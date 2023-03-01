AMD锐龙7000X3D正式上市，首发价4499元起！

【天极网笔记本频道】年初，AMD在CES 2023上发布了基于Zen 4架构的锐龙7000X3D系列处理器，一口气推出包括锐龙9 7950X3D、锐龙9 7900X3D以及锐龙7 7800X3D在内的三款处理器。其中锐龙9 7950X3D和锐龙9 7900X3D已经在2月28日晚上10点正式开售，官方价格分别为5299元和4499元。

在去年发布首款采用3D V-Cache设计的锐龙7 5800X3D并尝到甜头后，AMD在年初的CES 2023中带来更多采用相同设计的X3D型号处理器，分别为锐龙9 7950X3D、锐龙9 7900X3D以及锐龙7 7800X3D。去年的锐龙7 5800X3D集成高达64MB的3D V-Cache堆叠缓存，加上原有的4MB二级缓存以及32MB三级缓存，总计高达100MB缓存。而高速大缓存的加持带来了极为显著的效果，锐龙7 5800X3D在游戏表现中找不到敌手，甚至就连i9-12900KS都被轻松碾压。

官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。而AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器采用7nm制程工艺，Zen 3核心架构，高达8核16线程，基础频率3.4GHz，加速频率可达4.5GHz。

5800X3D珠玉在前的表现令新一代锐龙7000X3D型号的具体表现备受期待，在基础规格上，锐龙9 7950X3D的默认频率为4.2GHz，比起锐龙9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。在缓存上锐龙9 7950X3D为16MB二级缓存+ 64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。

在基础规格上，锐龙9 7950X3D的默认频率为4.2GHz，比起锐龙9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。在缓存上锐龙9 7950X3D为16MB二级缓存+ 64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。要知道锐龙7 5800X3D的游戏性能甚至在部分游戏中能够比肩英特尔刚刚发布的i9-13900K，实在难以想象基于Zen 4架构的锐龙9 7950X3D能够实现怎样的游戏性能跃升。

锐龙9 7900X3D比锐龙9 7900X默认频率低了300MHz，只有4.4GHz，但是加速频率保持一致为5.6GHz。而在缓存方面，一样拥有12 MB二级缓存+64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计140MB的超大缓存。而锐龙7 7800X3D作为锐龙7 5800X3D的迭代版本，拥有最高5.0GHz的加速频率，并且是8MB二级缓存+32MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计104MB，相比锐龙7 5800X3D还要多出4MB。在实际性能对比中，锐龙7 7800X3D相比锐龙7 5800X3D提升了21%-23%的性能，而在Dota2中这一差距甚至达到了30%。

目前已经有媒体机构对锐龙9 7950X3D进行了性能测试，AMD这次在锐龙7000X3D型号中用上异构设计，不过不同于英特尔酷睿处理器的异构设计。AMD并没有采用大小核的方案，而是在原本的16颗核心中，为其中8颗核心配备3D V-cache技术，另外8颗则是普通核心，两者分别负责高缓存场景和高频率场景。此外，AMD还推出自己的驱动程序，来亲自负责核心调度，避免系统的混乱导致实际性能不佳。

在需要大缓存的游戏测试环节，尤其是特别吃CPU性能的CS:GO中，锐龙9 7950X3D凭借巨大缓存的优势，达到了700+的平均帧率，而在1% Low帧中更是达到了228.8帧，而i9-13900KS的1% Low帧仅为179.1帧，前者足足领先后者27%!而在Dota2中，同一场录像无论是平均帧还是1% Low帧，锐龙9 7950X3D同样遥遥领先。

不过在专业性能方面，锐龙9 7950X3D仍旧落后i9-13900KS百分之几的性能，这也是由于另外8颗核心主频过低的原因，不过好在影响并不大。这也意味着锐龙9 7950X3D凭借5299元的价格在游戏领域取得了巨大优势，相比i9-13900KS的5799元要具有性价比。