微星非公版RTX 4070现身商店，823美元起售！

【天极网笔记本频道】据传，英伟达将于4月12日发布RTX 4070显卡，并于第二天正式开售。不过在那之前，微星非公版RTX 4070现身在线零售商店，起步价格高达823美元。

此前，英伟达发布了RTX 4070 Ti、RTX 4080以及RTX 4090三款桌面端显卡，同时也推出五款移动端显卡。不过对于大多数用户而言，相较价格奇高的旗舰显卡，更加符合多数玩家需求的甜品级显卡才是每代显卡的重磅产品。有关RTX 4070参数方面，目前网上已经全部曝光，甚至技嘉在最新版本的控制中心软件中出现了RTX 4070的详细参数。

从曝光的数据来看，RTX 4070拥有12GB的显存，在其他规格方面，RTX 4070虽然采用和RTX 4070 Ti相同的AD104核心，但是在核心数量上要更少，RTX 4070仅有5888个CUDA核心，比RTX 4070 Ti少了1792个。而显存则为12GB GDDR6X，TDP预计为200W。

在更受关注的显存位宽方面，RTX 4070也并未出乎意料的采用192bit显存位宽，这也是RTX 40相较前代比较大的倒退。年初RTX 4070 Ti发布时，就因显存位宽过小遭到网友抨击，尤其是在基础性能方面，RTX 4070 Ti与RTX 3090 Ti接近，但是过小的显存带宽，必然会导致RTX 4070 Ti在高分辨率下的性能受到极大影响。在实际测试中，2K分辨率下，RTX 4070 Ti开启光追或是不开光追，性能基本与RTX 3090 Ti类似，在支持DLSS 3.0的游戏中，RTX 4070 Ti占据更大优势。

在4K分辨率下，RTX 4070 Ti无法发挥出全部实力，由于数据吞吐量激增，192bit位宽的显存无法全量交互数据，导致在4K分辨率下带来性能瓶颈。就好比是原先4车道高速恰好满足高峰期车流量，突然变成2车道之后造成车辆拥堵，通过率降低。因此，这种劣势同样会延续到RTX 4070中，也让不少人担忧RTX 4070的性能。

不过好在有消息传出RTX 4070的公版定价为599美元，折合人民币约4100元左右，与前代RTX 3070 Ti保持一致。这也意味着国行版本的公版RTX 4070极有可能4499元起售，但从规格来看，RTX 4070性能仅为RTX 4070 Ti的76%，相较后者6499元的起售价，定价同样也是76%，不得不说老黄还是一分价格一分货。

这一定价比起上一代RTX 3070的3899元虽然只涨了600元，放在一众RTX 40系激进的显卡堆中已经十分厚道，但是性能阉割一样让玩家感到不爽。毕竟作为次旗舰定位的RTX 4070，竟然在4K分辨率下无法发挥全部实力，实在有些说不过去。同时，这还仅是公版显卡的定价，微星非公版显卡高达829美元，折合人民币约5700元，对于大多数玩家来说是难以接受的。所以目前看来，RTX 4070或许也将面临市场表现不佳的情况，RTX 4080就是最好的例子。