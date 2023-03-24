华硕天选4 Plus破首发价，满功耗RTX 4070到手仅需8999元！

【天极网笔记本频道】上半年笔记本新品不断，时值京东刚刚上线百亿补贴活动，正是购入笔记本产品的绝佳时机。此次华硕天选3锐龙版也加入京东百亿补贴活动，R7 6800H+RTX3050Ti售价6299元，R7 6800H+RTX3060售价6499元，白条三期免息，对于预算不高的大学生来说这配置也足够用了。同时，搭载RTX 4070独显的华硕天选4 Plus游戏本，迎来史低价8999元，价格直接抄底，广大用户不要再观望8999的4050游戏本了，满血4070显然更香!

华硕天选4 Plus

华硕天选4 Plus处理器采用i7-12700H，6颗性能核加8颗能效核的异构设计相较前代有着巨幅的性能提升，同时主频高达4.7GHz，专业工作还是娱乐游戏都能轻松应对。

最重要的是，华硕天选4 Plus搭载英伟达刚刚发布的140W满功耗全新移动显卡RTX 4070，拥有8GB的显存容量，升级到第四代Tensor核心，AI性能大幅提升。并且支持DLSS 3以及第三代光线追踪技术，游戏性能再上新台阶，相较前代拥有更好的游戏表现。

华硕天选4 Plus配备一块17.3英寸165Hz的IPS广视角电竞屏，支持低至3ms的疾速响应，以及100%sRGB和DC调光，配合RTX 4070的性能，为玩家带来极致的画面表现力。此外，还提供1TB PCIe 4.0高速固态存储以及16GB高性能内存，内存最高支持拓展至64GB。

目前华硕天选4 Plus搭载RTX 4070抢购价仅需8999元，甚至与采用RTX 4050的联想游戏本价格相同，性价比不可谓不高。心动不如行动，赶快下单吧!

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华硕天选3锐龙版

华硕天选3锐龙版搭载AMD R7 6800H标压处理器，基于先进的Zen3+架构，采用6nm制程工艺打造。其拥有8核心16线程，加速频率可以达到4.7GHz，在游戏高压场景下不存在CPU瓶颈。

在显卡选择上，华硕天选3锐龙版加入百亿补贴机型可选RTX 3050 Ti或RTX 3060。前者是一块95W满功耗游戏显卡，拥有4GB显存容量，支持DLSS技术和实时光线追踪2.0技术，得益于TX Boost增强模式自动超频技术加入，使得华硕天选3锐龙版能够获得更强的性能表现，带来更加优秀的游戏效果。

RTX 3060是一块140W满功耗显卡，显存容量达到6GB， 同样支持DLSS技术和第二代光线追踪技术，能够完美还原游戏创作者的意图，将魔幻游戏世界通过先进的显卡技术呈现在玩家眼前。同时华硕天选3锐龙版具备双显三模显卡切换，工作游戏互不耽误。

屏幕素质的好坏绝对足以影响玩家的游玩体验，为给玩家带来极致画面效果，华硕天选3锐龙版为玩家准备了一块15.6英寸FHD分辨率的144Hz高刷新率电竞屏，拥有100%sRGB高色域以及Adaptive Sync防撕裂技术和DC调光技术，玩家长时间使用电脑也不会感到用眼疲劳。

在京东百亿补贴活动加持下，华硕天选3锐龙版RTX 3050 Ti版本百亿补贴后仅需6299元，RTX 3060版本只要6499元，近期想要更新游戏本的用户千万不要错过。

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