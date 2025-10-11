×ÔÖ÷¿É¿Ø£¬ÖÇÇýÎ´À´£ºåÛÓÎÍ¨Ñ¶PTÕ¹Ê×·¢AORO P1100Èý·ÀÆ½°å
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÔÚµ±Ç°Êý×Ö»¯×ªÐÍ¼ÓËÙÍÆ½øµÄ±³¾°ÏÂ£¬¡°Î£¡¢¼±¡¢ÌØ¡±³¡¾°¶ÔÖÕ¶ËÉè±¸µÄÖÇÄÜ»¯¡¢°²È«ÐÔºÍÊÊÓ¦ÐÔÌá³öÁË¸ü¸ßÒªÇó¡£ÔÚ2025ÄêÖÐ¹ú¹ú¼ÊÐÅÏ¢Í¨ÐÅÕ¹ÀÀ»áÉÏ£¬åÛÓÎÍ¨Ñ¶ÕýÊ½·¢²¼ÁËAORO P1100Èý·ÀÆ½°å£¬Õâ¿î¼¯5G¹ú²úAIÐ¾Æ¬¡¢ºèÃÉÏµÍ³¡¢µ¥±±¶·¶¨Î»µÈ¼â¶Ë¼¼ÊõÓÚÒ»ÉíµÄ²úÆ·£¬ÔÚÕ¹»áÏÖ³¡Òý·¢ÁËÐÐÒµ×¨¼ÒµÄ¹ã·º¹Ø×¢ÓëºÃÆÀ¡£AORO P1100Èý·ÀÆ½°åµÄÍÆ³ö£¬ÕýÊÇÎªÁËÂú×ãÓ¦¼±Í¨ÐÅ¡¢Ïû·À¾ÈÔ®¡¢ÄÜÔ´¿±Ì½µÈÌØÊâ³¡¾°ÏÂµÄÑÏ¿ÁÐèÇó¡£
AORO P1100Èý·ÀÆ½°å
AORO P1100Èý·ÀÆ½°åµÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦Ô´×ÔÆäÈ«Ãæ¹ú²ú»¯µÄ¼¼Êõ¼Ü¹¹¡£Éè±¸´îÔØµÄ5G¹ú²úAIÐ¾Æ¬ÓµÓÐ8TOPSµÄAIËãÁ¦£¬ÊµÏÖÁËDeepSeek´óÄ£ÐÍ¶Ë²à²¿Êð£¬»¹ÓëºèÃÉ²Ù×÷ÏµÍ³Éî¶ÈÓÅ»¯£¬ÐÎ³ÉÈíÓ²¼þÒ»Ìå»¯µÄ¸ßÐ§ÐÍ¬¡£µ¥±±¶·¶¨Î»ÔòÈ·±£ÁËÔÚÍêÈ«ÍÑÀëÆäËûÎÀÐÇµ¼º½ÏµÍ³µÄÇé¿öÏÂ£¬ÈÔÄÜÌá¹©¾«×¼¿É¿¿µÄ¶¨Î»·þÎñ£¬ÕæÕýÊµÏÖÁË´ÓÍ¨ÐÅÐ¾Æ¬¡¢²Ù×÷ÏµÍ³µ½¶¨Î»ÏµÍ³µÄÈ«Á´Â·¹ú²ú»¯¡£
AORO P1100Èý·ÀÆ½°åµÄ¸ïÃüÐÔÍ»ÆÆ»¹ÔÚÓÚÆä¶àÄ£ÈÚºÏÍ¨ÐÅÄÜÁ¦¡£Éè±¸¿É¼¯³ÉÌìÍ¨ÎÀÐÇÍ¨ÐÅ¡¢±±¶·¶Ì±¨ÎÄ¡¢5G¡¢PoC¹«Íø¶Ô½²¼°DMR/PDT×¨Íø¶Ô½²µÈ¶àÖÖÍ¨ÐÅ·½Ê½¡£ÔÚÍ¨ÐÅÖÐ¶Ï¡¢µçÁ¦¶Ï¾ø¡¢µÀÂ·×è¸ôµÄ¼«¶Ë¡°Èý¶Ï¡±³¡¾°ÏÂ£¬ÈÔÄÜÍ¨¹ýÎÀÐÇÍ¨ÐÅ·¢ËÍÔÖÇéÐÅÏ¢£¬´©Í¸Í¨ÐÅ¹ÂµºÖ±´ïÖ¸»ÓÖÐÐÄ¡£
AORO P1100Èý·ÀÆ½°å
Ãæ¶Ô²»Í¬ÐÐÒµµÄ²îÒì»¯ÐèÇó£¬AORO P1100Èý·ÀÆ½°åÕ¹ÏÖ³ö¸ß¶ÈÁé»îµÄÄ£¿é»¯¶¨ÖÆÄÜÁ¦¡£ÓÃ»§¿É¸ù¾Ý²»Í¬Ó¦ÓÃ³¡¾°µÄÐèÇó£¬Áé»îÑ¡Åä°üÀ¨2DÉ¨ÃèÍ·¡¢ºìÍâ²âÎÂ¡¢RTK¸ß¾«¶È¶¨Î»¡¢Éí·ÝÖ¤Ê¶±ðÔÚÄÚµÄ¶àÖÖÊý¾Ý²É¼¯Ä£¿é£¬Ê¹µÃAORO P1100Èý·ÀÆ½°åÄÜ¹»ÊÊÓ¦´ÓÓ¦¼±¾ÈÔ®µ½¹¤Òµ¼ì²â£¬´ÓÒ°Íâ¿±Ì½µ½¹«¹²°²È«µÈ¸÷Àà×¨ÒµÁìÓòµÄ²»Í¬ÐèÇó¡£
ÎªÖ§³Å·á¸»µÄ¹¦ÄÜÀ©Õ¹£¬AORO P1100Èý·ÀÆ½°å»¹Åä±¸ÁË18PinÍâ½Ó¿Ú£¬¿ÉÁ¬½Ó¶Ô½²¶ú»ú¡¢ºìÍâÉãÏñÍ·¡¢³µßä/ÊÖßä¡¢RJ45½Ó¿ÚµÈ¶àÖÖÍâÉè£¬Ê¹ÆäÄÜ¹»ÎÞ·ì¼¯³Éµ½ÏÖÓÐµÄ¹¤ÒµÉè±¸ÓëÍ¨ÐÅÏµÍ³ÖÐ¡£Í¬Ê±£¬HDMIÉè±¸½Ó¿ÚÓëOTGÊý¾Ý´«Êä¹¦ÄÜµÄ¼ÓÈë£¬½øÒ»²½ÔöÇ¿ÁËÉè±¸µÄÑÝÊ¾ÓëÊý¾Ý½»»»ÄÜÁ¦¡£
AORO P1100Èý·ÀÆ½°å
ÔÚ»ù´¡ÐÔÄÜ·½Ãæ£¬AORO P1100Èý·ÀÆ½°åÅä±¸µÄ11Ó¢´ç´óÆÁÄ»Ìá¹©ÁË¿íÀ«µÄÊÓÒ°ÓëÁéÃôµÄ´¥¿ØÌåÑé£¬ÊÊºÏµØÍ¼µ¼º½¡¢Êý¾Ý¼à¿ØµÈÐèÒª´óÆÁÏÔÊ¾µÄÓ¦ÓÃ³¡¾°¡£¶ø11400mAhµÄ³¬´óÈÝÁ¿µç³ØÔò±£ÕÏÁËÉè±¸µÄ³Ö¾ÃÐøº½¡£IP68·À»¤µÈ¼¶ÓëMIL-STD-810GÈÏÖ¤È·±£ÆäÔÚ¶ñÁÓÌõ¼þÏÂµÄÎÈ¶¨ÔËÐÐ¡£
Õ¹»áÏÖ³¡£¬ÐÐÒµ×¨¼Ò¶ÔAORO P1100Èý·ÀÆ½°å¸øÓèÁË¸ß¶ÈÆÀ¼Û£ºÕâ¿îÈý·ÀÆ½°åÕ¹ÏÖÁËÎ´À´×¨ÒµÍ¨ÐÅÉè±¸µÄ·¢Õ¹·½Ïò£¬¸ß¶È×ÔÖ÷¿É¿Ø¡¢Éî¶ÈÄ£¿é»¯¶¨ÖÆ¡¢È«³¡¾°Í¨ÐÅ¸²¸Ç¡£ÌØ±ðÊÇÔÚÓ¦¼±¾ÈÔ®¡¢¹¤ÒµÎïÁªÍøµÈ¶ÔÍ¨ÐÅ¿É¿¿ÐÔÒªÇó¼«¸ßµÄÁìÓò£¬AORO P1100Èý·ÀÆ½°åµÄ¶àÄ£ÈÚºÏÍ¨ÐÅÓëÄ£¿é»¯Éè¼ÆÌá¹©ÁËÇ°ËùÎ´ÓÐµÄÁé»îÐÔÓë¿É¿¿ÐÔ¡£
AORO P1100Èý·ÀÆ½°å
åÛÓÎÍ¨Ñ¶´Ë´Î·¢²¼µÄAORO P1100Èý·ÀÆ½°åÎÞÒÉÎª×¨ÒµÍ¨ÐÅÉè±¸ÊÐ³¡Ê÷Á¢ÁËÐÂ±ê¸Ë¡£Õâ¿î²úÆ·²»½öÌåÏÖÁËÖÐ¹úÔÚ×¨ÒµÍ¨ÐÅÉè±¸ÁìÓòµÄ¼¼Êõ»ýÀÛÓë´´ÐÂÊµÁ¦£¬¸üÎªÇ§ÐÐ°ÙÒµµÄÊý×Ö»¯×ªÐÍÌá¹©ÁË¿É¿¿µÄÖÇÄÜÖÕ¶ËÖ§³Å¡£ÔÚÍÆ½ø¼¼Êõ×ÔÖ÷¿É¿ØÓë²úÒµÉý¼¶µÄ´ó±³¾°ÏÂ£¬AORO P1100Èý·ÀÆ½°åµÄ·¢²¼¾ßÓÐÖØÒªµÄÐÐÒµÒâÒåÓëÊÐ³¡¼ÛÖµ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â