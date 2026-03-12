È«³¡¾°¸²¸Ç£¬AORO P1100Èý·ÀÆ½°å³ÉÎªÊý×Ö»¯×ªÐÍµÃÁ¦ÖúÊÖ
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÔÚ¹¤ÒµÊý×Ö»¯·ÉËÙ·¢Õ¹µÄµ±ÏÂ£¬Èý·ÀÆ½°åÔçÒÑÌø³öµ¥Ò»·À»¤µÄ¾ÖÏÞ£¬³ÉÎª¸÷ÐÐÒµÏÖ³¡×÷ÒµµÄºËÐÄ¹¤¾ß¡£ÎÞÂÛÊÇ»§Íâ¿±Ì½¡¢Ó¦¼±¾ÈÔ®£¬»¹ÊÇ³µ¼ä¹Ü¿Ø¡¢ÕþÎñÑ²¼ì£¬¶¼ÐèÒªÒ»¿î¼æ¾ßÎÈ¶¨ÐÔÄÜ¡¢Áé»îÊÊÅäÓë°²È«¿É¿¿µÄÉè±¸¡£AORO P1100Èý·ÀÆ½°å¾«×¼ÆõºÏÕâÒ»ÐèÇó£¬Æ¾½è¹úÐ¾ËãÁ¦¡¢Ë«ÏµÍ³ÊÊÅäÓëÄ£¿é»¯¶¨ÖÆÓÅÊÆ£¬´òÆÆÐÐÒµÓ¦ÓÃ±ÚÀÝ£¬ÎªÇ§ÐÐ°ÙÒµµÄÊý×Ö»¯×ªÐÍ×¢ÈëÐÂ¶¯Á¦¡£
Ò»¡¢¹úÐ¾¼Ó³Ö£¬ÖþÀÎÎÈ¶¨ÔËÐÐ¸ù»ù
Ò»¿îÈý·ÀÆ½°åµÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦£¬Ê¼ÓÚÎÈ¶¨µÄÓ²¼þÐÔÄÜ¡£AORO P1100´îÔØ8ºË¹ú²ú5GÐ¾Æ¬£¬Ö÷Æµ¿É´ï2.7GHz£¬¶àÈÎÎñÔËÐÐÊ±²»Ò×³öÏÖ¿¨¶Ù¡¢µôÏßÎÊÌâ£¬ÎÞÂÛÊÇÏÖ³¡Êý¾Ý²É¼¯¡¢¸ßÇåÓ°ÏñÅÄÉã£¬»¹ÊÇ¸´ÔÓÖ¸Áî´¦Àí£¬¶¼ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô¡£´îÅä8GB+256GBµÄÄÚ´æ×éºÏ£¬Ö§³Ö1TB TF¿¨À©Õ¹£¬×ãÒÔ´æ´¢º£Á¿×÷ÒµÊý¾Ý¡¢Í¼Ö½ÓëÊÓÆµ£¬ÓÐÐ§½â¾ö»§Íâ×÷Òµ´æ´¢²»×ãµÄÍ´µã¡£Í¬Ê±£¬Éè±¸Åä±¸11400mAh´óÈÝÁ¿ï®µç³Ø£¬Ðøº½³Ö¾Ã£¬ÄÜÂú×ãÈ«Ìì¸ß¸ººÉ×÷ÒµÐèÇó£¬ÎÞÐèÆµ·±³äµç£¬ÖúÁ¦ÌáÉý×÷ÒµÐ§ÂÊ¡£
¶þ¡¢Ë«ÏµÍ³¿ÉÑ¡£¬ÊÊÅä¶àÔªÐÐÒµ³¡¾°
²»Í¬ÐÐÒµ¶ÔÏµÍ³µÄÐèÇó¸÷²»ÏàÍ¬£¬AORO P1100ÌùÐÄÌá¹©ºèÃÉÓë°²×¿13Ë«ÏµÍ³¿ÉÑ¡£¬¼æ¹Ë°²È«ÐÔÓë±ã½ÝÐÔ¡£ºèÃÉÏµÍ³µÄ·Ö²¼Ê½ÓÅÊÆ£¬ÄÜÊµÏÖ¶àÉè±¸ÎÞ·ìÁª¶¯£¬ÊÊºÏÐèÒªÓëÆäËûÖÕ¶ËÐÍ¬×÷ÒµµÄÕþÎñ¡¢¹¤Òµ³¡¾°£¬Êý¾Ý´«Êä¸ßÐ§ÇÒ°²È«;°²×¿13ÏµÍ³Ôò¾ß±¸·á¸»µÄÓ¦ÓÃÉúÌ¬£¬²Ù×÷±ã½Ý£¬ÊÊÅäÎïÁ÷¡¢Ñ²¼ìµÈ¶ÔÓ¦ÓÃ¼æÈÝÐÔÒªÇó¸ßµÄ³¡¾°¡£´ËÍâ£¬Éè±¸Ö§³ÖÈ«ÍøÍ¨5G£¬¸²¸Ç¶àÆµ¶ÎÍøÂç£¬´îÅäGPS/BDSµÈ¶àÄ£µ¼º½£¬¼´±ãÔÚÆ«Ô¶»§Íâ»òÐÅºÅ±¡ÈõÇøÓò£¬Ò²ÄÜ±£³ÖÎÈ¶¨ÁªÍøÓë¾«×¼¶¨Î»£¬±£ÕÏ×÷ÒµË³³©ÍÆ½ø¡£
Èý¡¢Ä£¿é¶¨ÖÆ£¬¾«×¼Æ¥ÅäÐÐÒµ¸ÕÐè
Ïà½ÏÓÚÆÕÍ¨Èý·ÀÆ½°å£¬AORO P1100Ö§³ÖÄ£¿é»¯¶¨ÖÆ£¬ÄÜ¹»¸ù¾Ý²»Í¬ÐÐÒµµÄÌØÊâÐèÇó£¬Áé»î´îÅä¹¦ÄÜÄ£¿é¡£Õë¶Ô»§Íâ¿±Ì½³¡¾°£¬¿ÉÑ¡Åä±±¶·¶Ì±¨ÎÄÄ£¿é£¬¼´±ãÔÚÎÞÍøÂç¸²¸ÇµÄÆ«Ô¶ÇøÓò£¬Ò²ÄÜÎÈ¶¨ÊµÏÖÐÅÏ¢´«Êä;ÃæÏòÎïÁ÷¡¢²Ö´¢ÐÐÒµ£¬2DÉ¨ÃèÍ·Ä£¿é¿É¿ìËÙÊ¶±ðÌõÂë¡¢¶þÎ¬Âë£¬´ó·ùÌáÉýÊý¾ÝÂ¼ÈëÐ§ÂÊ;¶ø¹¤ÒµÑ²¼ìËùÐèµÄºìÍâ²âÎÂ¡¢Éí·ÝÖ¤Ê¶±ðÄ£¿é£¬ÒÔ¼°¾«×¼¶¨Î»Ïà¹ØµÄRTK¡¢µ¥±±¶·¶¨Î»Ä£¿é£¬»¹ÓÐ¼¤¹â¡¢ÀØÉäµÆµÈÊµÓÃÅäÖÃ£¬¾ù¿É°´ÐèÑ¡Ôñ¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬Éè±¸Åä±¸HDMI½Ó¿Ú¡¢Type-C½Ó¿ÚµÈ£¬Ö§³ÖÍâ½Ó¶àÖÖÉè±¸£¬ÊµÏÖÊý¾Ý´«Êä¡¢Í¶ÆÁµÈ¹¦ÄÜ£¬½øÒ»²½ÍØÕ¹ÁËÓ¦ÓÃ³¡¾°£¬ÊÊÅä¸ü¶àÐÐÒµÐèÇó¡£
´Ó»§Íâ¿±Ì½µ½³µ¼ä¹Ü¿Ø£¬´ÓÓ¦¼±¾ÈÔ®µ½ÕþÎñ·þÎñ£¬AORO P1100Èý·ÀÆ½°åÒÔ¹úÐ¾ËãÁ¦ÎªÖ§³Å£¬ÒÔË«ÏµÍ³ÎªÔØÌå£¬ÒÔÄ£¿é»¯¶¨ÖÆÎªºËÐÄ£¬´òÆÆÁË´«Í³Éè±¸µÄÓ¦ÓÃ¾ÖÏÞ¡£Ëü²»½öÊÇÒ»¿î¼á¹ÌÄÍÓÃµÄÈý·ÀÉè±¸£¬¸üÊÇ¸÷ÐÐÒµÊý×Ö»¯×ªÐÍµÄµÃÁ¦ÖúÊÖ£¬ÓÃÊµÓÃ¹¦ÄÜÓëÁé»îÊÊÅä£¬¸³ÄÜÇ§ÐÐ°ÙÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹¡£
