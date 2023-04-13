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英伟达RTX 4070正式发布：节能版RTX 3080，国行售价4799元起！

2023-04-13 11:51:43 作者：

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  【天极网笔记本频道】4月12日晚，英伟达正式发布RTX 4070显卡，并且公布其硬件规格以及国行售价。公版RTX 4070售价4799元，将于4月13日正式上市。

英伟达RTX 4070正式发布：节能版RTX 3080，国行售价4799元起！

  此前伟达表示，RTX 4070主要面对2K分辨率以及100帧的游戏，不过这都要基于开启DLSS 3的前提之下。据介绍，RTX 4070拥有与RTX 3080同等性能，在DLSS 2之下，RTX 4070领先RTX 3070 Ti约1.2倍，领先RTX 3070 约1.3倍。而在开启DLSS 3之后，RTX 4070将领先RTX 3080 1.4倍，领先RTX 3070 Ti约1.7倍，领先RTX 3070 约1.7倍，提升非常明显。

  英伟达透露，RTX 4070在开启DLSS 3后，游戏《瘟疫传说：安魂曲》、《消逝的光芒 2：人与仁之战》、《微软模拟飞行》、《战锤 40K：暗潮》以及其他要求极为严苛的游戏中，均能以超过100帧/秒的速度运行，同时画面表现十分优秀。

  这一代RTX 40系显卡采用Ada Lovelace架构，相较前代安培架构在性能方面有着明显升级，尤其是吞吐量达到前代的2倍，第三代光线追踪计算能力达到前代的2.8倍，第四代Tensor Cores张良计算更是相较前代提升整整5倍，这也为RTX 4070提供扎实的硬件基础。

英伟达RTX 4070正式发布：节能版RTX 3080，国行售价4799元起！

  规格上，RTX 4070采用AD104-250核心，有5888个CUDA核心，比RTX 4070 Ti少1792个，与RTX 3080保持一致。并且L2高速缓存从个前代的4MB提升至36MB，拥有184个TMUS、60个ROPS以及46个光追单元。同时RTX 4070的基础频率达到了1920MHz，Boost频率可达2475MHz。

  在显存方面，RTX 4070不出意外采用与RTX 4070 Ti相同规格显存，拥有12GB 192bit位宽的GDDR6X显存，显存速率达到了21Gbps。此前RTX 4070 Ti 192bit的显存位宽遭到不少网友的抨击，在实际测试中，2K分辨率下，RTX 4070 Ti开启光追或是不开光追，性能基本与RTX 3090 Ti类似，在支持DLSS 3.0的游戏中，RTX 4070 Ti占据更大优势。

  而当分辨率提升至4K之后，RTX 4070 Ti砍掉显存位宽的弊端就开始显现，由于4K分辨率下巨大的数据吞吐量，192bit位宽的显存无法全量交互数据，导致在4K分辨率下带来性能瓶颈。就好比是原先4车道高速恰好满足期顶峰车流量，突然变成2车道之后造成车辆拥堵，通过率降低。

英伟达RTX 4070正式发布：节能版RTX 3080，国行售价4799元起！

  但RTX 4070采用GDDR6X显存，相比RTX 3070 GDDR6显存，总带宽是要超越后者的，因此192bit并没有带给RTX 4070多大的性能瓶颈。在一些评测中，RTX 4070基础性能与上代旗舰RTX 3080基本相似，只有在4K分辨率下由于显存带宽的问题导致略落后于RTX 3080。但是功耗方面RTX 4070有着巨大优势，尤其是其TDP为200W，将功耗设定在140W时，性能依然没有多少衰减，也让RTX 4070成为更加节能的RTX 3080显卡。

  从性能本身来看，RTX 4070其实是一款合格的显卡，但这一切都建立在只看性能的基础上。如果考虑到其4799元的起售价，那么对于消费者而言，似乎有些无法接受。毕竟前代旗舰显卡RTX 3080起售价也仅为5499元，因此RTX 4070目前4799元的起售价对于玩家而言，有些无法接受。

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