双十一4K价位轻薄本推荐，OLED大屏加持，华硕无畏15i到手仅需3899元！

【天极网笔记本频道】双十一即将开启预售，对于不少朋友来说，趁此机会更新一些数码产品再适合不过，尤其是近年随着芯片性能大幅提升，轻薄本也迎来了自己的春天，颜值加持下受到不少用户青睐。那么2023年，还有哪些四千元左右的轻薄本值得购买呢？

华硕无畏15i

双十一到手价：3899元

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作为轻薄本中为数不多采用OLED屏幕的机型，华硕无畏15i可谓在屏幕素质这块直接拉满。这块2.8K分辨率15.6英寸的OLED华硕好屏，采用E4发光材质，在色彩、亮度以及对比度上等参数上全面强于笔记本所搭载的LCD屏幕。

同时，这块屏幕还拥有120Hz高刷新率以及同类LCD产品难以企及的0.2ms超快响应速度，动态画面清晰度远远高于165Hz 3ms的LCD屏幕。并且拥有100%的P3影院级广色域，通过潘通色彩认证，支持四种专业色域切换，满足用户在任意场景下的使用需求，峰值亮度更是达到了600nit，带来无与伦比的显示效果。整块屏幕还支持DC调光，通过德国莱茵TÜV硬件级低蓝光认证，好看更护眼。

为了配合这块好屏幕，华硕无畏15i在核心硬件上也极致堆料，搭载一颗英特尔12代酷睿i5-12500H标压处理器，采用异构设计，拥有12核心16线程和18MB的L3缓存，睿频频率可达4.5GHz，能够释放45W的超强性能，获得英特尔Evo平台认证。日常使用无论是专业办公还是游戏需求，华硕无畏15i都能轻松应对，即使放眼同类产级产品也是遥遥领先的存在。

8GB+8GB 3200MHz DDR4内存+512GB PCIe 4.0高速固态，同时内存最高可升级至40G，为华硕无畏15i流畅的系统体验提供了硬件基础。而在广受质疑的轻薄本散热问题上，华硕无畏15i给出了冰锋散热，同级别罕见的97片LCP材质曲面超大风扇，配合6+8mm双加粗热管和双出风口，通过大风压+大风量快速排出内部积热，时刻保持巅峰战力。

华硕无畏15i拥有一个5.9"超大触控板，并且在电源键上集成指纹识别，让解锁更加符合交互直觉。同时，整机实现键帽、掌托、触控板全覆盖华硕银离子抗菌涂层，有效抑制细菌生长，高达99%的抑菌率为用户保驾护航。

其他配置方面，华硕无畏15i同样诚意满满，摄像头区域搭载实体防窥拨片，杜绝任何隐私泄露，并且支持视频语音双重降噪，通过3DNR降噪摄像头可以减少画面噪点，工作人与客户对接或是线上会议都能更显专业。音响通过Harman Kardon大师音效认证，能够为用户提供高质量音频播放，充分还原音乐中的万千细节。

除此之外，双满速雷电4接口、2×2双天线WiFi 6E、HDMI 2.0接口、3.5mm音频插孔等等一应俱全，加上极高的颜值，华硕无畏15i几乎就是同类产品中的完美存在，双十一期间到手仅需3899元的价格，还有什么不心动的理由吗？

联想小新Pro16

双十一到手价：4599元

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轻薄本笔记本中，联想小新系列是不得不提的存在，而这款小新Pro16同样实力不俗。其搭载一颗英特尔12代i5-12500H芯片，12核心16线程加上最高4.5GHz的睿频频率，足以应付各种复杂工作。配合16GB双通道高频内存和512GB PCIe 4.0高速固态，带来更加流畅的使用体验。

联想小新Pro16使用一块16英寸2.5K分辨率的高色域雾面屏，峰值亮度达到350nit，拥有100%sRGB、120Hz高刷新率以及5ms响应时间，屏幕素质相当出众。同样通过莱茵TÜV低蓝光认证，支持全段DC调光，避免用户长时间使用电脑造成的眼部疲劳。

Anemoi风神散热系统让联想小新Pro16能够尽情释放性能，双D8热管和游戏本级别的导热材料带来更加优秀的温度控制，配合79叶片高密度大尺寸风扇，让整机能够更加持久输出极限性能。

联想小新Pro16的综合配置放在一众轻薄本中算是相当舍得堆料，双十一期间4599元的价格性价比非常高，如果是关注已久的用户可以趁这个机会入手。

联想ThinkBook 14+

双十一到手价：4799元

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ThinkPad系列一直被不少办公人士所青睐，这次主打轻薄的联想ThinkBook 14+同样以可靠著称。这款机型同样搭载拥有12核16线程的i5-12500H，睿频频率最高4.5GHz，配合新一代ITS 5.0散热系统，拥有更强更持久的性能输出。

联想ThinkBook 14+采用一块2.8K分辨率的14英寸屏幕，峰值亮度高达400nit，支持90Hz高刷新率，配合100%sRGB高色域，能够还原真实的画面细节。在16GB LPDDR5高速内存以及512GB PCIe 4.0高速固态加持下，带来由内到外顺滑流畅的系统级体验。

接口方面，联想ThinkBook 14+提供了全功能USB 3.2、HDMI 2.1、雷电四等常用接口，拓展性基本能够满足用户日常使用需求。整机经过严苛测试，面对多种严酷环境依然能够做到稳定运行。

作为轻薄本，ThinkPad保持了一贯的高水准，恰逢双十一期间4799元的价格，还是非常值得入手。

轻薄本这几年越来越受到用户青睐，也成为各家厂商的兵家必争之地，用户要想在繁杂的产品中选出适合自己的产品难度不小。今天推荐的三款机型都是轻薄本中比较具有代表性的，其中华硕无畏15i拥有较高的分辨率，又拥有比联想ThinkBook 14+更高的屏幕刷新率，无论是整机素质还是价格，都优势明显，尤其是3899元的售价，堪称价格屠夫，双十一期间千万不要错过。