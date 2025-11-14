ºÚÉ«Ïµµç¾º×À´î¹¥ÂÔ£º³Á½þ¸ÐÓëÊµÓÃÐÔÎÒÈ«¶¼Òª
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿×î½üÒ»¸öÊ±ÆÚÎÒÃÇ½øÐÐÁËÒ»Åú×À´îµÄ³¢ÊÔ£¬²»½öÓÐ¾Ó¼Òins·ç¼òÔ¼°ì¹«Ñ§Ï°×À´î(//dh.yesky.com/274/319274.shtml)£¬»¹ÓÐ±È½ÏÊÊºÏµ±ÏÂÇï¶¬¼¾µÄ¹¤Î»±ä×°×À´î¹¥ÂÔ(//dh.yesky.com/41/319541.shtml)¡£³ýÁËÕâÁ½ÖÖ·ç¸ñ£¬ÎÒÃÇ»¹Õë¶Ôµç¾ºÓÃ»§ÃÇÉè¼ÆÁËÒ»Ì×ºÚÉ«Ïµµç¾º×À´î£¬¿ÉÒÔÎª´ó¼ÒÉè¼Æ×Ô¼ºµÄ×À´îÌá¹©Ë¼Â·£¬Ò»ÆðÀ´¿´¿´°É!
Ê×ÏÈ¾ÍÊÇÒªÃ÷È·£¬È«ºÚ»·¾³ÈÝÒ×ÏÔµÃ³ÁÃÆÑ¹ÒÖ£¬Òò´ËÒªÍ¨¹ý¹âÓ°¡¢²ÄÖÊ¡¢²ã´ÎÈ¥´òÆÆµ¥µ÷ÐÔ¡£ËùÒÔÎÒÔÚÇ½Ãæ¡¢×ÀÃæµÈ²ÉÓÃºÚÉ«ÏµµÄÍ¬Ê±£¬²ÉÓÃÒø»ÒÉ«ÒÔ¼°RGBÀ´½øÐÐµã×º¡£×ÀÃæ¡¢Ö§¼Ü¡¢ÏÔÊ¾Æ÷µ××ùÈ«²¿Ñ¡ÔñºÚÉ«ÒÔ¼°½ðÊô»ÒÔªËØ¹ý¶É£¬µÆ¹â×÷Îª·ÕÎ§µ÷½ÚµÄºËÐÄ¡£Í¬Ê±£¬ÓÉÓÚµç¾º×ÀÃæÍùÍùÏßÀÂ»á±È½Ï¶à£¬Òò´Ë¿ÉÒÔÍ¨¹ýÊøÏßÆ÷¡¢¾øÔµ½º´ø¸¨Öú´Ó×À×Óµ×Ãæ»òÕß±³Ãæ×ßÏß£¬ÄÜ±£³Ö×ÀÃæµÄÊÓ¾õÁô°×¡£
µ±È»£¬¹âÏßÊÇ¾ö¶¨×À´î·ÕÎ§ºÍÊµÓÃÐÔµÄÖØÒª·½Ãæ£¬ ¹¤×÷Çø¡¢ÏÔÊ¾Çø¡¢·ÕÎ§ÇøÈýÕß¹âÔ´²ã´Î·ÖÃ÷£ºÆÁÄ»¹ÒµÆ¸ºÔðÖ÷ÕÕÃ÷£¬RGBµÆ´ø¸ºÔðÇéÐ÷·ÕÎ§¡£
±¾Ì××À´î×ÀÃæ²ÉÓÃÒ»¸öË«²ãÏÔÊ¾Æ÷Ö§¼ÜÀ´ÍØÕ¹×ÀÃæÃæ»ý¡£ÉÏ²ã³ÐÔØÏÔÊ¾Æ÷£¬ÏÂ²ã¿ÉÒÔÈÃ¼üÅÌ¡¢Ò£¿ØÆ÷ÉõÖÁ±Ê¼Ç±¾µÈÔÚ²»ÓÃÊ±ÊÕÄÉ½øÈ¥¡£¶ÔÓÚ¶àÉè±¸ÓÃ»§À´ËµÕâÖÖÊÕÄÉ·½Ê½·Ç³£ÊµÓÃ£¬ÄÜÌáÉý¿Õ¼äÀûÓÃÂÊ£¬±ÜÃâÔÓÂÒ¡£Ôö¸ß¼Ü´øÀ´µÄÁíÒ»¸öºÃ´¦ÊÇÈËÌå¹¤Ñ§½Ç¶ÈµÄÓÅ»¯¡ª¡ªÆÁÄ»ÖÐÐÄÏß¸ü½Ó½üÆ½ÊÓÊÓÏß£¬¼õÇá¾±²¿¸ºµ££¬³¤Ê±¼äÓÎÏ·»ò¹¤×÷¶¼¸üÊæÊÊ¡£
¶ÔÓÚÓÃ»§À´Ëµ£¬Ò»¿î³öÉ«µÄÏÔÊ¾Æ÷ÊÇ¾ö¶¨ÓÎÏ·¡¢Ó°ÒôÐ§¹û×îÖ±½ÓÒòËØ¡£¾¹ý×ÛºÏ¿¼Á¿£¬ÎÒÃÇÑ¡ÔñÁËÒ»¿îÅäÖÃ¾ùºâÇÒÐÔ¼Û±È¼«¸ßµÄÓÎÏ·ÏÔÊ¾Æ÷¡ª¡ªÀ×ÄñQ6¡£Ëü²ÉÓÃ27Ó¢´ç2K QD-Mini LEDÃæ°å£¬¼«Õ±ß¿òÉè¼Æ£¬Òø»ÒÉ«½ðÊôµ××ùÖ§³ÅÎÈ¹Ì£¬Ö§¼ÜÖ§³Ö¸©Ñö¡¢´¹Ö±Éý½µ/Ðý×ª¡¢Ë®Æ½µÈ¶à¸ö½Ç¶ÈµÄµ÷Õû£¬·½±ãÎÒÃÇÕÒµ½ºÏÊÊµÄ×ËÊÆ¡£
×÷ÎªÒ»¿îµç¾ºÏòÏÔÊ¾Æ÷£¬Q6ÓµÓÐ180HzË¢ÐÂÂÊºÍ1msµÄGTG»Ò½×ÏìÓ¦£¬µ«ÕæÕýµÄÌåÑéÇø±ðÔÚÓÚÆäÃæ°åµ÷Ð££¬Í¨¹ýÁËHDR 600ÈÏÖ¤£¬QDÁ¿×Óµã´øÀ´98% DCI-P3Óë99% sRGBÉ«Óò¸²¸Ç£¬¼ÈÄÜ±£Ö¤¸ßËÙ³¡¾°ÏÂµÄÁ÷³©ÐÔ£¬Ò²¼æ¹ËÁË»Ãæ²ã´Î¡£ÔÚÍæ¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·ÕâÑùACT/ARPGÓÎÏ·Ê±£¬¿ìËÙ×ªÏòºÍÉÁÏÖ³¡¾°ÍÏÓ°¿ØÖÆµÃºÜºÃ;¶øÔÚ¹Û¿´HDRÓ°ÊÓÄÚÈÝÊ±£¬Q6ÁÁ²¿Ï¸½ÚºÍ°µ²¿²ã´ÎÒ²¶¼ÓÐ²»´íµÄ±íÏÖ¡£
ÎªÁËÕÕ¹Ëµ½×ÀÃæµÄÕÕÃ÷£¬ÎÒÑ¡ÔñÁËÒ»¿îÐÔ¼Û±ÈºÜ¸ßµÄÆÁÄ»¹ÒµÆ¡ª¡ªÀ×ÉñÆÁÄ»¹ÒµÆL2¡£L2µÄ·Ç¶Ô³ÆÊ½¹âÑ§½á¹¹±ÜÃâÁË´«Í³Ì¨µÆ¡°Ö±ÉäÆÁÄ»·´¹â¡±µÄÞÏÞÎ¡£µÆ¹â´ÓÉÏ·½ÏòÇ°ÏÂ·½´ò³ö£¬ÕÕÁÁ×ÀÃæ¼üÅÌÇøÓò£¬²»»á³öÏÖÑ£¹â¡£L2Ö§³Ö¶àµµÁÁ¶Èµ÷½Ú(Ê¹ÓÃApp¿ÉÒÔÎÞ¼«µ÷½Ú)ÓëÉ«ÎÂ£¬·½±ãÎÒÃÇ¸ù¾Ý²»Í¬µÄÕÕÃ÷ÐèÇó½øÐÐµ÷Õû¡£ÏÔÉ«Ö¸Êý¡Ý95£¬»¹Éè¼ÆÁË»·¾³¹â´«¸ÐÆ÷£¬ÈÃ¹ÒµÆ¿ÉÒÔ¸ù¾Ý»·¾³×Ô¶¯²¹¹â¡£
ÎªÁËÈÃ×ÀÃæ±äµÃ¸ü¼ÓÓÐ·ÕÎ§¸Ð£¬ÎÒ»¹Ñ¡ÔñÁËYeelightµÄÒ»¿îÖÇÄÜLED²Ê¹âµÆ´ø×÷Îª·ÕÎ§¹âÔ´¡£½«ËüÖ±½ÓÌùÔÚ×À×ÓµÄ±³Ãæ£¬¾Í¿ÉÒÔÊµÏÖ»·ÈÆÊ½µÄ·ÕÎ§µÆ¹â¡£Ëü»¹Ö§³ÖÁ¬½ÓÊÖ»úApp½øÐÐ¿ØÖÆ£¬ÄÜÊµÏÖ¸ü¶à¾«Ï¸µÄµ÷Õû£¬ÀýÈçÁÁ¶È¡¢É«ÎÂ¡¢RGBµÈ¡£
³ýÁËÕâÐ©£¬ÎÒÃÇÍ¨³£»¹»áÑ¡ÔñÔÚ×ÀÃæÉèÖÃÒ»Ð©¹©µçÕ¾¡£×À×ÓÉÏµÄÕâ¿î¸ß´ïÆäÊµ¾ÍÊÇÒ»¸ö¼æ¾ßÍâ¹ÛÓëÊµÓÃÐÔµÄ×ÀÃæ¹©µçÕ¾¡£ËüÓµÓÐÒ»¸öUSB-C½Ó¿ÚºÍ4¸öUSB-A½Ó¿Ú£¬·½±ãÖ±½ÓÔÚ×ÀÃæÎªÊÖ»ú¡¢¶ú»ú¡¢ÖÇÄÜÊÖ±íµÈÉè±¸½øÐÐ¹©µç¡£ÏÖÔÚÖ»ÒªÈ¥ËÑ¡°×ÀÃæ¹©µçÕ¾¡±¾Í»áÓÐºÜ¶à²úÆ·¿ÉÑ¡£¬²»Í¬¹¦ÂÊ¡¢²»Í¬½Ó¿Ú°æ±¾µÄ²úÆ·ÖÖÀà·±¶à£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×Ô¼ºµÄÐèÇóÑ¡Ôñ¡£
Ö÷PCÎÒÃÇÑ¡ÔñÁË»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 Ultra£¬Õâ¼¸Äê»ú¸ïÊµÔÚÊÇ¾í£¬²»½ö°Ñ¸ß¶ËÅäÖÃµÄ¼Û¸ñ´òÏÂÀ´£¬×Ô¼ºÒ²ÔÚ²»¶ÏÌ½Ë÷¶¥¼¶µç¾ºÓÎÏ·±¾²úÆ·¡£±¾´Î×À´îÑ¡ÔñµÄ»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 Ultra²ÉÓÃµÄÊÇÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 7 255HX+RTX 5060ºËÐÄ×éºÏ£¬³©Íæ3A´ó×÷ÓëÄÚÈÝ´´¶¼ÄÜcover¡£ 16 Ó¢´ç2K 300Hz¸ßË¢ÆÁÓµÓÐ½Ï×¨ÒµµÄÉ«²Ê±íÏÖ£¬Í¬ÑùÒ²ºÜÊÊºÏÓÎÏ·Óë×¨ÒµÊÓ¾õÐèÇó¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇËüÒ²ÊÇÒ»¿îÓ¢ÌØ¶û¸ß¾²ÓÎÏ·±¾£¬¾²ÒôÄ£Ê½ÏÂÔëÒô´ÓÔ¼48dB½µÖÁÔ¼43dB£¬Ïì¶È¸Ð¾õÏÂ½µÔ¼30%¡£Èç¹ûÄãÏÖ³¡Ê¹ÓÃ»·¾³(ËÞÉá¡¢°ì¹«ÇøµÈ)¶ÔÔëÒôÃô¸Ð£¬Õâ¿î»úÐÍÌá¹©ÁË¡°°²¾²ÓÎÏ·/°ì¹«¡±µÄ¿ÉÐÐÐÔ¡£ËäÈ»¿ªÆô¾²ÒôÄ£Ê½½µµÍÁËCPU¹¦ºÄ£¬µ«ÓÎÏ·Ö¡Êý½µ·ù¼«Ð¡£¬ÒâÎ¶×Å²»ÎþÉüºËÐÄÌåÑé¼´¿É»ñµÃ¸ü¾²¡¢¸üÁ¹¿ìÊ¹ÓÃÌåÑé¡£ºó¶Ë¼¯ÖÐ½Ó¿ÚÉè¼Æ¡¢ÄÚ´µ½á¹¹¼õÉÙÈÈ·ç²à³öµÈÉè¼Æ¶ÔÓÚ×ÀÃæ²¼ÖÃ¡¢ÍâÉèµÈ½Ï¶àµÄ×À´î»·¾³À´Ëµ£¬¸üÈÝÒ×ÊµÏÖÕû½à¡¢ÊæÊÊµÄ¹Û¸Ð¡£
ÎÒÃÇÀ´×ö¸ö×Ü½á¡£ÔÚ¾ö¶¨ÁË×À´îÉ«Ïµ¡¢·ç¸ñÖ®ºó£¬ÎÒÃÇ¾ÍÒª¿ªÊ¼Ñ¡ÔñÏà½ü¡¢Æ¥ÅäµÄ²úÆ·Íâ¹Û£¬²»Í¬²úÆ·¼äÒªÔÚÊÓ¾õÓïÑÔÉÏ±£³ÖÒ»ÖÂ¡£ÔÚµÆ¹â·½Ãæ£¬¹ÒµÆ¸ºÔð¹¦ÄÜÕÕÃ÷£¬µÆ´ø¸ºÔð·ÕÎ§ÕÕÃ÷£¬±ÜÃâ¹âÔ´Ïà»¥¸ÉÈÅ;´ÓÊµÓÃ½Ç¶È½²£¬×À´î×îÈÝÒ×¡°·³µ¡±µÄ»·½Ú¾ÍÊÇÀíÏß¡£¿ÉÒÔÀûÓÃÔö¸ß¼Üµ×²ã¿Õ¼ä»ò×Àµ×Õ³ÌùÊ½ÀíÏß²Û£¬½«ÏÔÊ¾Æ÷¡¢µÆ´øºÍµçÔ´ÏßÈ«²¿Òþ²Ø¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬×ÀÃæ²»Òª±»Éè±¸¶ÑÂú£¬ÊÊ¶ÈµÄ¿Õ°×ÇøÓòÄÜÈÃÊÓ¾õ¸ü·ÅËÉ£¬Ò²·½±ã°Ú·ÅÍâÉè»òÊÕ²ØÆ·¡£
×ÜµÄÀ´Ëµ£¬Õâ²¢²»ÊÇÒ»Ì×°º¹óµÄ×À´î·½°¸£¬µ«ËüÌåÏÖÁË×À´îµÄ¾«Ëè¡ª¡ªÑ¡ÔñºÏÊÊµÄ²úÆ·¹¹½¨¸ß¶ÈµÄÂß¼ÓëÏ¸½Ú¡£Ï£ÍûÎÒÃÇÕâÌ××À´î¿ÉÒÔ¸øÄãÌá¹©Ò»Ð©Ïà¹ØµÄ²Î¿¼£¬ÎÒÃÇÏÂÒ»Ì××À´î·ç¸ñÔÙ¼û!
