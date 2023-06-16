准大学生最香游戏本推荐 满血RTX4060天选4游戏本仅需7499元

【天极网笔记本频道】上半年RTX 40系游戏本如潮水般席卷而来，让玩家们游戏体验更上一层楼。恰逢高考毕业季，这里给准大学生们推荐三款真香游戏本。618大促期间，这些游戏本迎来福利，价格相当友好，对于准大学生而言是个不错的入手时机。尤其是R9 7940H+RTX4060配置的华硕天选4锐龙版，618期间到手7499元，绝对真香，对于预算不高但追求高性价比的大学生玩家来说一定不要错过。

华硕天选4锐龙版：破首发7499元

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天选4 锐龙版首发采用4nm工艺打造的全新移动处理器R9 7940H，基于新一代Zen 4架构，同时集成显卡升级为RDNA 3架构。不止如此，R9 7940H也是全球首个加入XDNA架构AI加速引擎的处理器，其AI灵敏度提升可达35%，通过AI运算引擎从而解放处理器和显卡，使得整颗处理器能够拥有更低功耗以及更强续航。

显卡选择上，天选4锐龙版搭载RTX4060独立显卡，带来140W满功耗的性能释放。得益于工艺制程的提升，不仅性能大幅提升，功耗表现也有着十足的进步。这一代RTX 40系移动显卡支持最新的DLSS 3技术，拥有更强的光线追踪性能，最高可达2倍性能功耗比提升，实力非常强劲。

屏幕方面，搭载了一块2.5K分辨率电竞屏，拥有165Hz高刷新率，同时还拥有100%DCI-P3专业广色域，这也让天选4 能得以展现更加细腻丰富的色彩。最重要的是，这块屏幕还支持DC调光，可以极大缓解用户眼部疲劳，降低眼部损伤。

目前这款天选4锐龙版 在618价格破首发7499元，性价比极高，绝对是618最值得入手的游戏本产品。

ROG 魔霸7 Plus：破首发8999元

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ROG 魔霸7 Plus采用AMD RYZEN系列处理器，作为AMD全面发力移动市场的旗舰级处理器，锐龙9 7845HX移动处理器拥有12大核24线程，基于Zen 4架构，支持PBO超频，配备76MB高速缓存。单核最高频率可达5.2GHz，强大性能轻松制霸各类3A大作。

配合140W满血英伟达GeForce RTX 4060移动显卡，基于Ada Lovelace架构，ROG 魔霸7 Plus实力更上一层楼，不仅支持英伟达最新升级的DLSS 3.0技术，还拥有更强的光线追踪能力，能够带来无与伦比的游戏画面表现。

作为一款游戏本，屏幕素质显然是玩家关注的重点。ROG 魔霸7 Plus配备一块2.5K分辨率的17.3英寸赛事级电竞屏，240Hz高刷新率+3ms疾速响应时间，捕捉瞬息万变的游戏画面重点，让玩家可以快速反应。IPS广视角、100%DCI-P3专业广色域、杜比视界以及Adaptive Sync防撕裂技术，让ROG 魔霸7 Plus游戏硬实力足够强大。

散热方面，ROG 魔霸7 Plus同样不含糊，使用全新冰川散热架构2.0，双风扇+四出风口+五热管的设计打通散热链路，最短时间排出内部积热，始终保持战斗状态。

目前在618活动中，ROG 魔霸7 Plus到手价仅需9499元，价格优势明显，绝对是目前游戏玩家不可错过的游戏本产品之一。

ROG 魔霸新锐 2023：重返首发价9999元

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ROG魔霸新锐 2023搭载英特尔全新13代移动处理器i7-13650HX处理器，6颗性能核+8颗能效核，拥有14核心20线程，睿频可达4.9GHz。在ROG精心优化之下，i7-13650HX处理器可以持续释放超高性能，具备更强大的游戏实力。

魔霸新锐 2023同样配备140W满血 RTX 4060移动显卡，最新DLSS 3.0技术+更强光线追踪性能，同时支持ROG双显三模热切换，玩家能够根据不同使用场景，自由调节显卡工作模式。

魔霸新锐 2023拥有一块16英寸2.5K高分辨率四窄边的星云屏，16:10的屏幕比例加上90%屏占比，极大提升正面颜值。240Hz高刷新率+3ms极速响应时间+500nits高亮度+100%DCI-P3专业广色域+杜比视界+DC调光能为玩家呈现足够震撼的画面。

618期间魔霸新锐2023重返首发价，9999元的价格，是玩家入手这款机型的最佳时机，近期打算购入一款高性能游戏本的用户千万不能错过。