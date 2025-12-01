Ãé×¼ZÊÀ´úÇá´´×÷ ÁéÃÙproÏµÁÐ¾©¶«Ê×·¢ÏÂµ¥Ïí¶àÖØºÃÀñ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿×¨ÎªZÊÀ´ú´´×÷ÕßÁ¿Éí´òÔìµÄÁéÃÙproÏµÁÐAIPCÓÚ12ÔÂ1ÈÕ10:00ÔÚ¾©¶«¿ªÆôÔ¤Ô¼£¬12ÔÂ3ÈÕ20:00ÔÚ¾©¶«ÏÈÈËÒ»²½È«ÇòÊ×ÊÛ¡£ÁéÃÙproÏµÁÐÒÔÇ×Ãñ¼Û¸ñÓëÇ¿¾¢ÅäÖÃ£¬³ÉÎªÄêÇá´´×÷ÕßÊÍ·ÅÁé¸ÐµÄÐÂÑ¡Ôñ£¬Ê×·¢ÆÚ¼ä£¬¾©¶«ÏÂµ¥ÁéÃÙproÏµÁÐÏí²¹ÌùÁ¢Ê¡10%£¬µ½ÊÖ¼Û3599ÔªÆð£¬ÏÂµ¥¼´ËÍÁéÃÙÔ×°Êó±ê£¬É¹µ¥»¹¿ÉÔÙ»ñ¾©¶«E¿¨½±Àø£¬´ò¿ª¾©¶«APPËÑË÷¡°ÁéÃÙpro¡±¼´¿ÉÔ¤Ô¼¡£
ÁéÃÙ×÷ÎªÒÀÍÐ C2M ·´Ïò¶¨ÖÆÄ£Ê½µ®ÉúµÄ×ÔÖ÷Æ·ÅÆ£¬ÒÔ¡°AIJR¡±ÎªºËÐÄÀíÄî£¬¾Û½¹¸ÒÏë¸Ò´´µÄ ¡°Áé¸ÐÇàÄê¡±(AI-Junior)£¬ÖÂÁ¦ÓÚ´î½¨ËæÐè¶ø±äµÄ ¡°Áé¸ÐÂÃ³Ì¡±(AI-Journey)¹¤¾ß¾ØÕó¡£Æ¾½èÔÚ PC ÁìÓòµÄÉîºñ¼¼Êõ»ýµíÓë¶ÔÏû·ÑÕßÐèÇóµÄ¾«×¼¶´²ì£¬ÁéÃÙ pro ÏµÁÐ³ä·ÖÊÍ·Å AIPC ¼¼ÊõÇ±Á¦£¬ÈÃÇ°ÑØ¿Æ¼¼´¥ÊÖ¿É¼°£¬³ÉÎªÁ¬½ÓÁé¸ÐÓë´´×÷µÄÊµÓÃÇÅÁº¡£
ÁéÃÙproÏµÁÐÍÆ³öÈñÁú°æÓë¿áî£°æÁ½´ó°æ±¾¡£¼Û¸ñ·½Ãæ£¬ÁéÃÙproÈñÁú±ê×¼°æ¾©¶«Ê×·¢¼Û3999Ôª£¬ÏíÕþ¸®²¹ÌùÁ¢¼õ400Ôªµ½ÊÖ¼Û3599Ôª;Æì½¢°æÊ×·¢¼Û4899Ôª£¬Õþ¸®²¹Ìù500Ôª£¬µ½ÊÖ¼Û4399Ôª;32+1TÆì½¢°æÕþ¸®²¹Ìù¼Û4499Ôª¡£ÁéÃÙpro Max ¿áî£°æUltra5¾©¶«Ê×·¢¼Û6699Ôª£¬²¹Ìù700Ôª£¬µ½ÊÖ¼Û5999Ôª;¿áî£°æUltra7Æì½¢°æÊ×·¢¼Û7799Ôª£¬²¹Ìù800Ôª£¬µ½ÊÖ¼Û6999Ôª¡£
ÁéÃÙproÈñÁú°æAIPC¼æ¹ËÇá±¡ÓëÐÔÄÜ£¬±ê×¼°æÖØÔ¼1.18kg£¬Æì½¢°æÖØÔ¼1.24kg£¬¾ù±¡ÖÁ10mm¡£È«Ïµ´îÔØÈñÁúR7-8745HS´¦ÀíÆ÷£¬ÊµÏÖ28WÎÈ¶¨ÐÔÄÜÊä³ö£¬ÅäºÏAMD Radeon 780MºËÏÔ£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¹¤×÷ÓëÓéÀÖ¶à³¡¾°ÐèÇó¡£AI·½ÃæÖ§³ÖÒ»¼ü»½ÐÑ¡°°®ÎÊÑ§¡±ÖÇÄÜÖúÊÖ£¬»ùÓÚAIJRÉúÌ¬ÖªÊ¶¿â£¬ÎªÑ§ÊõÑÐ¾¿»ò´´Òâ·¢É¢Ìá¹©¾«×¼ÖªÊ¶Ö§³ÖºÍÁé¸ÐÆô·¢£¬ÇáËÉ´òÆÆË¼Î¬±ß½ç¡£
ÁéÃÙproÈñÁú°æ¾ùÅä±¸14Ó¢´çÖ¡²ÊÆÁ£¬ÓµÓÐ2.5K·Ö±æÂÊ¡¢120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊÓë100%sRGB¸ßÉ«Óò£¬»ÃæÏ¸ÄåÍ¨Í¸¡£±Ê¼Ç±¾Åä±¸ÎïÀíË«¿ª¹ØÓëÖ¸ÎÆÊ¶±ð¹¦ÄÜ£¬È«·½Î»ÊØ»¤Êý¾Ý°²È«¡£È«ÄÜ3A2C½Ó¿Ú¿ÉÇáËÉÍâ½Ó4K´óÆÁÓëÍ¶Ó°£¬ÊµÏÖÑ§Ï°ÓéÀÖÎÞ·ìÇÐ»»¡£
ÁéÃÙpro Max¿áî£°æÔò¶¨Î»AIÈ«³¡¾°´´×÷Çá±¡±¾£¬ÖÁ¸ß¿ÉÑ¡¿áî£Ultra7 255H´¦ÀíÆ÷£¬16ºË16Ïß³Ì´øÀ´³öÉ«µÄ¶àÈÎÎñ²¢ÐÐÄÜÁ¦£¬µ¥ºËî£Æµ´ï5.1GHz£¬Åä±¸Intel GraphicsºËÐÄÏÔ¿¨£¬ÇáËÉÇý¶¯¸ßÇå»ÃæÓë¶àÆÁÊä³ö£¬ÎÞÂÛÊÇÓ°ÒôÓéÀÖ¡¢ÈÕ³£°ì¹«»¹ÊÇÇá¶È´´ÒâÉè¼Æ¶¼ÄÜÁ÷³©³ÊÏÖ£¬32G¸ßÆµÄÚ´æÓë1TBº£Á¿´æ´¢£¬ÇáËÉÂú×ã´ÓÑ§Ï°µ½´´×÷µÄÎÄ¼þ´æ´¢ÐèÇó¡£
¸Ã»úÐÍÕû»úÖØÁ¿Ô¼1kg£¬×î±¡´¦½ö8mm£¬²ÉÓÃÃ¾ºÏ½ð+PC²ÄÖÊ£¬ÇáÈÍ¼á¹Ì£¬ËæÉíÐ¯´øÎÞÑ¹Á¦¡£ÆÁÄ»Îª14Ó¢´ç2.8K³¬Çå¸ßË¢´óÆÁ£¬16:10ÆÁÄ»±ÈÀý´øÀ´¸ü¿ªÀ«ÊÓÒ°£¬Ö§³Ö120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊÓë100%sRGBÉ«Óò£¬Ï¸Äå»ÖÊÓëÁ÷³©¶¯Ì¬¼æ¾ß£¬´øÀ´Õðº³ÊÓ¾õÌåÑé¡£É¢ÈÈÏµÍ³²ÉÓÃÈ«ÐÂÈý¶ÎÊ½¼Ü¹¹Óë¸ÖÐ¾Éè¼Æ£¬Ö§³ÖÈýÄ£Ê½ÖÇÄÜµ÷½Ú£¬Æ½ºâÐÔÄÜÓëÐøº½£¬ÖúÁ¦ÓÃ»§ÔÚ³ö²î¡¢Í¨ÇÚ»ò¾Ó¼Ò°ì¹«µÈ²»Í¬³¡¾°ÖÐ¶¼ÄÜÇá×°ÉÏÕó£¬×ÔÔÚ´´×÷¡£
ÁéÃÙproÏµÁÐAIPCÒÔÈ«ÃæÅäÖÃÓëÇá´´×÷¶¨Î»£¬Åã°éÄêÇáÓÃ»§ÔÚÖÇÄÜÊ±´úÌ¤ÀËÇ°ÐÐ£¬¿ªÆô¸ßÐ§´´×÷ÐÂÌåÑé¡£ÏëÒªÏÈÈËÒ»²½ÌåÑéÕâ¿î¸ßÐÔ¼Û±ÈAIPC£¬¸Ï¿ìËø¶¨¾©¶«²ÎÓëÔ¤Ô¼¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â