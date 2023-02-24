华硕天选4系列酷睿版游戏本发布，仅需7299元起！

【天极网笔记本频道】2月22日，华硕正式发布天选4以及天选4Plus酷睿版游戏本，该系列均搭载13代酷睿处理器以及RTX 40系显卡，最低仅需7299元起。

配置方面，华硕天选4和华硕天选4 Plus都搭载了13代酷睿处理器，最高可选i9-13900H，这是英特尔在年初CES 2023中刚刚推出的新款笔记本处理器。i9-13900H拥有6颗性能核心以及8颗能效核心，总共14核心20线程，最高睿频可达5.4GHz，同时配备集成显卡96EU，频率为1.5GHz。

此外，这颗i9-13900H还拥有24MB的三级缓存，TDP仅有45W，最高支持LPDDR5-6400的内存频率以及64GB的内存容量。显卡方面，华硕天选4和华硕天选4 Plus可选RTX 4050、RTX 4060以及RTX 4070移动版，这也是英伟达年初刚刚发布的全新笔记本显卡。

相比首次下放笔记本的RTX 4090移动版以及曾经的最高配置RTX 4080，这三款显卡在性能的提升方面相对有限。尤其是RTX 4070移动版的CUDA核心数量仅有4608颗，相比RTX 4080移动版的7424颗近乎腰斩，比起前代RTX 3070移动版的5120颗也算是开了倒车，这一刀砍到RTX 4070移动版的大动脉上。这样的情况同样出现在RTX 4060移动版身上，CUDA核心数量的减少导致这两款显卡相较前代仅有10%左右的性能提升。

而定位入门的RTX 4050移动版相比前代CUDA数量从2048提升到了2560颗，同时显存提升到6GB，有着超过30%的性能提升，还算可观。在规格方面，RTX 40系移动显卡性能提升各有不同，但是得益于台积电N4工艺，这一代RTX 40系移动显卡在功耗方面提升巨大，RTX 4080运行在满功耗150W能够输出近乎桌面端RTX 4070 Ti的性能，这样的表现也才是如今游戏本选用RTX 40系显卡的最大原因之一。

功耗一直以来都是游戏本不可逾越的一道鸿沟，相比RTX 30系的巨大功耗，RTX 40系能够做到几乎一半的功耗达到RTX 30系同级别的性能，这也是为何即使甜品级的三款移动显卡性能提升不大，却仍受用户青睐的主要原因。更低的功耗意味着整机可以更长时间维持在极限性能释放状态下，同时拥有更低的机身温度以及更很好的散热。

其他方面，华硕天选4和华硕天选4 Plus都支持双DDR4插槽，并且支持PCIe4.0的SSD。两款机型可选FHD 144Hz、FHD 165Hz、2.5K 165Hz以及2.5K 240Hz屏幕。在价格方面，华硕天选4和华硕天选4 Plus酷睿版游戏本RTX 4050版首发7299元，RTX 4060版首发8299元起，RTX 4070版售价9499元起。