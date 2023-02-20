AMD R9 7950X3D跑分曝光，基础性能不及标准版

【天极网笔记本频道】在CES 2023上，AMD发布全新的X3D型号处理器，带来包括锐龙7 7800X3D、锐龙9 7900X3D和锐龙9 7950X3D在内的三款大缓存型号处理器，其中锐龙9 7950X3D已经现身GeekBench。

X3D型号的处理器是AMD特别针对游戏用户所推出，在去年4月份，AMD首次发布锐龙7 5800X3D处理器，集成高达64MB的3D V-Cache堆叠缓存，加上原有的4MB二级缓存以及32MB三级缓存，总计高达100MB缓存。而高速大缓存的加持带来了极为显著的效果，锐龙7 5800X3D在游戏表现中找不到敌手，甚至就连i9-12900KS都被轻松碾压。

官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。而AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器采用7nm制程工艺，Zen 3核心架构，高达8核16线程，基础频率3.4GHz，加速频率可达4.5GHz。

在基础规格上，锐龙9 7950X3D的默认频率为4.2GHz，比起锐龙9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。在缓存上锐龙9 7950X3D为16MB二级缓存+ 64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。要知道锐龙7 5800X3D的游戏性能甚至在部分游戏中能够比肩英特尔刚刚发布的i9-13900K，实在难以想象基于Zen 4架构的锐龙9 7950X3D能够实现怎样的游戏性能跃升。

但是在跑分平台中，这颗锐龙9 7950X3D无法发挥全部实力，甚至连缓存大小都未能准确识别。跑分结果显示，锐龙9 7950X3D的单核跑分为2157分，多核则是21841分，前者与锐龙9 7950X相似，多核倒是不如锐龙9 7950X。这主要是因为锐龙9 7950X3D主频稍低，在强调CPU频率的跑分软件上存在天然劣势，可将场景换成更吃缓存的游戏和应用中，无疑会有更好的表现。

其余两款X3D也在原型号基础上进行了大缓存改进，锐龙9 7900X3D比锐龙9 7900X默认频率低了300MHz，只有4.4GHz，但是加速频率保持一致为5.6GHz。而在缓存方面，一样拥有12 MB二级缓存+64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计140MB的超大缓存。而锐龙7 7800X3D作为锐龙7 5800X3D的迭代版本，拥有最高5.0GHz的加速频率，并且是8MB二级缓存+32MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计104MB，相比锐龙7 5800X3D还要多出4MB。在实际性能对比中，锐龙7 7800X3D相比锐龙7 5800X3D提升了21%-23%的性能，而在Dota2中这一差距甚至达到了30%。

新款理器即将于2月28日正式上市，锐龙9 7950X3D建议零售价699美元，约合人民币4700元左右;锐龙9 7900X3D建议零售价599美元，约合人民币4000元左右;锐龙7 7800X3D不同于另外两款，将于4月6日正式上市，建议零售价449美元，约合人民币3000元左右。