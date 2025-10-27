ÔõÃ´¶¼ÃÔÄã£¡»ªÎªMatePad MiniÏßÉÏÏßÏÂ³ÖÐø»ð±¬£¬µä²Ø°æ½ñÈÕ¿ªÊÛ
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿»ªÎªMatePad Mini×Ô9ÔÂ4ÈÕ·¢²¼ºó£¬Ñ¸ËÙ³ÉÎªÊÐ³¡ÏÖÏó¼¶²úÆ·£¬ÒÔ³öÉ«µÄ²úÆ·Á¦Ó®µÃÏû·ÑÕßÇàíù¡£Ëü²»½öÔÚ¸÷´óµçÉÌÆ½Ì¨°Ô°ñ£¬ÏßÏÂÃÅµêÈÈ¶ÈÒ²³ÖÐø×ß¸ß¡£10ÔÂ27ÈÕ10:08£¬»ªÎªMatePad Miniµä²Ø°æÕýÊ½¿ªÊÛ£¬Îª×·Çó¸ß¶ËÌåÑéµÄÓÃ»§Ìá¹©ÁËÈ«ÐÂÑ¡Ôñ¡£
ÏßÉÏÏßÏÂË«±¬·¢£¬ÊÐ³¡ÈÈ¶È³ÖÐøÅÊÉý
´ÓµçÉÌÆ½Ì¨µÄÊý¾ÝÀ´¿´£¬»ªÎªMatePad MiniµÄÊÐ³¡±íÏÖ¿°³ÆÁÁÑÛ¡£ÔÚÌìÃ¨Æ½Ì¨£¬Õâ¿î²úÆ·µÇ¶¥88VIPÕçÑ¡Æ½°åµçÄÔºÃÆÀ°ñ°ñÊ×£¬Í¬Ê±Î»¾Ó88VIPÕçÑ¡Æ½°åµçÄÔÈÈÏú°ñµÚ¶þÃû;ÔÚ¾©¶«Æ½Ì¨£¬»ªÎªMatePad MiniÍ¬ÑùõÒÉí¾©¶«ÐÂÆ·ÈÈÂô°ñ-ÖÐ¹úÖÊÔìÆ½°åµçÄÔÐÂÆ·°ñTOP1¡¢¸ß·Ö±æÂÊÆ½°åµçÄÔÈÈÂô°ñÇ°¶þ¡£¶àÆ½Ì¨°ñµ¥µÄÓÅÒì³É¼¨£¬³ä·ÖÓ¡Ö¤ÁËÕâ¿î²úÆ·µÄÊÐ³¡ºÅÕÙÁ¦¡£
ÏßÏÂÃÅµêµÄ»ð±¬³¡¾°Í¬ÑùÁîÈËÓ¡ÏóÉî¿Ì¡£ÔÚ¶à¼Ò»ªÎªÌåÑéµê£¬»ªÎªMatePad MiniµÄÕ¹Ê¾ÇøÓò³£³£¾Û¼¯×ÅÌåÑéÓÃ»§£¬²»ÉÙÏû·ÑÕß±íÊ¾¡°ÄÃÔÚÊÖÉÏµÚÒ»¸Ð¾õ¾ÍÊÇÕæµÄºÜÇá¡±¡°ÆÁÄ»ÏÔÊ¾Ð§¹û³¬³öÔ¤ÆÚ¡±¡£ÓÐÃÅµêµ¼¹º·´À¡£¬Ç°À´ÌåÑéµÄÓÃ»§ÖÐ£¬¹ºÂò×ª»¯ÂÊ½Ï¸ß¡£Ðí¶àÓÃ»§ÔÚ¼òµ¥ÌåÑéºó±ãÖ±½ÓÏÂµ¥¹ºÂò¡£ÕâÖÖÏßÉÏÏßÏÂµÄË«ÖØÈÈ¶È£¬ÈÃ»ªÎªMatePad Mini³ÉÎªµ±Ö®ÎÞÀ¢µÄÊÐ³¡±¬¿î¡£
¾«×¼»÷ÖÐÓÃ»§Í´µã£¬¡°ÔõÃ´¶¼ÃÔÄã¡±ÊÜ×·Åõ
ÔÚÉç½»Æ½Ì¨ºÍµçÉÌÆÀÂÛÇø£¬ÓÃ»§¶Ô»ªÎªMatePad MiniµÄÌÖÂÛÈÈ¶ÈÊ¼ÖÕ±£³Ö¸ßÎ»¡£·ÔÄÕâÐ©ÕæÊµ·´À¡²»ÄÑ·¢ÏÖ£¬Õâ¿î²úÆ·Ö®ËùÒÔÄÜ¹»Ó®µÃÓÃ»§Çàíù£¬¹Ø¼üÔÚÓÚÆä¾«×¼½â¾öÁËÒÆ¶¯Ñ§Ï°¡¢ÓéÀÖ¡¢Çá°ì¹«³¡¾°ÏÂµÄ¶àÖØÍ´µã¡£
¡°Ð¡ÇÉÇá±ã£¬µ¥ÊÖÄÃ×ÅÒ²²»·Ñ¾¢£¬³öÃÅ·Å°üÀïÍêÈ«²»Õ¼µØ·½£¬ËæÊ±ËæµØ¶¼ÄÜÄÃ³öÀ´ÓÃ¡£¡±Ò»ÓÃ»§ÔÚÆÀÂÛÖÐÐ´µÀ¡£¶ÔÓÚÃ¿ÌìÐèÒªÐ¯´ø´óÁ¿ÎïÆ·µÄÉÏ°à×å¶øÑÔ£¬5.1mm¡¢255gµÄÏË±¡»úÉíºÍ8.8Ó¢´çµÄ¾«ÇÉ³ß´ç£¬ÈÃ»ªÎªMatePad Mini¿ÉÒÔÇáËÉÈû½øËæÊÖ°üÉõÖÁÍâÌ×¿Ú´ü£¬ÊµÏÖÁËËæÄÃËæÓÃµÄ±ãÐ¯ÌåÑé¡£
ÆÁÄ»±íÏÖÍ¬ÑùÊÕ»ñÁË´óÁ¿ºÃÆÀ¡£¡°ËäÈ»³ß´ç²»´ó£¬µ«ÏÔÊ¾Ð§¹û³¬°ô£¬É«²ÊÏÊÑÞ£¬»ÃæÇåÎú£¬¿´ÊÓÆµ¡¢Ë¢¾çµÄÊ±ºò£¬³Á½þ¸ÐÂúÂú¡£¶øÇÒËüµÄ»¤ÑÛÄ£Ê½ºÜÌùÐÄ£¬³¤Ê±¼äÊ¹ÓÃÑÛ¾¦Ò²²»»áÌ«ÀÛ¡£¡±¡¢¡°Èá¹âÆÁ¿´×ÅºÜÊæ·þ£¬ÎÒÓÐ¸ÉÑÛÖ¢£¬Æ»¹ûÊÖ»úÆÁÄ»¿´¾ÃÁËÑÛ¾¦ÌÛ£¬Õâ¸öÐ¡Æ½°å¾ÍÊæ·þ¶àÁË£¬¿´Êé×·¾çÃ»ÎÊÌâ£¬ÆÁÄ»ÌåÑé·Ç³£ºÃ£¬Çá°ì¹«µÄÐ¡»ï°é·ÅÐÄÈë¡±¡£¶àÎ»ÓÃ»§Ìáµ½ÁËÔÆÎúÈá¹âÆÁ´øÀ´µÄÊæÊÊ¹Û¸Ð¡£Õâ¿éÈáÐÔOLEDÔÆÎúÈá¹âÆÁ²»½öÓµÓÐ1800nits·åÖµÁÁ¶ÈºÍ343 PPIµÄÏ¸ÄåÏÔÊ¾£¬¸üÍ¨¹ýÄÉÃ×Ê´¿Ì¼¼ÊõÓÐÐ§Ïû³ýÁË99%»·¾³¸ÉÈÅ¹â£¬ÈÃ»§ÍâÔÄ¶ÁºÍÒÆ¶¯¹ÛÓ°¶¼ÄÜ±£³ÖÇåÎúÊæÊÊ¡£2.99mmµÄ¼«Õ±ß¿òºÍ92%µÄ³¬¸ßÆÁÕ¼±È£¬ÔòÓªÔì³ö¸ü¾ß³Á½þ¸ÐµÄÊÓ¾õÐ§¹û¡£
ÓÈÆäÈÃÓÃ»§¾ªÏ²µÄ¹¦ÄÜ£¬µ±ÊôÈ«Ïµ±êÅäµÄ²å¿¨½Ó´òµç»°ÄÜÁ¦¡£¡°ÄÜ²åµç»°¿¨ÕâµãÌ«ÔÞÁË£¬ÄÃ³öÃÅ¾ÍÊÇ¸ö´óÊÖ»ú¡±¡¢¡°Í¨»°ÌåÑéÒ²Ïàµ±²»´í£¬ÐÅºÅÎÈ¶¨£¬ÓïÒôÇåÎú£¬ÓÃËüºÍÅóÓÑ´òµç»°¡¢ÊÓÆµÁÄÌì£¬¶¼Ã»ÓÐ³öÏÖ¹ý¿¨¶Ù»òÕßÔÓÒôµÄÇé¿ö¡±£¬Ðí¶àÓÃ»§ÆÀ¼ÛËµ¡£
´ËÍâ£¬HUAWEI M-Pencil ProÊÖÐ´±Ê´øÀ´µÄÊéÐ´ÌåÑé¡¢ºèÃÉ²Ù×÷ÏµÍ³5µÄÖÇ»ÛÉúÌ¬¡¢3200ÍòÏñËØÇ°ÖÃ¾µÍ·µÄÇåÎú»ÖÊ£¬ÒÔ¼°6400mAh´óµç³Ø´îÅä66W¿ì³äµÄÐøº½±£ÕÏ£¬¶¼ÔÚÓÃ»§ÆÀ¼ÛÖÐÆµ·±±»Ìá¼°¡£ÕýÊÇÕâÐ©È«Ãæ¶ø¾ùºâµÄ²úÆ·ÊµÁ¦£¬ÈÃ»ªÎªMatePad Mini³É¹¦·ý»ñÁË²»Í¬³¡¾°ÓÃ»§µÄ·¼ÐÄ¡£
µä²Ø°æ¿ªÊÛ£¬Îª¸ß¶ËÓÃ»§´øÀ´¸ü¶àÑ¡Ôñ
10ÔÂ27ÈÕ10:08£¬»ªÎªMatePad Miniµä²Ø°æÕýÊ½¿ªÊÛ£¬ÊÛ¼Û5999ÔªÆð¡£¸Ã°æ±¾ÄÚº¬å¾ÓîºìÅäÉ«Ö÷»ú¡¢ÖÇÄÜÆ¤Ì×¼°HUAWEI M-Pencil ProÊÖÐ´±Ê£¬Ìá¹©¿ªÏä¼´ÓÃµÄÍêÕûÌåÑé¡£
å¾ÓîºìÅäÉ«²ÉÓÃËØÆ¤²ÄÖÊ£¬Ê±ÉÐµäÑÅµÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÕ¹ÏÖ³ö¶ÀÌØµÄÖÊ¸Ð¡£¶ÔÓÚÉÌÎñÈËÊ¿ºÍ×·ÇóÆ·ÖÊÉú»îµÄÊ±ÉÐÓÃ»§¶øÑÔ£¬ÕâÒ»ÅäÉ«²»½öÕÃÏÔ¸öÐÔÆ·Î¶£¬¸ü·ûºÏ¸ß¶Ë³¡¾°µÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£·á¸»µÄÅä¼þ×éºÏÈÃÓÃ»§ÎÞÐè¶îÍâ¹ºÖÃ£¬¼´¿ÉÇáËÉÓ¦¶ÔÒÆ¶¯Çá°ì¹«¡¢Ñ§Ï°ÒÔ¼°ËæÉíÐÝÏÐÓéÀÖµÈ¶àÖÖ³¡¾°¡£
»ªÎªMatePad Miniµä²Ø°æµÄÍÆ³ö£¬½øÒ»²½·á¸»ÁË²úÆ·ÏßÑ¡Ôñ¡£Ä¿Ç°£¬»ªÎªMatePad Mini3999ÔªÆð£¬ÔÃ¶Á°æ3299ÔªÆð£¬µä²Ø°æ5999ÔªÆð£¬È«ÇþµÀ¾ù¿É¹ºÂò¡£ÏÖÔÚ¹ºÂò»¹¿ÉÏíÊÜ¹ú¼Ò²¹Ìù£¬´óÑ§Éú¼°½ÌÖ°¹¤ÏíÊÜ200Ôª½ÌÓýÓÅ»Ý£¬ÏßÉÏ¶îÍâ¿ÉÏíÊÜ·ÖÆÚÃâÏ¢¡£´ËÍâ£¬»ªÎªMatePadÏµÁÐºèÃÉÓÐÀñÈÕÈÕÐÂÇ©µ½Áìºì°ü»î¶¯ÏÖÒÑ¿ªÆô£¬¹ºÂò»ªÎªMatePad Mini¿É²ÎÓë»î¶¯£¬Ã¿ÈÕÇ©µ½ÁìÈ¡Ëæ»úºì°ü£¬Ç©µ½30´ÎÀÛ»ý½ð¶îÓÐ»ú»á¸ß´ï1000Ôª¡£
