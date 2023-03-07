±¬É±Ç°´ú£¿£¡ ÖØÖýÖÐ¶ËÒÆ¶¯ÏÔ¿¨ÈÙ¹â£¬RTX 4050Òå²»ÈÝ´Ç
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÔÚ½ñÄêÄê³õµÄCESÉÏ£¬Ó¢Î°´ïÒ»¿ÚÆø·¢²¼ÁË´ÓRTX 4050-4090¹²Îå¿îÒÆ¶¯°æ¶ËÏÔ¿¨£¬¾ù»ùÓÚÈ«ÐÂµÄAda Lovelace¼Ü¹¹´òÔì¡£Ïà½ÏÓÚ¶¥¼¶µÄÆì½¢²úÆ·£¬¸ü¶àÏû·ÑÕß¶ÔÓÚÖÐ¶ËÖ÷Á÷¼¶±ðµÄRTX 4050ºÍRTX 4060»á¸ü¼Ó¹Ø×¢£¬Ïà¹Ø²úÆ·µÄ¼Û¸ñ¸üÈÝÒ×½ÓÊÜ¡£ÎÒ×î½üÕýºÃÄÃµ½ÁËÒ»¿î´îÔØRTX 4050ÒÆ¶¯ÏÔ¿¨µÄÓÎÏ·±¾£¬½ñÌì¾ÍÀ´ºÍ´ó¼ÒÁÄÁÄËüµÄÐÔÄÜºÍÔÚÓÎÏ·ÖÐµÄÊµ¼Ê±íÏÖ¡£
ÏÈÀ´¼òµ¥½éÉÜÏÂ²ÎÊý£¬RTX 4050²ÉÓÃAD 107ÄÚºË£¬2560¸öCUDAºËÐÄ£¬ÆµÂÊÎª1605-2370MHz£¬6GB DDRÏÔ´æ£¬96bitÏÔ´æÎ»¿í£¬16GbpsµÄÏÔ´æËÙÂÊ£¬¹¦ºÄÎª35-115W£¬¿ç¶È±ÈÇ°´úÒª¸ü´ó£¬ÄÜ¹»ÊÊÅä¸ü¶àÀàÐÍµÄ±¾¡£ÎÒÄÃµ½µÄÕâÌ¨À×Éñ911XÁÔ»ÄÕß 2023ÉÏÅä±¸µÄÊÇÂúÑª°æ£¬×î¸ß¹¦ºÄÊÇ140W(Dynamic BoostÌá¹©25W)¡£
½ÓÏÂÀ´Í¨¹ý3D Mark²âÊÔ¿´¿´ËüµÄÀíÂÛÐÔÄÜ±íÏÖÈçºÎ£º
²âÊÔ³É¼¨ÈÃÈËÂù¾ªÏ²µÄ£¬RTX 4050ÄÜ¹»ºÍRTX 3060´òµÄÓÐÀ´ÓÐ»Ø£¬¶øÇÒÔÚ²âÊÔÊ±£¬Æä¹¦Ö»ÓÐ105WÉÏÏÂ£¬ÔÚÄÜÐ§Õâ¿éÊÇÍêÊ¤ºóÕßµÄ¡£ËäÈ»ËµÊÇ140WÂú¹¦ºÄ£¬µ«Êµ¼ÊÉÏÖ»Òª105W¾ÍÍêÈ«¿ÉÒÔ·¢»Ó³öÏÔ¿¨×ã¹»µÄÐÔÄÜ³öÀ´£¬ºóÃæµÄÓÎÏ·²âÊÔÖÐÆäÊµÒ²Ó¡Ö¤ÁËÕâÒ»µã¡£¶ø¶Ô±ÈËüµÄÇ°´úRTX 3050£¬Ö»ÄÜÓÃ±¬É±ÐÎÈÝ£¬¶à¸ö²âÊÔÏîÄ¿¶¼ÓÐ×Å60%ÒÔÉÏµÄÁìÏÈ£¬×îÉÙµÄÒ²ÁìÏÈ40%+¡£
ÕâÀï»¹Òª¶àËµ¼¸¾ä£¬RTX 4060ÒÆ¶¯°æºÍRTX 4050ÒÆ¶¯°æÖ®¼äµÄ²î¾àÊÇÃ÷ÏÔÐ¡ÓÚÇ°´úµÄ¡£RTX 4050²î²»¶àÓÐ85%×óÓÒRTX 4060µÄÀíÂÛÐÔÄÜ£¬¶øRTX 3050È´Ö»ÊÇ60%µÄRTX 3060£¬¾ÍÕâµãÀ´ËµRTX 40ÏµÁÐ»¹ÊÇÒª¡°Á¼ÐÄ¡±Ò»Ð©¡£
µ«ÊÇ£¬¡°Á¼ÐÄ¡±ÎªÉ¶¼ÓÒýºÅÄØ£¿»¹ÓÐÒ»¸öÊÂÊÇ²»ÄÜºöÂÔµÄ£¬Ç°´úµÄRTX 3060ÓÃµÄÊÇGA 106ÄÚºË£¬RTX 3050ÔòÊÇGA 107£¬Á½Õß²î¾à´óÊÇÒâÁÏÖ®ÖÐµÄ¡£¶øRTX 4050ºÍRTX 4060Í¬Ñù¶¼ÊÇAD 107ÄÚºË£¬Ö»ÊÇºóÕßÓÐ×Å¸ü¶àµÄCUDAºËÐÄ£¬ËùÒÔÐÔÄÜ²¢Ã»À¿ªÌ«´ó²î¾à¡£RTX 4050È·ÊµÂùÇ¿µÄ£¬²»¹ýÀÏ»Æ¶Ô4060ÏÂµÄµ¶ÔòÊÇÓÖ¿ìÓÖ×¼£¬Ð¾Æ¬Ö±½Ó¿³µôÁËÒ»¸ö¼¶±ð...
ÎÒÃÇ»¹ÊÇËµ»ØÕýÌâ£¬RTX 4050µÄÀíÂÛÐÔÄÜºÍRTX 3060»ù±¾Ò»ÖÂ£¬µ«×÷ÎªÐÂ¿¨£¬Ëü»¹ÊÇÓÐÒ»Ð©ÐÂ¼¼Êõ¼Ó³ÖµÄ£¬ÏñµÚÎå´úMax-Q£¬°üº¬DLSS 3¡¢¸ßÐ§»º´æ¡¢³¬µÍµçÑ¹GDDR6ÏÔ´æÒÔ¼°ÈýËÙÏÔ´æ¿ØÖÆ£¬²»½öÄÜÓÅ»¯ÓÎÏ·µÄÐÔÄÜ£¬»¹Ã÷ÏÔÌáÉýÁËÄÜÐ§±íÏÖ¡£ÆäÖÐDLSS 3¶ÔÓÚÊµ¼ÊÓÎÏ·ÌåÑéÓÐ×ÅºÜ´óµÄÌáÉý£¬³ýÁË³¬·Ö±æÂÊºÍNVDIA ReflexÍâ£¬Õâ´ÎÐÂÔöÁËFrame Generation²åÖ¡¼¼Êõ£¬ÈÃÖ¡ÂÊ²»ÊÜÏÞÓÚCPUÐÔÄÜµÄÐÔÄÜÌáÉý£¬ÔÚÏÂÃæµÄÓÎÏ·Êµ²â²¿·ÖÎÒÒ²»áÎª´ó¼ÒÕ¹Ê¾¼¸¿îÖ§³ÖDLSS 3¼¼ÊõµÄÓÎÏ·¿ªÆôÇ°ºóµÄÖ¡ÂÊ²î±ð¡£
ÓÎÏ·Êµ²âÕâ¿éÎÒ²¢Ã»ÓÐÑ¡ÔñÌ«¶àÓÎÏ·£¬µ«²âÊÔÁË¸ü¶àÖÖµÄ»ÃæÉèÖÃ£¬¹©´ó¼Ò²Î¿¼ÏÂ£¬¿´¿´ÊÇ·ñ¿ÉÒÔ½ÓÊÜ¡£³ýÁËÂúÑª°æRTX 4050ÏÔ¿¨Íâ£¬²âÊÔÓÃµÄÕâÌ¨À×Éñ911XÁÔ»ÄÕß 2023»¹´îÔØÁË¿áî£i5-13500H´¦ÀíÆ÷£¬16GB DDR4 3200MHzÄÚ´æ£¬512GB SSD£¬2.5K¸ßË¢ÆÁÄ»µÄµÈµÈ¡£ÏÈ¿´Ò»Ð©²»Ö§³ÖDLSS 3µÄÓÎÏ·°É¡£
¿´ÆðÀ´³É¼¨»¹ÊÇÂù¿ÉÒÔµÄ£¬ÀÏÒ»Ð©µÄÓÎÏ·2K×î¸ß»òÊÇ´Î¸ß»ÖÊ¶¼¿ÉÒÔÊ¤ÈÎ£¬Èç¹ûÖ§³ÖDLSSµÄÓÎÏ·£¬»¹¿ÉÒÔÊÊµ±¿ªÒ»ÏÂ¹â×·£¬Ö¡ÂÊÒÀÈ»¿ÉÒÔ´ïµ½¡°¼°¸ñÏß¡±¡£
½ÓÏÂÀ´µÄÁ½¿îÔòÊÇ¸ü¼Ó³ÔÅäÖÃÇÒÖ§³ÖDLSS 3µÄÓÎÏ·¡£ÎÞÂÛÊÇ2K»¹ÊÇ1080P·Ö±æÂÊÏÂ£¬Ö»Òª¹â×·ÀÂú£¬Ö¡ÂÊ¶¼·Ç³£µÄµÍ£¬¶ø¿ªÆôDLSSºÍÖ¡Éú³Éºó£¬Ö¡ÂÊÔò¶¼ÊµÏÖÁË2-3±¶µÄÔö³¤£¬²»µÃ²»ËµÕâDLSS 3È·ÊµÓÐµã¶«Î÷¡£
·Ö¿ªÁÄÁÄÁ½¿îÓÎÏ·£¬ÏÈÊÇ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·£¬ËäÈ»ÒÑ¾·¢²¼ÁËÓÐÁ½Äê¶à£¬µ«ËüÒÀ¾ÉÊÇÄ¿Ç°×î³ÔÓ²¼þÅäÖÃµÄÓÎÏ·Ö®Ò»£¬ÏëÒª2K·Ö±æÂÊÁ÷³©ÍæµÄ»°Ö»ÄÜÉÔÎ¢ÎþÉüÏÂ¹â×·Ð§¹û£¬¶øÇÒ±ØÐëµÃÓÐDLSSºÍÖ¡Éú³É²ÅÃãÇ¿½Ó½ü¼°¸ñ£¬µ±È»£¬ÆäÊµ¿ÉÒÔ°ÑDLSS¿ª¸ßÒ»Ð©£¬¿ªµ½Æ½ºâºÍÐÔÄÜµµµÄ»°¾ÍÄÜ³É¹¦Í»ÆÆÆ½¾ù60Ö¡µÄ´ó¹ØÁË£¬»òÕßÉáÆúµô¹â×·Ò²ÊÇ¸ö°ì·¨¡£1080PµÄ»°£¬ÔÚDLSS 3µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬Ôò¿ÉÒÔÀÂú»ÖÊÁË¡£
¶ÔÓÚDLSSµÄÊ¹ÓÃ£¬ÎÒ¸öÈËÊÇ±È½Ï¿ËÖÆµÄ£¬¶øÇÒÐÔÄÜÒ²¹»£¬»ù±¾¾ÍÊÇÖÊÁ¿µµÎ»ÓÅÏÈ£¬¶ÔÓÚ»ÃæÖÊÁ¿µÄÓ°ÏìÖÁÉÙÎÒÈâÑÛºÜÄÑ¿´³öÀ´¡£
×÷ÎªÒ»¿îÐÂÓÎÏ·£¬¡¶»ô¸ñÎÖ´ÄÖ®ÒÅ¡·¶ÔÓÚÅäÖÃµÄÐèÇóÍ¬ÑùºÜ¸ß£¬ÖÁÉÙÈç¹ûÄã¼ÈÏëÒª¸ß·Ö±æÂÊ¡£ÓÖÏë×Å¸ß»ÖÊºÍ¹â×·£¬ÄÇ¾Í±ØÐëµÃ¿¿DLSSºÍÖ¡Éú³É£¬²ÅÄÜÈÃÖ¡ÂÊ»ñµÃ½Ï´óµÄÌáÉý¡£¼´±ãÈç´Ë£¬2K·Ö±æÂÊÏÂ£¬ÏëÒª¸ß»ÖÊºÍ¹â×·¼æµÃÒÀÈ»ÊÇºÜÄÑµÄ£¬½«DLSSµ÷µ½ÐÔÄÜµµÊÇ¿ÉÒÔÊµÏÖµÄ£¬µ«ËüµÄäÖÈ¾·Ö±æÂÊÊÇ2KµÄÒ»°ë£¬»ÃæÖÊÁ¿»áÊÜµ½Ò»¶¨Ó°Ïì¡£Í¬Ñù£¬²»¿¼ÂÇ¹â×·µÄ»°Ïë´ïµ½60Ö¡µÄ¡°¼°¸ñÏß¡±ÔòÒªÇáËÉÐí¶à¡£ÎÒ²âÊÔÊ±²¢Ã»ÓÐÉæ¼°Õ½¶·³¡¾°£¬Ö÷ÒªÊÇ»§ÍâºÍÊÒÄÚµÄÒÆ¶¯£¬¶ø»§Íâ³¡¾°µÄÖ¡ÂÊÒªÃ÷ÏÔµÍÓÚÊÒÄÚ£¬½á¹û½ö¹©´ó¼Ò²Î¿¼¡£
ÔÚ¶à¿îÓÎÏ·²âÊÔµÄÖÐ£¬¹¦ºÄ²î²»¶à¶¼ÊÇÔÚ90-105WÖ®¼ä£¬»ù±¾²»»á³¬¹ý105W£¬Õâ¾ÍÊÇµÄËüµÄ¹¦ºÄ¡°Ìðµã¡±ÁË£¬Êµ¼ÊÉÏ²¢²»ÐèÒª140WÄÇÃ´¸ßµÄ¹¦ºÄ¡£
²âÊÔ×Ü½á
Í¨¹ýÒ»ÏµÁÐµÄ²âÊÔ¿ÉÒÔ¿´µ½£¬×÷ÎªÃæÏòÄ¿Ç°ÖÐ¶ËÖ÷Á÷¼¶±ðÓÎÏ·±¾ÉÏµÄÒ»¿îÏÔ¿¨£¬RTX 4050ÒÆ¶¯°æµÄ±íÏÖÊÇ¿ÉÒÔÈÃÈËÂúÒâµÄ£¬105WÏÂÀíÂÛÐÔÄÜ½Ó½üÓÚ140W¹¦ºÄµÄRTX 3060ÒÆ¶¯°æ£¬¾ÍÄÜÐ§Õâ¿éÊÇÍêÊ¤ÁË¡£¶øÔÚÓÎÏ·Êµ²âÕâ¿é£¬Ïà±ÈËüµÄÇ°´úRTX 3050ÔÚ1080P·Ö±æÂÊÍæ3AÓÎÏ·¶¼ºÜÄÑÀÂú»ÖÊ£¬RTX 4050ÉõÖÁ¿ÉÒÔÔÚ2K·Ö±æÂÊÔÙ¼ÓÉÏ¿ªÆô¹â×·µÄÇé¿öÏÂ²«ÉÏÒ»²«£¬²¢Ã»ÓÐÒòÎªÏÔ´æÎ»¿í±»±»¿³£¬¶ø±íÏÖ·Ç³£À¿è£¬¶øÄÇÐ©Ö§³ÖDLSS 3µÄÓÎÏ·£¬Ö¡ÂÊÈ·Êµ¿ÉÒÔÊµÏÖ³É±¶µÄ±©Ôö¡£×ÜµÄÀ´Ëµ¾ÍÊÇ£¬Âú×ã¶àÊýÆÕÍ¨Íæ¼ÒµÄÓÎÏ·ÐèÇóÎÊÌâ²»´ó£¬×·Çó¼«ÏÞ»ÖÊºÍ¸ßÖ¡ÂÊ£¬ÄÇËü¾Í²îµãÒâË¼ÁË£¬½¨Òé¿¼ÂÇ¸ü¸ß¼¶±ðµÄ²úÆ·¡£
Ä¿Ç°ÒÑ¾ÓÐ²»ÉÙ³§ÉÌÍÆ³öÁË´îÔØRTX 4050ÒÆ¶¯ÏÔ¿¨µÄÓÎÏ·±¾£¬¼Û¸ñµÍµÄÖ»Òª5K¶à£¬¸ßµãµÄ6-7KÓÐ¶à¿î¿ÉÑ¡£¬ÆäÖÐÒ²°üÀ¨ÎÒ²âÊÔÊ¹ÓÃµÄÕâ¿îÀ×Éñ911XÁÔ»ÄÕß 2023£¬ÐÔ¼Û±ÈÕâ¿é¶¼Âù¸ßµÄ£¬¸ÐÐËÈ¤µÄ»°¿ÉÒÔÈ¥¿´Ò»¿´¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â