微星泰坦GP68HX游戏本上市，搭载RTX 4080起售价为15999元！

【天极网笔记本频道】在年初的CES 2023大会上，微星发布多款游戏本系列，其中就包括泰坦GT77、泰坦GE78HX、泰坦GT77HX等等多款备受玩家好评的机型。最近，新款泰坦GP68HX也已经上架，起售价为15999元。

核心配置方面，泰坦GP68HX搭载12代酷睿i9-12900HX处理器，拥有8颗性能核心和8颗能效核心。共计16核心24线程。据英特尔官方测试数据，i9-12900HX相比前代i9-11980HK单核性能提升17%，多核性能提升64%;相比同代的i9-12900HK，单核性能基本相同，多核性能有明显提升。根据英特尔的数据，AMD的R9 6900HX处理器与i9-11980HK同一水平，而苹果M1 Max性能垫底。

i9-12900HX拥有16条处理器直连PCIe Gen 5.0通道，和4x4专用平台控制器集线器(PCH)的PCIe Gen 4.0通道，增加了带宽并加快了数据传输速度。支持高达128GB的DDR5(高达4800MHz/5200MHz)和DDR4内存(高达3200MHz/LPDDR4 4267MHz)，支持纠错码(ECC)功能。采用英特尔Wi-Fi 6/6E(Gig+)，实现更好的连接性能，并支持全新的6GHz频段。

在显卡方面，新款泰坦GP68HX搭载英伟达才发布的RTX 4080移动版，这张显卡是这次英伟达所发布的五款移动显卡中提升幅度最高的显卡之一。虽然在硬件规格上RTX 4080移动版以及RTX 4090移动版仅能对标桌面版的RTX 4070 Ti和RTX 4080，但是对于不少玩家而言，这样的性能完全可以满足在笔记本上的游戏体验。

这一代RTX 4080移动版以及RTX 4090移动版相比上一代，分别有着68.1%和61.1%的性能提升，同时得益于英伟达采用的台积电N4工艺，使得这一代RTX 40系移动显卡能效比异常出色。这样的情况在桌面版中就已经有所体现，RTX 4070 Ti虽然默认TGP达到280W，但是将功率控制在150W时，用户依然能够获得90%的性能体验，这样的能效表现使得RTX 4080移动版的性能备受用户期待。

新款泰坦GP68HX采用DDR5内存和1TB PCIe 4.0固态，并且拥有一块16英寸2560×1600分辨率240Hz刷新率100% DCI-P3色域屏幕，同时屏占比高达87%。其他方面，新款泰坦GP68HX内置90Wh电池，支持100W PD快充，提供双M.2插槽拓展，支持PCIe Gen5，还有雷电4、双USB 3.2 Gen2-C、USB 3.2 Gen2-A、USB 3.2 Gen1-A、HDMI 2.1、RJ45等接口，在拓展性方面十分出众。

目前这款机型已经上架电商平台，15999元的起售价对于一款搭载RTX 4080移动显卡的游戏本而言，还算有着不小的性价比。毕竟比起自家旗舰泰坦GT77高达30000元的起售价，新款泰坦GP68HX明显更符合普通用户的使用需求。不过在屏幕以及处理器方面，新款泰坦GP68HX就显得有些中规中矩，并没有用上13代酷睿移动处理器，而是上一代旗舰移动处理器，但总的来说基本上不会有性能瓶颈。所以新款泰坦GP68HX在15999元的价位，仍不失为一台优秀的游戏本产品。