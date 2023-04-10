RTX 4070价格偷跑，国行或4499元起售！

【天极网笔记本频道】据悉，英伟达或在4月13日发布RTX 4070显卡。但是在那之前，RTX 4070价格已经在第三方渠道偷跑，标价为4499元-5999元，基本涵盖各个品牌非公版和公版显卡售价。

从第三方店家上架的信息来看，其中最便宜的映众RTX 4070映雪白色显卡售价4499元，最贵的七彩虹RTX 4070 12G火神显卡标价5999元，这与之前曝光的价格基本类似。不过，也有消息称，英伟达RTX 4070将拥有高端和标准两个版本，前者采用最新的16pin供电接口，后者则使用8pin供电接口。

此前，技嘉最新版本的控制中心软件中出现了RTX 4070显卡的身影。从泄漏信息来看，RTX 4070将拥有12GB的显存，而RTX 4060则是8GB。此前，英伟达发布了RTX 4070 Ti、RTX 4080以及RTX 4090三款桌面端显卡，同时也推出五款移动端显卡。不过对于大多数用户而言，相较价格奇高的旗舰显卡，更加符合多数玩家需求的甜品级显卡才是每代显卡的重磅产品。

在技嘉的详细参数中，其中两款高端型号采用16pin供电接口，而其他两款则使用8pin电源接口，这也证实英伟达即将推出2款RTX 4070显卡型号的传言，合作伙伴或可选225W TDP的高级型号以及200W的标准型号。

实际规格上，RTX 4070虽然采用和RTX 4070 Ti相同的AD104核心，但是在核心数量上要更少，RTX 4070仅有5888个CUDA核心，比RTX 4070 Ti少了1792个。而显存则为12GB GDDR6X，显存位宽还是让不少网友吐槽的192bit。

在RTX 4070之前发布的RTX 4070 Ti也采用了这一显存规格，遭到不少用户抨击。尤其是在基础性能方面，RTX 4070 Ti与RTX 3090 Ti接近，但是过小的显存带宽，必然会导致RTX 4070 Ti在高分辨率下的性能受到极大影响。在实际测试中，2K分辨率下，RTX 4070 Ti开启光追或是不开光追，性能基本与RTX 3090 Ti类似，在支持DLSS 3.0的游戏中，RTX 4070 Ti占据更大优势。

根据之前的消息，RTX 4070的售价或定为599美元，与前代RTX 3070 Ti保持一致，结合第三方4499元的价格来看，可以断定这一价格基本就是国行公版显卡和低端非公显卡的真实售价。同时高端型号的显卡或许会有更多参数方面的差别，因此才会有如此巨大的差价存在。

从目前已知的信息来看，RTX 4070标准版和高端版分别拥有200W和225W的功耗，但其他方面的差别还不得而知。对于玩家来说，RTX 4070的售价放在整个RTX 40系列显卡中都算相对良心的，毕竟比起6499起售的RTX 4070 Ti和9499起售的RTX 4080，确实优惠不少。不过RTX 4070的性能也仅有RTX 4070 Ti的76%，如此一看在性能方面也有不小的缩水。因此，RTX 4070性价比依然不如前代，对于玩家而言想要入手还是需要再三斟酌。