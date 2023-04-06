口碑上涨，华为MatePad 11英寸 2023款柔光版重塑用户无纸化学习办公体验

【天极网笔记本频道】华为最近推出新款平板电脑华为MatePad 11英寸2023款，其中柔光版配备华为首款纸感柔光屏，同时搭载HarmonyOS 3.1智慧功能，再次掀起一场无纸化学习革命!

纸感柔光屏，重塑看、写新体验

华为MatePad 11英寸 2023款柔光版一经上市广受用户好评，成为不少网友心中首选学习神器，这与华为此次全新升级的屏幕不无关系。华为MatePad 11英寸 2023款柔光版首次搭载华为纸感柔光屏，自发售以来广受用户称赞。柔光屏以屏幕防眩、纸感读写的特性直观提升了用户的使用体验。

相较普通屏幕，华为MatePad 11英寸 2023款柔光版采用一块11英寸2.5K全面屏，120Hz高刷新率加上高达275的PPI，为这块屏幕带来足够流畅细腻的画面表现。为提升观感体验，华为给这块屏幕配备了防眩纳米蚀刻技术，在镜面玻璃表面形成数以亿计的纹理结构，将强烈的镜面反射转化为柔和漫反射，减弱外界光线对镜面显示的干扰，能够消除环境中97%的干扰光，带来更柔和的视觉体验。比起普通屏幕，华为MatePad 11英寸 2023款柔光版的纸感柔光屏显然可以实现更加贴近真实纸质的观感，减少屏幕反光，让用户更加专注于阅读和观影，极大缓解眼部疲劳与不适。并且，纸感柔光屏还应用了专为防眩技术研制的独家显示优化专利，实现像素级校准，保证防眩护眼的同时，也保证了屏幕画面清晰呈现。

更重要的是，华为MatePad 11英寸 2023款柔光版还是业界首个获得莱茵无反射认证、SGS低视觉疲劳金标认证、莱茵硬件级低蓝光认证以及莱茵无频闪认证的平板设备，拥有优秀的环境光反射优化能力，持久防眩光抗疲劳，时刻为用户眼部健康保驾护航。在此基础上，柔光屏搭配第二代HUAWEI M-Pencil手写笔，拥有别具一格的书写微振动以及摩擦产生的阻尼感，可以做到落笔有声，纸音沙沙。手写笔和柔光屏的搭配带来足以媲美真实纸张书写的使用体验。

华为MatePad 11英寸 2023款创新推出柔光版，首款柔光屏配合优秀纸感书写反馈，一跃成为平板市场中独一无二的存在，精准直击学生用户日常学习痛点，为用户无纸化学习提供了更加优质的硬件基础。

HarmonyOS 3.1智慧功能，打响无纸化学习办公第一枪

作为一款主打无纸化学习的全能平板，仅仅解决看和写是远远不够的，软件生态才是决定用户能否获得差异性体验的关键。而华为依托近年来发展迅猛的鸿蒙生态，几乎重塑平板无纸化学习体验。华为MatePad 11英寸 2023款搭载全新HarmonyOS 3.1，打造一站式学习新体验，带来专业、高效、便捷的体验提升，是一款具备超高实用价值的无纸化学习工具。

首先，华为MatePad 11英寸 2023款配备了PC级WPS，深度还原PC上WPS的原生体验，无论是编辑、查资料还是协同作业，都能拥有和电脑端一样的高效便捷使用体验，用户无需携带体型厚重的笔记本，出行在外也能随时处理复杂的文档编辑任务。

由于课业繁多，大学生群体时常需要做笔记，因此选择一款便捷好用的App就显得尤为重要。而华为则推出了功能更加完善的华为笔记App，全面重构笔记应用核心功能。在保障基础笔记功能的前提下，华为笔记App带来跨应用取色、边录边写、手写转文本、一键摘录等便捷功能，极大提升笔记效率，精准解决用户需求，遥遥领先同类产品。

除此之外，华为MatePad 11英寸 2023款还拥有课程表FA卡片，用户可以通过拍照导入学校课表，同时生成桌面卡片，方便随时查看。基于HarmonyOS 3.1，华为MatePad 11英寸 2023款支持超级中转站功能。当用户需要协同作业时，可以一键摘取文本、图片拖至中转站，并且实现跨设备取用，文件整理调取不费力，可以极大提升工作效率。

当用户携带平板时，往往会苦于网络问题以及手机消息导致分神，而华为MatePad 11英寸 2023款支持通信共享，直接将华为手机端的通信能力流转至平板中，手机通话、短信都能通过平板处理。相比热点共享，通信功能流转还能极大降低功耗，让用户不必再为续航而焦虑。同时，华为MatePad 11英寸 2023款可以远程连接PC，即使身处教室和户外，依然能够做到随时取用资料，一台平板就是一个学习利器。

对比行业内平板产品隔靴搔痒的分屏功能，华为MatePad 11英寸 2023款配合HarmonyOS 3.1将高效放在首位，智慧多窗功能极大解决用户多任务并行难题，是悬浮还是分屏，将选择权交由用户手中。无论是听网课、记笔记还是在通讯软件中请教老师问题，都能并线进行，让交互和体验更加得心应手。

全新设计，引领潮流新风尚

在外观设计方面，华为MatePad 11英寸 2023款边框线条利落，机身简约纤薄。熠熠生辉的星光砂工艺使得产品背部极具质感，配合浩瀚宇宙星环后摄设计，浑身散发出浓厚的潮流气息。这次华为MatePad 11英寸 2023款带来流光紫、晶钻白、海岛蓝和曜石黑四款配色，充分满足年轻用户个性需求，上市后获得不少学生群体认可。

总结

华为MatePad 11英寸 2023款柔光版可以说是目前行业内首款实现纸感读写体验、软硬件深度结合、以生态重塑笔记体验的平板电脑，适合经常记笔记、绘画，对读写和护眼有更高需求的朋友。而喜欢传统屏幕绚丽画面表现的用户，同样可以选择华为MatePad 11英寸 2023款标准版。在全新的HarmonyOS 3.1加持下，华为MatePad 11英寸 2023款带来更专业、高效、便捷的一站式学习体验，打响无纸化学习办公第一枪。

作为华为2023年推出的首款柔光屏平板，华为MatePad 11英寸 2023款柔光版几乎凭一己之力推动了无纸化学习的发展，继续引领行业迈向不同赛道，树立学习平板行业标杆，为行业指明方向的同时，带来更多精准直击用户痛点的垂类产品。