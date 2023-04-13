搭载13代酷睿处理器？联接能力进化！ 华为 MateBook 新品官宣

【天极网笔记本频道】4月13日，华为终端官方微博发布华为 MateBook 新品预热海报，宣布新款 MateBook 笔记本将于17日在nova11系列及全场景新品发布会上正式发布。一直以来，华为 MateBook 系列全面覆盖不同人群，同时深度融合华为软件生态，为消费者带来流畅且无缝的使用体验。

华为 MateBook 系列产品线非常丰富，基本涵盖不同使用场景，满足不同消费者使用需求。其中华为MateBook X主要面向商务精英，MateBook数字系列满足创意工作以及重度办公人群，而MateBook D则面向学生群体，以高效学习而著称。另外还有主打多形态的MateBook E系列，是华为在笔记本形态上的一次深入探索，在充分保障生产力的前提下兼顾便携与轻薄。

作为今年的新品，这两款新品理所当然会搭载英特尔的13代酷睿移动处理器。因此这两款MateBook新品很可能就是华为笔记本首发13代酷睿移动处理器的机型。在性能调教方面华为有自己的思路，不同于其他厂商的做法，华为开创性地将系统交互和优化带入华为 MateBook 系列，同时自研PC系统优化技术Super Turbo，从底层解决系统卡顿问题。在实际场景中，面对复杂任务，硬件能够被充分利用，得益于华为自研核心算法、系统底层优化，从而达到提升CPU和GPU的性能，降低功耗的目的。配合13代酷睿处理器全面升级的混合架构，华为 MateBook 新品不仅可以快得起来，也能省得了电。

此外，华为终端在预热文案中提到「联接更远一步，体验更新一层」，或许暗示这次华为 MateBook 新品在联接能力将再次升级。此前， Metalin天线就带来了网络性能的大幅提升，可以提升56%的信号转化效率，提高长距离和多次穿墙等弱信号条件下的网络稳定性以及传输速度，用户即使网络环境不佳，也能放心加入线上会议、下载大文件。因此华为 MateBook新品极有可能全面升级这项技术，带来更加卓越的网络传输表现，实现极端信号下的稳定传输。

另一方面，华为独有的超级终端功能或许也将迎来升级。得益于华为在通信领域多年的技术沉淀，超级终端多设备协同功能延迟做到业界最低，并且适用于华为生态中的所有设备，极大方便用户在多设备之间实现联动。当用户使用华为 MateBook时，无需进行繁琐连接步骤，只需打开笔记本控制中心，进入超级终端界面，拖动磁吸一拉即合。

此外，基于超级终端技术的跨端文件和跨端搜索也广受好评。当用户使用华为 MateBook协同办公时，可以直接跨设备调用文件，并且快速搜索另一个设备上的文件，大大简化学习办公方式，高效互通。大胆猜测一下，这次华为 MateBook新品将会在原有基础上再次进行创新，将用户体验提升至新高度。

作为全面拥抱英特尔13代酷睿移动平台的产品，华为 MateBook 新品在性能方面的升级毋庸置疑，尤其是华为 MateBook 家族产品线珠玉在前的表现，也让新品备受关注。目前官方预热消息虽然相当有限，但从仅有信息中已经能够发现华为 MateBook 基于13代酷睿移动平台的强大野心，不仅要在性能层面有所提升，更要重塑用户体验，为笔记本行业注入新鲜血液。如果想要了解更多有关华为 MateBook 新品的消息，千万不要错过4月17日的nova11系列及全场景新品发布会!