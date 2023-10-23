3K-5K轻薄本怎么选？双十一选华硕a豆14就对了！

【天极网笔记本频道】往年3K-5K的轻薄本市场都是各家厂商的兵家必争之地，尤其双十一期间优惠巨大。随着芯片快速发展，如今的轻薄本也能释放强大性能，对于看重产品力的学生用户，今年的双十一绝对是入手轻薄本的绝佳时机，尤其是华硕a豆14，以高颜值及出色的产品素质，更是这个价位段的不二选择。

华硕a豆14

双十一到手价：3299元

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Z世代学生追求个性化和高颜值，这与a豆14的设计理念不谋而合。整机由高强度复合材质打造，辅以3D纳米喷印工艺，A面还有镜面a豆Logo设计，星际银海的配色让整体更显年轻潮流，重新定义高颜值。

配置上， a豆14同样极具诚意，搭载英特尔12代酷睿标压处理器i5-12450H，采用全新的英特尔7工艺打造，4能效核+4性能核的多核异构设计带来45W高性能释放，最高睿频可达4.4GHz，L3缓存高达12MB，在日常使用时轻松应对各种繁琐程序，没有任何性能压力。

16GB双通道内存+512GB PCIe高速固态，充分保障a豆14的系统运行速度，最高还支持40GB内存扩展。对于很多用户来说，轻薄本的散热常常是大问题， a豆14采用华硕冰锋散热系统，拥有87片扇叶，6mm+8mm双加粗热管以及双出风口，最大程度保障内部热量短时间内快速排除，有效避免了积热导致的性能下降。

a豆14还搭载一块14英寸的全高清护眼屏，16:10的比例能显示更多画面内容，有效提升学习效率。这块屏幕经过德国莱茵TÜV低蓝光/无频闪认证，支持DC调光，能避免用户长时间使用电脑造成的眼部疲劳问题。

功能设计上，a豆14采用的5.9英寸超大数字触控板除了可以替代鼠标外，还将数字键盘融为一体，同时在键帽、掌托、触控板都覆盖有华硕银离子抗菌涂层，抑菌率高达99%，为用户和爱机提供安全保障。

a豆14内置a豆电脑管家，支持智能远控、一键换机、远程文件传输以及远程协助等便捷功能。其他还有摄像头实体防窥遮罩、麦克风关闭键及提示灯等贴心设计，都凸显出a豆14以用户为主的设计理念。对于学生用户而言，a豆14拥有极高颜值、强劲性能，搭配上3299的价格，在双十一期间可谓非常值得入手。

华为MateBook D 14 2023

双十一到手价：3999元

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华为MateBook D 14 2023作为轻薄本品类中的新晋翘楚，一直享有不错的名声。这款产品搭载英特尔12代酷睿的i5-1240P移动处理器，12核心16线程，最高4.4GHz的睿频频率，保障用户的日常使用体验，30W性能输出即使面对一些对性能需求比较高的软件时也能轻松应对。

华为MateBook D 14 2023升级到16:10黄金比例的高清大屏，这块14英寸雾面屏拥有100%sRGB色域，同样通过莱茵TÜV低蓝光认证，搭配DC调光技术，能够最大程度避免用户长时间使用电脑造成的眼部疲劳。

对于这款产品而言，最大的特点莫过于华为生态加持，如果是华为全家桶用户，在鸿蒙生态下，可以实现多设备协同，例如超级终端、超级中转站等等特色功能，软件层面的高效功能成为华为MateBook D 14 2023的核心优势。

华为MateBook D 14 2023优秀的硬件配置，加上出色的软件能力，上市后收获了不少好评，双十一期间3999元的价格非常适合华为用户入手。

联想小新Air 14

双十一到手价：5199元

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在轻薄本品类中，联想小新系列一直名声在外，这次的联想小新Air 14同样实力不俗。核心配置上，联想小新Air 14采用英特尔12代酷睿i5-1240P处理器，拥有12核心16线程，睿频频率最高可达4.4GHz，能够稳定释放28W强大性能。

512GB PCIe 4.0高速固态+16GB双通道内存的组合，为联想小新Air 14的高速运行提供了保障。90mm*80mm的大风扇，加上双热管组成的高效散热系统可以有效排除内部热量，让整体性能维持在更高输出范围内。

联想小新Air 14搭载一块14英寸低蓝光沉浸式窄边框高清屏，支持全段DC调光，并且通过莱茵TÜV低蓝光认证，拥有100%sRGB高色域覆盖，雾面材质可以最大程度减少眩光。

作为轻薄本品类中的明星产品，联想小新Air 14的产品力毋庸置疑，双十一期间5199元的价格比较有性价比，如果是关注很久的用户可以考虑一下。

3K-5K价位区间的轻薄本品牌众多，产品繁杂，学生用户想要从中选出适合自己的产品，难免需要花费许多时间去了解。相比华为MateBook D 14 2023和联想小新Air 14，华硕a豆14是三款产品中价格最低的，但是却没有用配置和设计换取价格，极高的颜值以及更强的性能释放，赋予这款产品更高选购价值，同时严苛的品质测试以及抗菌设计、虚拟键盘、智能远控等特点，也凸显出这款产品的用心程度，3299元的价格，确实非常值得购买。