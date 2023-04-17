RTX 4070实测性能出炉，2K分辨率下游戏性能出色，光追效果优秀！

【天极网笔记本频道】4月12日晚，英伟达正式发布RTX 4070显卡，国行售价4799元起，目前已经正式开售。最近，有关RTX 4070的实测性能也已出炉，在性能方面提升不错。

基础规格上，RTX 4070采用AD104-250核心，有5888个CUDA核心，比RTX 4070 Ti少1792个，与RTX 3080保持一致。并且L2高速缓存从个前代的4MB提升至36MB，拥有184个TMUS、60个ROPS以及46个光追单元。同时RTX 4070的基础频率达到了1920MHz，Boost频率可达2475MHz。显存方面，RTX 4070不出意外采用与RTX 4070 Ti相同规格显存，拥有12GB 192bit位宽的GDDR6X显存，显存速率达到了21Gbps。

此前伟达表示，RTX 4070主要面对2K分辨率以及100帧的游戏，不过这都要基于开启DLSS 3的前提之下。据介绍，RTX 4070拥有与RTX 3080同等性能，在DLSS 2之下，RTX 4070领先RTX 3070 Ti约1.2倍，领先RTX 3070 约1.3倍。而在开启DLSS 3之后，RTX 4070将领先RTX 3080 1.4倍，领先RTX 3070 Ti约1.7倍，领先RTX 3070 约1.7倍，提升非常明显。

英伟达透露，RTX 4070在开启DLSS 3后，游戏《瘟疫传说：安魂曲》、《消逝的光芒 2：人与仁之战》、《微软模拟飞行》、《战锤 40K：暗潮》以及其他要求极为严苛的游戏中，均能以超过100帧/秒的速度运行，同时画面表现十分优秀。

这一代RTX 40系显卡采用Ada Lovelace架构，相较前代安培架构在性能方面有着明显升级，尤其是吞吐量达到前代的2倍，第三代光线追踪计算能力达到前代的2.8倍，第四代Tensor Cores张良计算更是相较前代提升整整5倍，这也为RTX 4070提供扎实的硬件基础。

根据The Verge发布的新一期评测内容，在开启DLSS 2的情况下，2K分辨率RTX 4070性能超过RTX 30系在内的所有显卡。不过这也仅限在2K分辨率下，4K分辨率对于RTX 4070而言则是相当捉襟见肘。在功耗方面，RTX 4070相较前代更加省电，达到RTX 3080性能水平的情况下，功耗相较后者低了100W。

而在开启DLSS 3之后，所有游戏数据都有明显好转，2K分辨率下RTX 4070几乎无敌手。这也印证了此前英伟达的说法，RTX 4070主要面向2K分辨率游戏，而4K分辨率下RTX 4070还是存在不小的性能问题。除去本身的规格之外，过小的显存带宽也影响了RTX 4070性能的释放。

抛去售价，RTX 4070几乎就是前代RTX 3080的低功耗平替版本，不禁让网友直呼老黄刀法精准。但对于消费者而言，RTX 4070高达4799元的起售价，却只有2K分辨率下的顶级性能，显然不够看，4K分辨率下的羸弱表现将会在一定程度上影响玩家的选择。