雷蛇2023款灵刃15游戏本国行上架，售价高达19999元起！

【天极网笔记本频道】CES 2023上，雷蛇发布了2023款灵刃18游戏本，凭借极致的堆料和优秀的用户体验赢得不少口碑。最近，雷蛇又在美国推出了2023款灵刃15游戏本，就在网友疑惑国内平台什么时候上架该型号时，国行悄悄上架了该型号游戏本。

在核心配置上，新款雷蛇灵刃15搭载i7-13800H处理器。这颗CPU发布于CES 2023期间，英特尔带来13代酷睿移动处理器，其中就包含高端性能处理器45W 的H系列，i7-13800H就是属于这一系列的处理器。

去年发布的第12代酷睿HX系列就采用了和第12代酷睿桌面版相同的Die，而最新的第13代酷睿HX也延续了这一策略，其采用了和第13代酷睿台式机处理器相同的Die，并应用BGA封装。i7-13800H处理器拥有20颗核心以及28线程，基准频率为2.5GHz，加速频率为5.2GHz。

而在显卡方面，新款雷蛇灵刃15搭载了一块同样在CES 2023中刚刚发布的RTX 4070显卡。不过这款显卡在同系列中比起旗舰级显卡如此之大的性能提升，反而没有这么出彩，尤其是RTX 4070移动版的CUDA核心数量仅有4608颗，相比RTX 4080移动版的7424颗近乎腰斩，比起前代RTX 3070移动版的5120颗也算是开了倒车，这一刀砍到RTX 4070移动版的大动脉上。这样的情况同样出现在RTX 4060移动版身上，CUDA核心数量的减少导致这两款显卡相较前代仅有10%左右的性能提升。

在规格方面，RTX 40系移动显卡性能提升各有不同，但是得益于台积电N4工艺，这一代RTX 40系移动显卡在功耗方面提升巨大，RTX 4080运行在满功耗150W能够输出近乎桌面端RTX 4070 Ti的性能，这样的表现也让笔记本在性能方面无需担心功耗问题。

因此即使在性能方面这两款显卡没能获得巨大提升，但是在能效方面的提升足以令人惊喜，能够更加轻松地维持在高性能释放水平下。这样的提升或许对于台式机而言，并不算让人十分惊喜，但要是放在原本就十分钟看重功耗的笔记本上，这确实是非常让人期待的一点。

其他方面，新款雷蛇灵刃15整机重量做到了不到4.5磅，采用一块16:9的QHD显示屏，屏幕刷新率高达240Hz。除此之外，这块屏幕还拥有2.5ms的响应时间以及DCI-P3色域，支持NVIDIA G-SYNC。在存储规格上，灵刃15可选高达4TB的SSD硬盘以及64GB的内存，能够保障程序的流畅运行。同时，这款笔记本还配备80Wh的电池，续航高达6小时，但最终还是取决用户的实际使用场景。

2023款雷蛇灵刃15在美国地区起售价为2500美元，约合人民币17200元左右，而国行i7-13800H+RTX 4060官方定价19999元，相比美版有着2000多元的涨价。而搭载RTX 4070的版本，价格则是来到了22999元，比其他品牌规格的产品要贵出不少。不过对于雷蛇的产品而言，信仰加成远高于产品本身的价值，同时雷蛇产品在做工方面的精良以及扎实的堆料，也是雷蛇深受用户青睐的原因之一。