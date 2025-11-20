´øÀ´ÖØ°õ¼¼Êõ¸üÐÂ£¬æçÁú±¾ÓÎÏ·ÉúÌ¬ÔÙ¼ÓËÙ£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ì½Ë÷È«ÐÂæçÁú¿ØÖÆÃæ°å¡¢ÀûÓÃ¹Ø¼üAVX2Ä£ÄâÖ§³Ö£¬¼æÈÝÐÔÉý¼¶ÏíÊÜ¸ü¼ÑÓÎÏ·ÌåÑé
Òªµã£º
Ÿ Í¨¹ýÈ«ÐÂæçÁú¿ØÖÆÃæ°å£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÓÅ»¯ÓÎÏ·ÉèÖÃ²¢±£³ÖÇý¶¯³ÌÐòÎª×îÐÂ°æ±¾¡£
Ÿ ¿ÉÏÂÔØÏÔ¿¨Çý¶¯ºÍAVX2Ä£ÄâÄÜ¹»´øÀ´¸ü¼ÑÐÔÄÜ²¢Ö§³Ö¸ü¶àÓÎÏ·¡£
Ÿ ´îÔØæçÁúXÏµÁÐµÄÉè±¸ÏÖÒÑÖ§³Ö¡¶±¤ÀÝÖ®Ò¹¡·ºÍÓÅ»¯µÄ·´×÷±×¼æÈÝÐÔ¡£
æçÁúXÏµÁÐµÄÓÎÏ·ÉúÌ¬ÕýÔÚµÃµ½¿ìËÙ·¢Õ¹ºÍ¹®¹Ì¡£
æçÁúX2 Elite ExtremeºÍæçÁúX2 EliteÊÇÃæÏòWindowsÉúÌ¬ÏµÍ³×î¿ì¡¢×î¸ßÐ§µÄ´¦ÀíÆ÷*£¬ÊµÏÖÁËÐÔÄÜÉÏµÄ»®Ê±´úÔ¾Éý¡£ÏÖÔÚ£¬ÎÒÃÇ½«Í¨¹ý¶àÏî¸üÐÂ£¬½øÒ»²½ÊÍ·Å¸ÃÆ½Ì¨µÄÍ¼ÐÎÄÜÁ¦£¬ÈÃÇá±¡±Ê¼Ç±¾µçÄÔ»ñµÃÇ°ËùÎ´ÓÐµÄÓÎÏ·ÌåÑé!
æçÁú¿ØÖÆÃæ°å(Snapdragon control panel)
¼Ì½ñÄêÔçÐ©Ê±ºòÍÆ³öÃæÏò¿ª·¢ÕßµÄ¸ßÍ¨Adreno¿ØÖÆÃæ°åºó£¬ÎÒÃÇ·Ç³£¸ßÐËµØÐû²¼£¬æçÁú¿ØÖÆÃæ°åÕýÊ½ÃæÏòËùÓÐÓÃ»§¿ª·Å¡£
È«ÐÂµÄæçÁú¿ØÖÆÃæ°åÄÜ¹»×Ô¶¯¼ì²âÓÃ»§ÔÚÉè±¸ÉÏ°²×°µÄÓÎÏ·£¬°üÀ¨Steam¿âÖÐµÄÓÎÏ·£¬ÔÊÐíÓÃ»§Í¨¹ýÓ¦ÓÃ³ÌÐòÅäÖÃÎÄ¼þ¹ÜÀíÆ÷ÐÞ¸ÄÉèÖÃ£¬ÒÔÓÅ»¯»ÖÊºÍÐÔÄÜ¡£¿ÉÐÞ¸ÄµÄÉèÖÃ°üÀ¨³¬¼¶·Ö±æÂÊ¡¢Ö¡ÂÊÉÏÏÞ¡¢¿¹¾â³Ý¡¢ÒìÐÔ¹ýÂË¡¢Ï¸½Ú²ã´ÎºÍÎÆÀí¹ýÂË£¬Î´À´½«Ö§³Ö¸ü¶àÌØÐÔ¡£
ÕâÒ»¹¦ÄÜ»¹ÄÜÎªÓÃ»§È·±£Éè±¸Îª×îÐÂÇý¶¯³ÌÐò£ºæçÁú¿ØÖÆÃæ°å»áÔÚÇý¶¯°æ±¾¸üÐÂ·¢²¼Ê±Í¨ÖªÓÃ»§£¬²¢ÊµÏÖÎÞ·ì°²×°£¬È·±£´îÔØæçÁúXÏµÁÐµÄÓÃ»§Éè±¸Ê¼ÖÕ±£³Ö×îÐÂ°æ±¾¡£ÕâÒâÎ¶×ÅÍ¨¹ý³ÖÐøÓÅ»¯µÄÏÔ¿¨Çý¶¯£¬ÓÃ»§ÄÜ¹»ÒÔ¸ü¼ÑµÄÎÈ¶¨ÐÔ¡¢ÐÔÄÜºÍ»ÖÊ³©Íæ×îÐÂÓÎÏ·¡£
æçÁú¿ØÖÆÃæ°å¿ÉÔÚ´ËÏÂÔØ¡£
¿ÉÏÂÔØÏÔ¿¨Çý¶¯(Downloadable graphics drivers)
Ê¹ÓÃæçÁúXÏµÁÐ¸³ÄÜÉè±¸µÄÓÃ»§ÄÜ¹»Í¨¹ý¿ÉÏÂÔØÏÔ¿¨Çý¶¯£¬¸üÐÂÉè±¸ÉÏµÄAdreno™ GPUÏÔ¿¨Çý¶¯£¬ÒÔ³ä·Ö·¢»ÓÏµÍ³ÐÔÄÜ£º
×îÐÂAdreno GPUÇý¶¯¿ÉÔÚ´Ë´¦ÏÂÔØ£¬°üÀ¨ÒÔÏÂÄÚÈÝ£º
Ÿ ×ÔÆ½Ì¨·¢²¼ÒÔÀ´£¬ÃæÏò³¬¹ý100¿îÓÎÏ·µÄÐÞ¸´ºÍÓÅ»¯
Ÿ ÃæÏòÓ¦ÓÃºÍÏµÍ³ÎÈ¶¨ÐÔµÄÐÞ¸´
Ÿ ÃæÏòæçÁúX2 EliteÆ½Ì¨Ìá¹©¼´Ê±Ö§³ÖºÍ¿ÉÉý¼¶ÏÔ¿¨Çý¶¯(UGD£¬½«ÓÚ2026ÄêÉÏ°ëÄêÉÏÊÐ)
ÍÆ³öWindowsÖÐµÄAVX2Ä£ÄâÖ§³Ö
X86¸ß¼¶ÏòÁ¿À©Õ¹(AVX)¼¼Êõ¶Ô²¿·ÖÓÎÏ·ÌåÑéÖÁ¹ØÖØÒª£¬Í¨¹ýÉý¼¶¹ýµÄÎ¢ÈíPrismÄ£ÄâÆ÷£¬æçÁúXÏµÁÐÆ½Ì¨ÏÖÒÑÖ§³ÖÕâÒ»¼¼Êõ¡£
æçÁúX2 EliteÒÑ¾Ö§³ÖAVX2Ä£Äâ¡£ÏÖÓÐæçÁúXÏµÁÐÉè±¸Ò²½«ÔÚÎ´À´¼¸ÖÜÄÚ»ñÈ¡Ïà¹Ø¸üÐÂ¡£
ºÃÏûÏ¢ÊÇ£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÔÚ´îÔØæçÁúXÏµÁÐµÄÉè±¸ÏµÍ³ÖÐÍ¨¹ýÎ¢ÈíWindowsÇáËÉÆôÓÃAVX2Ä£Äâ¡£¾ßÌå²Ù×÷·½·¨µã»÷Á´½Ó²é¿´¡£
¡¶±¤ÀÝÖ®Ò¹¡·¡¢Easy Anti-CheatºÍÓÅ»¯µÄ¶àÈËÓÎÏ·¼æÈÝÐÔ
¹ãÊÜÏ²°®µÄ´óÌÓÉ±ÓÎÏ·¡¶±¤ÀÝÖ®Ò¹¡·ÏÖÒÑÉÏÏßæçÁú±¾£¬²¢Í¨¹ý¿ÉÉý¼¶ÏÔ¿¨Çý¶¯(UGD)ÊµÏÖÐÔÄÜÓÅ»¯(v121.1»ò¸ü¸ß°æ±¾)¡£
ÊµÏÖÕâÒ»³É¹û£¬Àë²»¿ªEpicÔÚÏß·þÎñµÄEasy Anti-Cheat¹¦ÄÜÖ§³Ö¡£ÎÒÃÇÒ»Ö±Óë¿ª·¢ÕßºÏ×÷£¬ÎªæçÁú±¾ÉúÌ¬Ìá¹©ÄÚºË¼¶·´×÷±×Ö§³Ö¡£
´ËÍâ£¬ÎÒÃÇÕýÓëÁìÏÈµÄ·´×÷±×·þÎñÌá¹©ÉÌºÏ×÷£¬È·±£ÓÃ»§ÄÜ¹»³©ÍæÈÈÃÅ¶àÈËÔÚÏßÓÎÏ·¡£ÎÒÃÇµÄºÏ×÷»ï°é°üÀ¨£º
Ÿ ÌÚÑ¶ÓÎÏ·°²È«(ACE)
Ÿ Roblox Hyperion
Ÿ Denuvo by Irdeto
Ÿ nProtect GameGuard
Ÿ BattleEye
Ÿ Uncheater
ÎÒÃÇ·Ç³£ÆÚ´ýÄúÄÜ¹»Ç××ÔÉÏÊÖÌåÑéÕâÒ»ÏµÁÐÓÅ»¯£º
ÏÂÔØ²¢°²×°×îÐÂ°ææçÁú¿ØÖÆÃæ°å
ÏÂÔØ²¢°²×°×îÐÂ°æ¿ÉÉý¼¶ÏÔ¿¨Çý¶¯(UGD)
Í¨¹ýWindows on SnapdragonÖ§³ÖÂÛÌ³¼ÓÈë¿ª·¢ÕßÉçÇø
¼ÓÈëDeveloper DiscordÆ½Ì¨UGDÆµµÀ£¬²ÎÓëºÍ¿ª·¢ÕßÍ¬ÐÐµÄÊµÊ±¼¼Êõ½»Á÷
æçÁú¡¢¸ßÍ¨ÒÔ¼°ÆäËûSnapdragonÓëQualcommÆìÏÂµÄ²úÆ·Ïµ¸ßÍ¨¼¼Êõ¹«Ë¾ºÍ/»òÆä×Ó¹«Ë¾µÄ²úÆ·¡£
*CPUÐÔÄÜºÍÄÜºÄ»ùÓÚ2025Äê9ÔÂÔÚWindows 11²Ù×÷ÏµÍ³ÉÏÔËÐÐ Cinebench 2024¶àºËµÄ²âÊÔ½á¹û¡£æçÁúX2 Elite Extreme (X2E-96-100)µÄ²âÊÔ½á¹û»ùÓÚ¸ßÍ¨±Ê¼Ç±¾µçÄÔ²Î¿¼Éè¼Æ¡£Ó¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 9 285HµÄ²âÊÔ½á¹û»ùÓÚ»ªË¶Zephyrus G16 (GU605CP)¡£Ó¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 9 288VµÄ²âÊÔ½á¹û»ùÓÚºê³žSwift 16 AI OLED (SF16-51T-98SE)¡£AMD ÈñÁúAI 9 HX 370µÄ²âÊÔ½á¹û»ùÓÚ»ªË¶Vivobook S14 (M5406)¡£Ó¢ÌØ¶ûÆ½Ì¨·´Ó³µÄ×î¸ßÐÔÄÜ´ú±íÖ¸¶¨Æ½Ì¨ÔÚÎÞPL1/PL2ÉèÖÃÏÞÖÆºÍÎÞÉ¢ÈÈÏÞÖÆÌõ¼þÏÂ¿ÉÊµÏÖµÄ×î¼Ñ½á¹û¡£AMDÆ½Ì¨·´Ó³µÄ×î¸ßÐÔÄÜ´ú±íÔÚÎÞSlowLimit/FastLimitÉèÖÃÏÞÖÆºÍÎÞÉ¢ÈÈÏÞÖÆÌõ¼þÏÂ¿ÉÊµÏÖµÄ×î¼Ñ½á¹û¡£¹¦ºÄºÍÐÔÄÜ¶Ô±È·´Ó³»ùÓÚÖ¸¶¨Éè±¸µÄ²âÁ¿ºÍÓ²¼þÒÇÆ÷²âÊÔ½á¹û¡£×îµÍ¹¦ºÄºÍÐÔÄÜÊý¾Ý¿ÉÄÜ²»´ú±íÆ½Ì¨¿ÉÊµÏÖµÄ×îµÍ¹¦ºÄºÍÐÔÄÜ¡£¿ÕÏÐ¹éÒ»»¯Æ½Ì¨¹¦ºÄÊÇÔÚÈ¥³ý¿ÕÏÐÖÜÆÚºó²âÁ¿µÄ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â