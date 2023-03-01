外媒认为i9-13980HX性能虽强，但实际应用场景不如M2 Max

【天极网笔记本频道】近期，国外一家媒体发表文章称，英特尔最近发布的i9-13980HX移动处理器在性能方面虽然强于M2 Max，但是在实际应用场景中意义并不大。这一言论引起巨大争议，不少网友纷纷发表自己的意见。

接入电源的情况下，搭载i9-13980HX的微星笔记本在Cinebench “Classroom”中渲染得分为30308分，而M2 Max则仅有14702分，两者相差一倍有余。而在GeekBench中，M2 Max的单核性能跑分为1993分，多核性能为15173分，微星笔记本则是跑出了2153分的单核成绩以及28888的多核成绩。

另外几项测试里，Blender 3D成绩i9-13980HX无论在CPU还是GPU都超过了M2 Max。两者在Classroom CPU测试中分别为308秒和342秒，在Classroom GPU测试中分别为10秒和49秒。在Premiere Pro中，M2 Max MBP在渲染30分钟的4K 60FPS 10-bit电影时略微超过微星，但在导出方面大大落后于微星。

但是在能效比方面，M2 Max要远优于i9-13980HX，毕竟ARM架构天生就拥有功耗优势。因此，外媒认为虽然i9-13980HX确实性能方面十分出色，可在耗电、噪音以及发热方面都不如M2 Max，就好像是那句著名的“抛开事实不谈，在其他方面i9-13980HX就没有问题吗？”一样。

M2 Max能够取得如此成绩，与ARM架构和苹果多年来的软硬件生态密不可分，ARM架构芯片在微架构方面的改动往往可以带来感知明显的性能提升，这也体现出苹果在芯片设计方面的强大实力。以苹果目前最强的M1 Ultra芯片为例，最高版本拥有20核心CPU以及64核心GPU，同时晶体管数量拥有惊人的1140亿个，并且内存带宽达到恐怖的800GB/s，采用台积电5nm制程工艺打造而成。

激进的硬件堆料为苹果M1 Ultra在部分场景下领先X86架构处理器提供了基础，但M1 Ultra本质上并不算是一颗处理器，而是一块系统级芯片。苹果将GPU、CPU、统一内存以及大量专用加速模块都塞进了M1 Ultra中。

苹果M系列芯片将所有硬件都封装在一起，带来的好处是硬件物理距离的极大缩短。并且苹果使用统一内存，让GPU和内存共用一个内存，这样CPU直接读取数据就不用绕一大圈。此外，苹果通过优化总线，极大提升通信效率。这就相当于将公司搬到家对面，并且家门口到公司门口建了个直达天桥，也就大幅提升CPU和GPU的性能，因此M系列芯片在面对大量随机读写的视频剪辑任务时会有巨大优势。

其次，M系列芯片作为系统封装芯片，有大量专用加速模块，这也是M系列芯片受到追捧的一大原因之一。针对视频剪辑等特殊工作需求，这些专用加速模块就能带来额外性能提升，所以在各大评测视频中运行苹果自家的FCPX和达芬奇，采用M芯片的Mac相比英特尔处理器的Mac在效率上的提升才会如此惊人。

但苹果M系列芯片能够成功，除去硬件方面愿意砸钱，苹果在iPhone以及iPad上对于ARM架构软件和生态以及系统的深耕优化已经超过十年。所以M系列芯片能够取得今日的成绩，不是一朝而至的结果，而是苹果十年磨一剑，依托ARM架构本身的特性，再结合自己强大的硬件研发实力加上已经成熟的软件生态，才衬托出了M系列芯片的强大。

因此，M2 Max在专业工作也就是剪辑方面，确实拥有一定的优势，不过这都得益于专用加速芯片和苹果自身的生态优化实力，而i9-13980HX则是在兼容性以及其他领域拥有巨大优势。要硬说实际应用场景，i9-13980HX无论是在使用范围还是性能强度方面均领先于M2 Max，而在功耗以及噪音方面，则是一种妥协。