三大利刃助力华为智慧PC抢跑行业，或将成为轻薄本市场份额第一

【天极网笔记本频道】根据捷孚凯市场咨询(中国)有限公司笔记本零售市场报告显示，2023年7月份中国大陆笔记本电脑零售市场季度销量同比下降10%，环比下降37%，整体呈下滑趋势。而在轻薄本电脑细分零售市场中，华为品牌份额为23.6%，逆势增长。

其中，华为轻薄本线下渠道份额更是高达35.7%，可见华为智慧PC在轻薄本细分市场表现强劲，有望取得轻薄本市场份额第一。

随着更多年轻人从事新媒体行业，视频图文等内容需求更强调高性能和高效率，与华为智慧PC的理念不谋而合，这也是华为智慧PC越来越多被年轻人所接受的原因。

而这仅仅只是华为智慧PC布局中的一环，智慧体验、创新科技、美学设计三剑合璧，才是华为能够驰骋轻薄本市场的最大利器。

身处智能化时代，PC与其他设备联动尤为重要，不同于其它笔记本需要手动通过Wi-Fi、蓝牙等方式连接设备，华为智慧PC通过超级终端将其他设备拉到一起，即可完成连接，省去手动连接的不便与繁琐。

尤其在日常工作中，多设备之间文件传输、内容复制共享等都是工作场景下的痛点，以往用户只能在不同设备之间手忙脚乱。华为智慧PC的超级中转站功能，可以让用户长按拖拽多类型文件到超级中转站中，即可实现跨设备跨应用直接调取，大提升工作效率。同时还有诸如多屏协同这类直击用户办公痛点的功能，极大简化用户工作流程。

针对各种办公场景，华为智慧PC也通过创新科技来提升用户体验。例如用户在参加线上会议时，无论身处何地，AI慧眼技术都可以通过「虚拟背景」功能来有效保护隐私，提升用户专业度，营造一个更具氛围的会议空间。通过华为AI人像分割技术和背景融合技术，将与会人员与背景完美结合，避免在外的尴尬与不便。加上AI音效、智慧语音等特色功能，让用户在会议中可以更加从容专业。

颜值美学方面，华为智慧PC打破传统PC千篇一律的外观设计，以华为MateBook X Pro为例，其创新性的采用微绒金属机身，在机身表面覆以微绒材质，温润亲肤，品质感凸显。同时机身颜色灵感取自华夏山河大地，融合中华文化，意义非凡。辅以屏占比高达92.5%的原色全面屏，正面颜值冲击感十足。如此精心雕琢的匠心工艺，才能俘获用户真心。

随着智慧化进程不断推进，以及用户对笔记本产品的需求变化，未来PC智能化是大趋势，智慧PC将成为行业主导。而提前多年就开始全面布局，在这一领域已然抢跑，并将继续引领行业迈向轻薄本的下一个时代。