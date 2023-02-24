主板厂商发布新BIOS，为即将到来的AMD锐龙7000X3D做准备

【天极网笔记本频道】根据最新消息，目前主板厂商已经开始推出最新的Bios，版本为AGESA 1.0.0.5，为即将发售的AMD锐龙700X3D做准备。

去年4月份，AMD首次发布了一款特殊的锐龙7 5800X3D处理器，集成高达64MB的3D V-Cache堆叠缓存，加上原有的4MB二级缓存以及32MB三级缓存，总计高达100MB缓存。而高速大缓存的加持带来了极为显著的效果，锐龙7 5800X3D在游戏表现中找不到敌手，甚至就连i9-12900KS都被轻松碾压。

官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。而AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器采用7nm制程工艺，Zen 3核心架构，高达8核16线程，基础频率3.4GHz，加速频率可达4.5GHz。

大缓存的做法带来了肉眼可见的游戏性能提升，面对锐龙7 5800X3D在推出之后的一炮而红，自然AMD推出后续产品也是板上钉钉的事。不过在此之前，网友都认为AMD将会推出锐龙7800X3D，但没想到这次AMD一口气推出了三款锐龙7000X3D，着实给玩家带来不小的惊喜。前不久AMD刚刚发布基于Zen 4架构的锐龙7000X系列处理器，这次则是在锐龙7 7800X、锐龙9 7900X和锐龙9 7950X的基础上推出了锐龙7 7800X3D、锐龙9 7900X3D和锐龙9 7950X3D。

在基础规格上，锐龙9 7950X3D的默认频率为4.2GHz，比起锐龙9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。在缓存上锐龙9 7950X3D为16MB二级缓存+ 64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。要知道锐龙7 5800X3D的游戏性能甚至在部分游戏中能够比肩英特尔刚刚发布的i9-13900K，实在难以想象基于Zen 4架构的锐龙9 7950X3D能够实现怎样的游戏性能跃升。

锐龙9 7900X3D比锐龙9 7900X默认频率低了300MHz，只有4.4GHz，但是加速频率保持一致为5.6GHz。而在缓存方面，一样拥有12 MB二级缓存+64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计140MB的超大缓存。而锐龙7 7800X3D作为锐龙7 5800X3D的迭代版本，拥有最高5.0GHz的加速频率，并且是8MB二级缓存+32MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计104MB，相比锐龙7 5800X3D还要多出4MB。在实际性能对比中，锐龙7 7800X3D相比锐龙7 5800X3D提升了21%-23%的性能，而在Dota2中这一差距甚至达到了30%。

新款理器即将于2月28日正式上市，锐龙9 7950X3D建议零售价699美元，约合人民币4700元左右;锐龙9 7900X3D建议零售价599美元，约合人民币4000元左右;锐龙7 7800X3D不同于另外两款，将于4月6日正式上市，建议零售价449美元，约合人民币3000元左右。

据悉，AMD将会为三款锐龙7000X3D型号提供新包装，采用橘色和银色两种主题色，并且写有3D Vertical Cache technology的LOGO，想要以此凸显锐龙7000X3D型号与普通型号的区别，毕竟锐龙7000X3D型号的有性能有着十足的提升，这样的做法也更利于消费者辨别两者的区别。

目前AMD锐龙7000X3D可谓万事俱备，只欠东风。不过对于很多粉丝而言，首发购买AMD处理器似乎并不是一个明智的选择，因为AMD通常都会在新产品上市后不久都会开启降价销售，因此许多用户都会选择在合适的时机入手这系列产品。