大屏版MacBook Air即将推出，供应链反应苹果信心不足！

【天极网笔记本频道】距离苹果WWDC2023主题演讲越来越近，与大屏版MacBook Air相关的信息也开始相继爆出。根据最新的供应链消息，苹果多家供应商正在为15英寸MacBook Air备货，并且会在WWDC2023上正式发布这一产品。

有关苹果将推出大屏版MacBook Air的消息由来已久，但是碍于MacBook Air轻便的定位，在MacBook Pro系列都相继推出大屏笔记本之后，MacBook Air依然将尺寸停留在14英寸以内，并没有推出更大屏幕尺寸的MacBook Air。如果这次苹果推出15英寸的MacBook Air，那么将成为迄今为止最大屏幕尺寸的MacBook Air。

据悉，大屏版MacBook Air在整体设计上大尺寸版的MacBook Air将和去年发售的M2版MacBook Air保持一致，依然拥有平坦的边缘、大面积Force Touch触控板、带功能键的键盘等，可能还搭载MagSafe充电接口、升级的扬声器系统和一个1080p摄像头。

同时15英寸的MacBook Air将会搭载M2 Pro芯片，并且会采用67W的电源适配器。此外，这款笔记本将保持和MacBook Pro 14英寸以及16英寸一样的正面设计语言，这也意味着这款机型将拥有刘海屏，同时会进一步收窄黑色边框，并采用相同类型的键盘和触控板。

苹果计划为时15英寸MacBook Air重新设计扬声器，使其拥有更佳外放效果，不过音质不会达到Pro级别。同时得益于屏幕变大，机身变大后内部空间有所富余，苹果搭载M2 Pro芯片有很大可能会配备散热器，这将会牺牲Air曾经的静音特性。

最重要的是，15英寸MacBook Air不会使用和MacBook Pro 14英寸和16英寸相同的Mini LED屏幕，而是仍将采用和M2 MacBook Air一样的LCD屏幕。但对于大多数用户而言，在实际使用中的感知并不明显，尤其是在比对过两者的价格过后，LCD屏幕就显得格外的香了。

不过，从供应链数据来看，尽管苹果为MacBook Air产品线做出了改变，推出更大屏幕尺寸的MacBook Air，但备货信息显示苹果对这款产品并没有太大信心。行业消息人士称：“与之前的新产品相比，新款MacBook Air备货并不强劲”。同时行业预测，第二季度MacBook出货量将达到519万台左右，高于第一季度的410万台，环比增长26.6%。

对于消费者而言，只要15英寸版本的MacBook Air价格合适，还是非常值得入手的。不过参考目前13英寸MacBook Air的售价，大屏版MacBook Air的售价或许将不占优势，这对于原本想要缩减预算的用户并不算是好消息，尤其是如今MacBook Pro售价也有所降低。因此苹果对这款产品信心不足也情有可原，不过具体表现还要等到正式发布之后才能揭晓了.