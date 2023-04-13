上半年顶流电竞神器盘点，ROG枪神7搭载满血RTX 4060到手仅需11999元！

【天极网笔记本频道】上半年，随着英特尔和英伟达全新移动平台发布，游戏本也呈井喷式发售，用户想要在繁杂的新款游戏本产品中精准找到适合自己的那一款，可谓难上加难。不过ROG旗下的专业电竞本ROG魔霸新锐 2023和ROG枪神7，绝对是一众游戏本中最值得入手的机型。前者13代酷睿移动处理器i7-13650HX+英伟达RTX 4060的配置几乎通吃市面上所有3A大作，后者i9-13980HX+RTX 4060的更高规格，将极致性能诠释地淋漓尽致。

作为广受玩家好评的ROG魔霸系列，这次也紧跟全新平台发布了ROG魔霸新锐 2023。其搭载新一代英特尔酷睿移动处理器i7-13650HX，拥有6颗性能核心和8颗能效核心，总共14核心20线程，睿频可达4.9GHz。混合架构保障了前台游戏火力全开的同时，也能以更低功耗挂载后台应用，兼顾性能与功耗。

ROG魔霸新锐 2023配备英伟达RTX 4060满血显卡，最大功耗可达140W。得益于全新制造工艺，这一代RTX 4060在拥有更强性能的同时，更加冷静也更加节能。同时，全新升级的DLSS 3技术和光线追踪技术在保障画质的前提下提升帧率，配合8GB GDDR6显存，完美还原游戏创作者真实意图，将细腻游戏画面呈现在玩家眼前。

ROG还为其配备1TB PCIe4.0 SSD存储和16GB DDR5内存，并且预留M.2接口，内存支持最大扩展至64GB。ROG魔霸新锐 2023采用冰川散热架构3.0，2代液态金属和3绝尘风扇快速排出内部热量，即使长时间战斗依然不会因发热导致性能下降。

此外，ROG魔霸新锐 2023采用16英寸四窄边星云屏，2.5K高分辨率+240Hz刷新率以及低至3ms疾速响应，满足玩家游戏需求。接口方面，ROG魔霸新锐 2023拥有双Tpye-C接口、一个DP1.4接口、一个雷电4接口、一个HDMI 2.1接口，并且支持100W PD快充，轻松极速补能。对于正在追求一款游戏“利器”的玩家而言，ROG魔霸新锐 2023绝对是不容错过的产品，目前售价10999元，正是入手好时机。

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如果说ROG魔霸新锐 2023是一款各方面都挑不出毛病的游戏本，那ROG枪神7则是更深入探索。它采用英特尔最新旗舰移动处理器i9-13980HX，首次在移动端产品中引入24核心处理器，拥有8颗性能核心和16颗能效核心，达到24核心32线程的惊人规格。

强大的CPU性能赋予了ROG枪神7更多可能性，不论是重度游戏负载还是专业内容创作，ROG枪神7都能轻松应对。它还搭载英伟达RTX 4060显卡，140W满血功耗配合DLSS 3、光线追踪技术，极大提升图形性能。同时ROG枪神7整机支持高达195W满功耗释放，在ROG Boost超频引擎加持下，榨干硬件性能，给玩家提供流畅惊艳的游戏表现。

想要呈现令人惊叹的画面效果，一块极致好屏必不可少。ROG枪神7配备2.5K分辨率16英寸四边窄星云屏，240Hz高刷新率、3ms疾速响应时间、500尼特高亮度等顶级参数一应俱全。同时这块屏幕还支持100%DCI-P3广色域和杜比视界，在游戏之外也拥有足够专业的画面色彩显示，满足用户任何应用场景。

ROG枪神7同样配备1TB PCIe4.0 SSD存储和16GB DDR5内存，在冰川散热架构3.0加持下，即使酣畅战斗也能保持冷静。接口方面拥有双Tpye-C接口、一个DP1。4接口、一个雷电4接口、一个HDMI 2.1接口，100W PD快充加上90Wh大容量电池，让玩家彻底告别电量焦虑。ROG枪神7足够次世代的配置、扎实品质加上优秀设计带给用户远超同价位游戏本的使用体验，11999元的价格值得玩家入手!

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