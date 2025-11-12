ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ±Ê¼Ç±¾

高端游戏本消费需求旺盛 京东11.11销量达成同期180%

2025-11-12 15:45:45

  ¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿³¬¼¶¹©Ó¦Á´ÉÏµÄ¾©¶«11.11£¬³É½»¶îÔÙ´´ÐÂ¸ß£¬ÏÂµ¥ÓÃ»§ÊýÔö³¤40%£¬¶©µ¥Á¿Ôö³¤½ü60%£¬ÎªÏû·ÑÕßÌá¹©ÁË¸ü¶àÓÖºÃÓÖ±ãÒËµÄÉÌÆ·ºÍ·þÎñ£¬ÔÚÓÅÊÆÒµÎñ¼°´´ÐÂÒµÎñÉÏ¾ù»ñµÃÁË¸ßÖÊÁ¿µÄÔö³¤¡£ÆäÖÐ£¬ÔÚ±¸ÊÜ¹Ø×¢µÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÆ·Àà£¬½ØÖÁ11ÔÂ11ÈÕ24:00£¬¾©¶«11.11È«ÖÜÆÚ±Ê¼Ç±¾Æ·ÀàÏúÊÛÇÀÑÛ£¬³É½»ÓÃ»§ÊýÏÔÖøÔö³¤£¬AIÇá±¡±Ê¼Ç±¾ÏúÁ¿Í¬±ÈÔö³¤·­±¶£¬¸ß¶ËÓÎÏ·±¾ÏúÁ¿´ï³ÉÍ¬ÆÚ180%£¬Õ¹ÏÖ³ö°ì¹«Éý¼¶ºÍ¶àÔªÏû·Ñ³¡¾°ÏÂ±Ê¼Ç±¾Æ·ÀàµÄÇ¿¾¢ÐèÇó¡£

  ÔÚÒÆ¶¯°ì¹«ÓëÖÇÄÜÑ§Ï°ÐèÇóÇý¶¯ÏÂ£¬Çá±¡±¾ÓëÓÎÏ·±¾³ÉÎªÏû·ÑÈÈµã¡£AIÇá±¡±Ê¼Ç±¾ÏúÁ¿Ôö³¤·­±¶£¬ÏÔÊ¾³öÊÐ³¡¶ÔÖÇÄÜ±ãÐ¯Éè±¸µÄ¸ß¶ÈÈÏ¿É¡£Æ·ÅÆ±íÏÖ·½Ãæ£¬ÁªÏë¡¢»ªË¶¡¢ThinkPad³ÉÎªÆ·ÅÆ×ÜÏúÁ¿Ç°Èý;×ÔÓªÇþµÀÖÐ£¬ÁªÏë¡¢»ªË¶¡¢ThinkPadÕ¼¾ÝÏúÁ¿Æ·ÅÆ°ñÊ×¡£ÆäÖÐ£¬ÁªÏë¡¢»ªË¶¡¢»úÐµ¸ïÃüÕ¼¾Ý×ÔÓªÓÎÏ·±¾Æ·ÅÆTOP 3£¬ÁªÏëÕü¾ÈÕßY7000P¡¢»ªË¶ÌìÑ¡6 Pro¡¢»úÐµ¸ïÃü¼«¹âXÊÇÆäÃ÷ÐÇÓÎÏ·±¾µ¥Æ·;ÁªÏë¡¢»ªË¶¡¢ThinkPad³ÉÎª×ÔÓªÇá±¡±¾Æ·ÅÆTOP 3£¬ÁªÏëÐ¡ÐÂPro16¡¢»ªË¶ÎÞÎ·16¡¢ThinkBook 14+ÔòÊÇÆäÃ÷ÐÇÇá±¡±¾µ¥Æ·¡£

  ÇþµÀÏúÊÛ·½Ãæ£¬¶à¼ÒµêÆÌÔÚ¾©¶«±íÏÖ³öÁÁÑÛµÄ³É¼¨¡£ÁªÏë¹Ù·½ÊÚÈ¨×¨Âôµê¡¢ÁªÏëÊÚÈ¨±Ê¼Ç±¾µçÄÔ×¨Âôµê¡¢ThinkPad¹Ù·½Æì½¢µêÎ»ÁÐºÚÂíµêÆÌÇ°Èý£¬Õ¹ÏÖ³öÇ¿¾¢ÏúÊÛÊµÁ¦¡£

  ¾©¶«µÄ´´ÐÂÓªÏúÒ²ÔÚÓÐÐ§ÍÆ¶¯×ÅÏúÊÛµÄÔö³¤£¬Õ¹ÏÖ³öÄÚÈÝÇý¶¯ÏúÊÛµÄÐÂÄ£Ê½¡£

  Î´À´£¬¾©¶«½«³ÖÐøÐ¯ÊÖ±Ê¼Ç±¾Æ·ÅÆÉî»¯ºÏ×÷£¬Í¨¹ý²úÆ·´´ÐÂÓë·þÎñÉý¼¶£¬ÍÆ¶¯Ïû·ÑÌåÑéÓë¼¼Êõ·¢Õ¹¹²Í¬½ø²½£¬ÈÃÃ¿Î»ÓÃ»§¶¼ÄÜÔÚ¾©¶«»ñµÃ¡°ÓÖºÃÓÖ±ãÒË¡±µÄÓÅÖÊ¹ºÎïÌåÑé¡£

