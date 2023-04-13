»ò½«´îÔØµÚ13´ú¿áî£´¦ÀíÆ÷£¬»ªÎªMateBookÐÂ¿î¹ÙÐû£¬Ë¢ÐÂ´óÆÁ°ì¹«ÌåÑé£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿4ÔÂ13ÈÕ£¬»ªÎªÖÕ¶ËÎ¢²©·¢²¼»ªÎªMateBookÐÂÆ·Ô¤ÈÈº£±¨£¬¹ÙÐûÐÂ¿îMateBook±Ê¼Ç±¾½«ÓÚ17ÈÕÔÚ»ªÎªnova11ÏµÁÐ¼°È«³¡¾°ÐÂÆ··¢²¼»áÉÏÁÁÏà¡£
¾¹ý¶àÄêÉî¸û£¬»ªÎªÄ¿Ç°ÔÚÊÛMateBook±Ê¼Ç±¾ÏµÁÐÖÖÀàÏàµ±·á¸»£¬È«Ãæº¸ÇÁË²»Í¬ÓÃ»§ÈºÌåµÄ¸÷ÀàÊ¹ÓÃ³¡¾°ºÍ¹¦ÄÜÐèÇó¡£ÀýÈç»ªÎªMateBook XÏµÁÐÖ÷´òÖÇ»ÛÃÀÑ§Æì½¢¶¨Î»£¬ÊÇÉÌÎñ¾«Ó¢¸ß¶ËÊ×Ñ¡;»ªÎªMateBookÊý×ÖÏµÁÐÔòÂú×ã´´Òâ¹¤×÷ÕßÒÔ¼°ÖØ¶È°ì¹«ÈËÈº£¬ÊÇ×¨Òµ°ì¹«×î¼ÑÖúÊÖ;»ªÎªMateBook DÏµÁÐÃæÏòÑ§ÉúÈºÌå£¬ÒÔ¸ßÐ§È«ÄÜÖúÁ¦Ñ§Ï°ÓéÀÖ;»¹ÓÐÒÔ¶àÐÎÌ¬ÎªÂôµãµÄ»ªÎªMateBook EÏµÁÐ£¬Ò»±¾¶àÓÃ£¬ÊÇÃû¸±ÆäÊµµÄÇá±¡±ãÐ¯Éú²úÁ¦¹¤¾ß¡£
Ò»Ö±ÒÔÀ´£¬´óÆÁ±Ê¼Ç±¾¶¼ÊÇÖØ¶È°ì¹«ÓÃ»§µÄ×î°®¡£´ÓÔ¤ÈÈº£±¨²Â²â£¬ÐÂ¿î»ªÎªMateBook ²ÉÓÃ16:10µÄÆÁÄ»»Æ½ð±ÈÀý£¬¶Ô±È´«Í³16:9±ÈÀýÄÜ¹»×ÝÏòÕ¹Ê¾¸ü¶àÄÚÈÝ£¬ÎÞÂÛÊÇ´ò×Ö°ì¹«»¹ÊÇÓ°ÒôÓéÀÖ¶¼¸üã«Òâ¡£
º£±¨Í¼»¹ÏÔÊ¾£¬ÐÂ¿î»ªÎªMateBook²úÆ·½«Åä±¸¶ÀÁ¢Êý×ÖÐ¡¼üÅÌ¡£ÓÃ»§ÔÚ×ö±¨±í¡¢Ð´ÎÄµµµÈ³¡¾°ÖÐ£¬Â¼ÈëÊý¾ÝËÙ¶ÈºÍÐ§ÂÊ¿ÉÒÔ·±¶ÌáÉý¡£»ªÎªµÄ´´ÐÂÉè¼Æ»¹ÓÐÖÇ»ÛËÑË÷¼ü£¬Ò»¼üËÑµçÄÔ¡¢ÊÖ»ú¡¢ÍøÒ³¡£ÕâÎÞÒÉ¶Ô²Æ±¨ÈËÔ±¡¢¹¤³Ì¼¼ÊõÈËÔ±¡¢³ÌÐòÔ±µÈÓÃ»§ÈºÌå¼«ÎªÓÑºÃ£¬ÄÜ¹»´ó·ùÌá¸ßÉú²úÁ¦¡£
ÐÂ¿î»ªÎªMateBook²úÆ·µÄºËÐÄÐÔÄÜÒ²¼«Îª³öÉ«¡£»ò½«´îÔØ×îÐÂµÄµÚ13´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£ÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷£¬ÐÔÄÜºÍÄÜºÄ±íÏÖ¶Ô±ÈÉÏ´úMatebookÏµÁÐ²úÆ·ÓÐËùÌáÉý¡£ÒÔi7-13700HÎªÀý£¬»ùÓÚIntel 7nm¹¤ÒÕÖÆ³Ì´òÔì£¬²ÉÓÃÈ«ÐÂÒì¹¹Éè¼Æ£¬ÓµÓÐ14ºËÐÄ20Ïß³Ì£¬×î¸ßî£Æµ¿É´ï5.0GHz¡£½áºÏ»ªÎªMateBookÏµÁÐ×ÔÑÐSuperTurboµÈ¼¼Êõµ÷Ð££¬ÔÚ¶àÈÎÎñÖØ¶È°ì¹«¡¢ÊÓÆµ»áÒéµÈ³¡¾°ÖÐ×î¸ß¿É¼õÉÙ50%GPUÐÔÄÜÕ¼ÓÃ£¬´øÀ´³Ö¾ÃÎÈ¶¨µÄ¸ßÐÔÄÜÊÍ·ÅºÍÏµÍ³Á÷³©¶È¡£
×îºó£¬»ªÎªÖÕ¶ËÔÚÔ¤ÈÈÖÐÌáµ½¡¸Áª½Ó¸üÔ¶Ò»²½£¬ÌåÑé¸üÐÂÒ»²ã¡¹£¬Õâ»òÐíÔÚ°µÊ¾ÐÂ¿î»ªÎªMateBookÐÂÆ·»ò½«´îÔØ»ªÎªMatelineÌìÏß£¬´´ÐÂ²ÄÁÏ½á¹¹Ïà±ÈÆÕÍ¨ÌìÏß£¬ÐÅºÅ×ª»¯Ð§ÂÊÖ±½ÓÌáÉý56%£¬Í¬Ñù»·¾³ÏÂÇÀÍøÄÜÁ¦¸üÇ¿£¬ÍøËÙ¸ü¿ì¡¢ÑÓ³Ù¸üµÍ£¬´îÅä³¬¼¶ÖÕ¶Ë¡¢¶àÆÁÐÍ¬µÈÏµÍ³ÉúÌ¬£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©ÎÞÒÔÂ×±ÈµÄÈ«³¡¾°ÖÇ»Û°ì¹«ÌåÑé¡£
»ªÎªMateBookÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾ÔÚÈí¼þºÍÓ²¼þ·½ÃæµÄ´´ÐÂÈÚºÏ£¬Ò»Ö±¶¼×ßµ½ÐÐÒµÇ°ÁÐ£¬ÊÇÊµÊµÔÚÔÚ¿ÉÒÔÎªÓÃ»§´øÀ´ÌåÑéÌáÉýµÄÃ÷ÏÔÓÅÊÆ¡£´Ë´ÎÐÂ¿î»ªÎªMateBook»ò½«´îÔØ×îÐÂµÄµÚ13´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£ÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷£¬ÐÔÄÜÔÙÉÏÒ»²ãÂ¥£¬ÍêÃÀ´îÅä16´ç»¤ÑÛ´óÆÁ£¬²¢ÇÒ»¹ÔÚÆäËû·½Ãæ¼ÌÐø¼ÓÇ¿ÌáÉý£¬¸ø´ó¼Ò´øÀ´ÐÂµÄ¾ªÏ²£¬×ÅÊµÖµµÃÆÚ´ýºÍ¹Ø×¢¡£
ËùÒÔ£¬´ó¼ÒÇ§Íò²»Òª´í¹ý4ÔÂ17ÈÕµÄ»ªÎªÐÂÆ··¢²¼»á£¬½ìÊ±»áÓÐ¸ü¶àÖØ°õÐÂÆ·ÁÁÏà·¢²¼¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â