Èý´óºËÐÄÌåÑéÔ¾Éý£º»ªÎªMatePad Mini¿ÉÉý¼¶HarmonyOS 6»¨·ÛBeta°æ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿½üÈÕ£¬IDC·¢²¼ÁË2025ÄêµÚÈý¼¾¶ÈÖÐ¹úÆ½°åµçÄÔÊÐ³¡¼¾¶È¸ú×Ù±¨¸æ¡£Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬2025ÄêµÚÈý¼¾¶ÈÖÐ¹úÆ½°åµçÄÔÊÐ³¡³ö»õÁ¿Îª849ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÔö³¤10.9%¡£ÆäÖÐ£¬»ªÎªÁ¬ÐøµÚ°Ë¸ö¼¾¶ÈÒÔÊÐ³¡·Ý¶îµÚÒ»µÄ×ËÌ¬ÁìÅÜÖÐ¹úÆ½°åÊÐ³¡¡£½ñÄê7ÔÂÆð£¬»ªÎªÔÚÏû·ÑÊÐ³¡ÓÀ´´ó¹æÄ£²úÆ·µü´ú£¬Æ¾½èºèÃÉÔÉúÓ¦ÓÃÓëPC¼¶µÚÈý·½Ó¦ÓÃ£¬½øÒ»²½Ç¿»¯Æ½°åµÄ¡°Éú²úÁ¦¡±¶¨Î»¡£»ªÎªMatePad MiniÕâ¿î9ÔÂÍÆ³öµÄÐÂÆ·Æì½¢Ð¡Æ½°åÒÔÇá±¡Éè¼ÆÓë¿É²å¿¨½Ó´òµç»°¡¢Á¬½ÓÒÆ¶¯ÍøÂçµÄ¶ÀÁ¢Í¨ÐÅÓÅÊÆ£¬ÍØÕ¹ÁËÐ¡ÆÁÆì½¢µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°ÓëÓÃ»§ÈºÌå¡£
ÔÚÐ¡³ß´çÆ½°åµçÄÔÊÐ³¡£¬ÈçºÎÔÚ¼«ÖÂ±ãÐ¯µÄ»úÉíÄÚ£¬Ìá¹©²»Í×ÐµÄÆì½¢ÐÔÄÜÓëÖÇÄÜ»¯ÌåÑé£¬Ê¼ÖÕÊÇÐÐÒµÌ½Ë÷µÄºËÐÄÃüÌâ¡£¶ø½ñÄêÍÆ³öµÄ»ªÎªMatePad Mini£¬ÒÑÆ¾½èÆä³öÉ«µÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÓëÈíÓ²¼þÅäÖÃ£¬³ÉÎªÁË¸ÃÁìÓòµÄÓÐÁ¦¾ºÕùÕß¡£
½üÈÕ£¬Õâ¿î±¸ÊÜ»¶ÓµÄÐ¡³ß´çÆì½¢Æ½°åÒÑ¼ÓÈëHarmonyOS 6»¨·ÛBeta°æÉý¼¶¼Æ»®¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬»ªÎªMatePad Pro 12.2 Ó¢´çÒ²ÓÚ11ÔÂ18ÈÕ¿ªÆôºèÃÉ6¹«²â£¬ÓÃ»§¿ÉÇ°ÍùÏµÍ³ÉèÖÃËÑË÷¡°Èí¼þ¸üÐÂ¡±»ò½øÈë¡°ÎÒµÄ»ªÎªApp¡±Éý¼¶³¢ÏÊ¡£ÕâÒ»¶¯×÷±êÖ¾×Å»ªÎªÕý½«Æä×îÐÂµÄÏµÍ³ÄÜÁ¦£¬¿ìËÙ¸²¸Çµ½ÆìÏÂµÄºËÐÄÒÆ¶¯ÖÕ¶ËÉÏ¡£ÔÚHarmonyOS 6µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬»ªÎªMatePad Mini½«ÔÚ°²È«¡¢ÖÇÄÜ¡¢Á÷³©Èý´óÎ¬¶ÈÉÏ£¬ÊµÏÖÒ»´ÎÒâÒåÖØ´óµÄÌåÑéÔ¾Éý¡£
HarmonyOS 6¸³ÄÜ£º´ÓÖ÷¶¯°²È«µ½¸ß½×ÖÇÄÜ
±¾´ÎÉý¼¶µÄºËÐÄ£¬ÔÚÓÚHarmonyOS 6´øÀ´µÄÏµÍ³¼¶¸ïÐÂ£¬ÆäÕ¼±ÈÖØ¹¹ÁË²úÆ·µÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦¡£
Ê×ÏÈ£¬ÔÚ°²È«Î¬¶ÈÉÏ£¬ÐÂÏµÍ³ÒýÈëÁË¡°AI·ÀÕ©¡±¹¦ÄÜ¡£ÕâÌ×»úÖÆ²»ÔÙ¾ÖÏÞÓÚ±»¶¯À¹½Ø£¬¶øÊÇ½ø»¯ÎªÖ÷¶¯Ê½¸ÐÖªÓëÔ¤¾¯¡£µ±ÏµÍ³Í¨¹ýAI·ÖÎö£¬¸ÐÖªµ½ÓÃ»§¿ÉÄÜÕý´¦ÓÚÕ©Æ³¡¾°(Èç¡°·ÂÃ°Ó¦ÓÃ¡±¡¢¡°ÓÕµ¼×ªÕË¡±µÈ¸ß·çÏÕ»·¾³)Ê±£¬»áÔÚÓÃ»§´ò¿ª½ðÈÚÀàÓ¦ÓÃµÄ¹Ø¼ü½Úµã½øÐÐÇ¿ÌáÐÑ£¬Ìá¹©¡°É²³µ¡±Ê±»ú£¬ÊµÏÖ¶ÔÓÃ»§²Æ²úµÄÖ÷¶¯ÊØ»¤¡£´ËÍâ£¬¡°¼ÓÃÜ·ÖÏí¡±¹¦ÄÜÔò´ÓÊý¾ÝÁ÷×ª²ãÃæ×ÅÊÖ£¬È·±£ÒþË½ÎÄ¼þÔÚ·ÖÏíºó£¬½ÓÊÕ·½½öÄÜ²é¿´£¬ÎÞ·¨½ØÍ¼»ò×ª·¢£¬¹¹ÖþÁË¸üÑÏÃÜµÄÊý¾Ý°²È«±Õ»·¡£
Æä´Î£¬ÔÚÖÇÄÜ»¯Î¬¶È£¬HarmonyOS 6µÄ½ø»¯ÓÈÎªÏÔÖø¡£¹Ø¼üÉý¼¶Ö®Ò»ÊÇ¡°3DÓ°ÏñRemy¡±¡£¸Ã¹¦ÄÜÔÊÐíÓÃ»§Í¨¹ý»·ÈÆÅÄÉãÆÕÍ¨ÊÓÆµ£¬¼´¿ÉÔÚÆ½°åÉÏ¿ìËÙÉú³É³Á½þÊ½3D¿Õ¼äÄ£ÐÍ¡£Õâ²»½öÊÇ¼¼ÊõÉÏµÄÍ»ÆÆ£¬¸üÊÇ¶Ô×¨Òµ´´×÷³¡¾°µÄÉî¶È¸³ÄÜ¡£¶ÔÓÚ3D½¨Ä£Ê¦¡¢Éè¼ÆÊ¦ÄËÖÁ¹¤ÒÕÆ·ÉÌ¼Ò¶øÑÔ£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÒ»ÖÖ¸üµÍÃÅ¼÷¡¢¸ü¸ßÐ§µÄ3DÄÚÈÝ´´×÷ÓëÕ¹Ê¾·½Ê½¡£
ÁíÒ»ÏîÖØÒªÉý¼¶ÊÇ¡°Ð¡ÒÕ°ï°ïÃ¦¡±¡£ËüÊ¹Ð¡ÒÕ´ÓÒ»¸ö±»¶¯ÏìÓ¦µÄÓïÒôÖúÊÖ£¬×ª±äÎªÒ»¸ö¿É±à³ÌµÄ¡°Ö÷¶¯ÖÇÄÜÌå¡±¡£ÓÃ»§¿ÉÍ¨¹ý¡°µ±XXXXÊ±£¬ÕâÃ´¸É¡±µÄ×ÔÈ»ÓïÑÔÏÂ´ïÌõ¼þÖ¸Áî£¬Ð¡ÒÕ¼´¿ÉÔÚÂú×ãÊ±¼ä¡¢µØµã»òÊÂ¼þ´¥·¢Ê±£¬ÔÚºóÌ¨×Ô¶¯Ö´ÐÐ¹ºÎï¡¢¶©Æ±¡¢ÏÂÔØµÈÒ»ÏµÁÐ¸´ÔÓÈÎÎñ¡£¸¨ÒÔAIÒ»¼ü³ÉÆ¬¡¢Â¼Òô»úÊµÊ±×ªÐ´µÈ¹¦ÄÜ£¬HarmonyOS 6ÏÔÖøÌáÉýÁË»ªÎªMatePad Mini×÷ÎªÖÇÄÜÖÕ¶ËµÄ×Ô¶¯»¯´¦ÀíÄÜÁ¦¡£
×îºó£¬ÔÚ»ù´¡ÌåÑé²ãÃæ£¬HarmonyOS 6Ò²´øÀ´ÁË¼áÊµµÄÐÔÄÜÓÅ»¯¡£¹Ù·½Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬Éý¼¶ºó²úÆ·Á÷³©¶ÈÌáÉý15%£¬Ðøº½ÄÜÁ¦ÒàÌáÉý5%¡£ÕâÖÖµ×²ãÐ§ÄÜµÄ¾«½ø£¬ÊÇ³ÐÔØÉÏÊöÒ»ÇÐ¸ß½×ÖÇÄÜÌåÑéµÄÎÈ¹Ì»ùÊ¯¡£
Ó²¼þ»ùÊ¯£º¹¹Öþ¡°ÔõÃ´¶¼ÃÔÄã¡±µÄÆì½¢µ××ù
HarmonyOS 6µÄÇ¿´óÄÜÁ¦£¬ÐèÒªÒ»¸öÍ¬ÑùÇ¿´óµÄÓ²¼þÆ½Ì¨À´³ÐÔØ¡£»ªÎªMatePad MiniµÄÓ²¼þÅäÖÃ£¬ÎªÕâ´ÎÏµÍ³Éý¼¶Ìá¹©ÁË³ä×ãµÄ·¢»Ó¿Õ¼ä¡£
ÔÚÍâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ£¬²úÆ·Í¨¹ýÏÈ½ø²ÄÁÏÓë¹¤ÒÕ£¬ÊµÏÖÁËÇáÖÁ255g¡¢±¡ÖÁ5.1mmµÄ¼«ÖÂ¹æ¸ñ¡£ÕâÖÖ¶Ô±ãÐ¯ÐÔµÄ¼«ÏÞ×·Çó£¬Ê¹ÆäÔÚÍ¬Àà²úÆ·ÖÐ¼«¾ß±æÊ¶¶È¡£
ÆäÆÁÄ»ËØÖÊÒàÊÇÆì½¢Ë®×¼¡£8.8Ó¢´çµÄÈáÐÔOLEDÔÆÎúÈá¹âÆÁ£¬ÔÚÌá¹©¸ß·Ö±æÂÊ¡¢¸ßË¢ÐÂÂÊÓë¸ßÁÁ¶ÈµÄÍ¬Ê±£¬¼æ¹ËÁË»¤ÑÛÌØÐÔ¡£¶ø2.99mmµÄ¼«Õ±ß¿òÉè¼Æ£¬´øÀ´ÁË¸ß´ï92%µÄÆÁÕ¼±È£¬ÎÞÂÛÊÇÄÚÈÝÏû·Ñ»¹ÊÇÒÆ¶¯°ì¹«£¬¶¼ÄÜÌá¹©¼«¼ÑµÄÊÓ¾õ³Á½þ¸Ð¡£
ÔÚÍ¨ÐÅÄÜÁ¦ÉÏ£¬»ªÎªMatePad Mini¸üÊÇÍ»ÆÆÁË´«Í³Ð¡Æ½°åµÄ¾ÖÏÞ¡£Ëü²»½öÖ§³Ö²å¿¨½Ó´òµç»°¡¢Ê¹ÓÃ·äÎÑÒÆ¶¯ÍøÂçÓëWi-Fi 7¸ßËÙÍøÂç£¬¸üÊµÏÖÁË¶Ô±±¶·ÎÀÐÇÎÄ×Ö¼°Í¼Æ¬ÏûÏ¢µÄÖ§³Ö¡£ÕâÒâÎ¶×ÅÔÚ·äÎÑÍøÂçÓëWi-Fi¾ùÈ±Ê§µÄ¼«¶Ë»·¾³ÏÂ£¬ËüÒÀÈ»ÄÜ±£³Ö¹Ø¼üµÄÍ¨ÐÅÄÜÁ¦£¬¹¹³ÉÁË¡°³¬Ç¿Í¨ÐÅ¡±µÄÍêÕû±Õ»·¡£
×ÛÉÏËùÊö£¬»ªÎªMatePad MiniµÄÕâ´ÎHarmonyOS 6Éý¼¶£¬ÊÇÒ»´ÎµäÐÍµÄ¡°ÈíÓ²ÐÍ¬¡±Ê½½ø»¯¡£Ç¿´óµÄÓ²¼þÊÇÓÅÖÊÌåÑéµÄ»ùÊ¯£¬¶øHarmonyOS 6´øÀ´µÄ¸ß½×AIÄÜÁ¦ÓëÖ÷¶¯°²È«·À»¤£¬Ôò¼«´óµØ°Î¸ßÁË²úÆ·µÄ¹¦ÄÜÉÏÏÞ£¬ÕæÕýÍÉ±äÎªÒ»¸öÈ«ÄÜµÄ¡°ÔõÃ´¶¼ÃÔÄã¡±µÄÆì½¢Ð¡Æ½°å¡£
¶ÔÓÚÏ£ÍûµÚÒ»Ê±¼äÌåÑéÐÂÏµÍ³µÄÓÃ»§£¬¿ÉÇ°Íù¡¸ÎÒµÄ»ªÎª¡¹App£¬Í¨¹ýÊ×Ò³¡°Éý¼¶³¢ÏÊ¡±Èë¿Ú½øÐÐÉêÇë¡£Í¬Ê±£¬»ªÎªÒ²Ìá¹©ÁË¼ÛÖµ299ÔªµÄHUAWEI Care+(Ò»ÄêÆÚ)·þÎñ£¬°üº¬1´ÎÒâÍâ±£ÕÏ¼°1Äêµç³Ø»ÀÐÂ£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸ü³¤¾Ã°²ÐÄµÄÊ¹ÓÃ±£ÕÏ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â