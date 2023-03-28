外星人m18游戏本顶配版上市，RTX 4090加持售价3800美元！

【天极网笔记本频道】在今年年初的CES 2023上，不少厂商都发布旗下最新的游戏本产品，外星人也不甘落后推出多款游戏本产品，其中m18搭载RTX 4080的版本已经上市，最近外星人也在国外上架了这台搭载RTX 4090显卡的m18游戏本，售价高达3800美元，折合人民币约26000元。

顶配m18搭载英特尔13代酷睿i9-13900HX移动处理器，作为刚刚发布的旗舰级处理器，在性能方面不可小觑。i9-13900HX采用24核32线程设计，这是英特尔首次在移动端平台上推出更多HX型号，并且也是英特尔第一次在移动端产品中引入24核心处理器产品，i9-13900HX处理器拥有8颗性能核心和16颗能效核心。在OverBoost Ultra技术的加持下，i9-13900HX的8颗性能核心都能达到5.2GHz的最大频率。

在实际表现中，规格大幅提升的i9-13900HX比上一代i9-12900HX单核性能提升8%，多核性能更是拥有35%的提升幅度。在同样配备高性能显卡的情况下，搭载i9-13900HX的笔记本比搭载i9-12900HX高出9%的帧率，在游戏方面的性能提升非常显著。

这次m18的RTX 4090显卡版可谓突出一个性能暴躁，回顾此前的移动版显卡，其实这两年以来，英伟达都尽力做到了桌面版显卡与笔记本显卡维持相对统一的规格，不过受限于笔记本的功耗问题，移动版显卡在功耗方面需要做出妥协。或许是因为这个原因，为了避免用户对于涨价提出异议，这次英伟达直接将RTX 4090下放，这也是为何今年游戏本顶配版能够搭载RTX 4090的原因之一。

但是在规格方面，这颗移动版的RTX 4090实际上只与桌面端的RTX 4080规格相近。这也就意味着，RTX 40系的移动端，实际规格其实与桌面端相差了有一代，而实际性能可能相差还要更多。所以鸡贼的老黄为了避免涨价带来的用户过激反应，直接引入RTX 4090系来提升产品定位，为涨价提供支点。

从实际性能来看，RTX 4090和RTX 4080移动版相比前代的RTX 3080 Ti和RTX 3080移动版有着超过50%的性能提升，同时得益于DLSS3.0和新一代光追技术的加持，这两款旗舰显卡的表现还是比较令人期待的，毕竟性能涨幅摆在这里。同时得益于台积电N4工艺的加持，使得这次RTX 40系显卡最大的升级就是能效比，用户可以使用m18以更低的功耗获得更高的性能，这对于拥有移动需求的用户而言，重要性不言而喻。

屏幕方面，外星人m18 搭载18 英寸16:10大屏，QHD+ (2560 x 1600) 分辨率，165Hz刷新率，支持G-Sync，300尼特亮度，DCI-P3色域覆盖率为100%，最低3毫秒的响应时间。并且m18标配M系列键盘或是CherryMX超薄机械键盘。具有AlienFX每键RGB照明。

外星人m18内存最高可选64GB DDR5-4800，标配1TB PCIe 4.0 SSD存储，同时外星人还为用户提供了4个M.2 NVMe插槽，最高支持拓展至9T SSD存储。i9-13900HX+RTX 4090+64GB+1TB售价3800美元，折合人民币26000元。

考虑到外星人m18搭载RTX 4080的版本在国内售价高达38999元，RTX 4090的版本国行最终售价可能将超过40000元，或许定格在44999元。对于普通玩家而言，外星m18显然不是一个好选择，毕竟外星人这一品牌自诞生以来就是高玩和极客的代表，因此这样的定价也并非瞄准普通用户。从整体配置来看，外星人m18突出一个堆料扎实，同时配合外星人优秀的做工和质量，对于目标用户来说，又将是一款拥有强悍性能的游戏本怪兽。