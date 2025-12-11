ÖÇËãÇ°ÑØ・»ÀÐ¾Î´À´¡ªMINISFORUM Óë AMD ÁªºÏ¾Ù°ìAI Ë«Æì½¢²úÆ·ÌåÑé»á
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÖÐ¹ú±±¾© ¡ª 2025 Äê 12 ÔÂ 10 ÈÕ ¡ª È«ÇòÖªÃûÃÔÄã¼ÆËã»úÆ·ÅÆ MINISFORUM Ãú·²Óë°ëµ¼ÌåÐÐÒµÁìµ¼Õß AMD ½ñÈÕÓÚ±±¾©ÁªºÏ¾Ù°ì¡°ÖÇËãÇ°ÑØ・»ÀÐ¾Î´À´¡± ÃÔÄã AI ¹¤×÷Õ¾ & AI NAS ²úÆ·ÌåÑé»á¡±¡£×÷ÎªË«·½ºÏ×÷µÄÒ»ÏîÖØÒª¾Ù´ë£¬±¾´ÎÌåÑé»î¶¯ÖØµãÑÝÊ¾Á½¿îÈ«ÐÂÆì½¢¼¶ AI ¼ÆËã²úÆ·£ºAI ÃÔÄã¹¤×÷Õ¾MS-S1 MAX ÓëAI NAS N5 Pro£¬²¢Ì½ÌÖ AI ´´ÐÂ¶ÔÆóÒµ¼°¸öÈË´øÀ´µÄ¹ã·ºÓ°Ïì£¬Í¨¹ý¼¼ÊõÑÝ½²¡¢ÏÖ³¡Êµ²Ù¡¢Éî¶È»¥¶¯µÈÐÎÊ½£¬ÏòÐÐÒµ»ï°é¡¢Ç±ÔÚ¿Í»§¼°Ã½ÌåÖ±¹Û³ÊÏÖÖÇÄÜ¼ÆËãÔÚ¶à³¡¾°ÏÂµÄÊµÓÃ¼ÛÖµ¡£
±¾´ÎÌåÑé»á»ã¾Û 40 ÓàÎ»ÐÐÒµ¾«Ó¢¡¢Ã½Ìå´ú±í¼°ºÏ×÷»ï°é£¬MINISFORUM Ãú·²¶ÊÂ³¤½ªÈð¾²(Roy Jiang)¡¢AMD ´óÖÐ»ªÇøÊÐ³¡ÓªÏú¸±×Ü²Ã¼Í³¯êÍ(Jovi Chi)¡¢´óÖÐ»ªÇøÐÂÐËÒµÎñ²¿×Ü¼àÀîÃ÷Óî(Tim Li)µÈË«·½ºËÐÄ¸ß¹Ü³öÏ¯¡£»î¶¯ÏÖ³¡£¬Ë«·½¹²Í¬Ì½ÌÖ AI ¼¼Êõ·¢Õ¹Ç÷ÊÆ£¬Ïê½âMINISFORUMÃú·²AMD AI²úÆ·Ïß´´ÐÂÓÅÊÆ£¬Í¨¹ýÕæ»úÌåÑé¡¢¼¯ÈºÑÝÊ¾µÈ³Á½þÊ½»·½Ú£¬Õ¹ÏÖÐÂÒ»´ú AI Ó²¼þÈçºÎÖØÐÂ¶¨ÒåËãÁ¦±ß½ç£¬ÎªÆóÒµÓë¸öÈËÓÃ»§Ìá¹©¸ßÐÔÄÜ¡¢Áé»î²¿Êð¡¢°²È«¿É¿¿µÄÖÇÄÜ¼ÆËã½â¾ö·½°¸¡£
MINISFORUM Ãú·²¶ÊÂ³¤ ½ªÈð¾² ±íÊ¾£º¡°ÎÒÃÇµÄÔ¸¾°ÊÇ¼ÓËÙÍÆ¶¯ÖÇÄÜ¼ÆËãµÄÆÕ¼°»¯£¬ÈÃÃ¿¸öÈË¶¼ÄÜÊÜÒæ¡£MINISFORUMÃú·² Éî¸ûÃÔÄã¼ÆËãÁìÓò¶àÄê£¬ÒÑ·þÎñÈ«Çò³¬400 ÍòÓÃ»§£¬ÒµÎñ¸²¸Ç 150 ¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø£¬Õ¶»ñ 10 ÓàÏîÐÐÒµ´´ÐÂ´ó½±¡£Óë AMD µÄÉî¶ÈºÏ×÷£¬ÈÃÎÒÃÇµÃÒÔÕûºÏÊÀ½ç¼¶ AI ´¦ÀíÆ÷¼¼Êõ£¬½«¡®¸ßÐÔÄÜÓëÐ¡ÐÍ»¯¡¯µÄAI PC´´ÐÂ²úÆ·ÀíÄîÍÆÏòÐÂ¸ß¶È£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸ü¸ßµÄÉú²úÁ¦Óë´´ÔìÁ¦¡£È«Çò AI ¼¼ÊõµÄ¿ìËÙ·¢Õ¹Ç÷ÊÆ¼¤Àø×ÅÎÒÃÇ²»¶Ï´´ÐÂ£¬³ÖÐøÎªÆóÒµÓë¸öÈËÓ¦ÓÃ´øÀ´ÕæÕýµÄ¼ÛÖµ¡£¡±
Ãú·²¶ÊÂ³¤ ½ªÈð¾²
AMD´óÖÐ»ªÇøÊÐ³¡ÓªÏú¸±×Ü²Ã¼Í³¯êÍ±íÊ¾£º¡°AMD Óë MINISFORUM Ãú·²µÄºÏ×÷³ä·ÖÕ¹ÏÖÁËAMDµÄ¼¼ÊõÈçºÎ¸³ÄÜ AI¡£Í¨¹ý½«AMD ÈñÁú AI Max Óë ÈñÁú AI ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ÈÚÈë MINISFORUM Ãú·²µÄ²úÆ·£¬ÊµÏÖÁË¼â¶ËÐÔÄÜ¡¢¼ÓËÙÁË¸ßÐèÇóµÄ AI ¹¤×÷Á÷³Ì£¬²¢Ö§³Ö¿çÐÐÒµµÄ¶à³¡¾°Ó¦ÓÃ¡£ÎÒÃÇÆÚ´ý¼ÌÐøÒÔÇ¿´óµÄ¼¼ÊõÊµÁ¦ÎªÏÂÒ»´úÖÇÄÜ¼ÆËãÌá¹©ºËÐÄ¶¯Á¦£¬Óë MINISFORUM Ãú·²¹²Í¬ÍÆ¶¯ÐÐÒµ·¢Õ¹¡£
AMD´óÖÐ»ªÇøÊÐ³¡ÓªÏú¸±×Ü²Ã ¼Í³¯êÍ
ÃÔÄãAI¹¤×÷Õ¾MS-S1 MAX:ËÄ»ú¼¯Áª £¬AI´óÄ£ÐÍËæµØ²¿Êð
MS-S1 MAX ´îÔØÏÈ½øµÄ AMD ÈñÁú AI Max+ 395 £¬Zen5¼Ü¹¹CPU(16 ºË¡¢32 Ïß³Ì)¡¢ Radeon 8060S GPUºÍ¸ßÐÔÄÜ50TOPS NPU£¬ÊÇÒ»¿î½ô´Õ¶ø¼«¾ßÐÔÄÜÓÅÊÆµÄÆì½¢¼¶AIÃÔÄã¹¤×÷Õ¾¡£¸ÃÉè±¸Ö§³Ö×î¸ß 128GB LPDDR5x-8000MT/s ËÄÍ¨µÀÍ³Ò»ÄÚ´æ£¬Åä±¸ USB4V2¡¢Ë« 10GbE Íø¿ÚºÍPCIEÀ©Õ¹¿¨¡£Ö§³ÖWi-Fi 7 ºÍÀ¶ÑÀ 5.4£¬¿É´Ó×ÀÃæ²¿ÊðÀ©Õ¹ÖÁ»ú¹ñ¼¯Èº(Í¨¹ý¸ßËÙUSB4V2¸ßËÙ½Ó¿Ú)¡£µ¥»ú¿ÉÔÚ±¾µØÔËÐÐ Llama 109B¡¢DeepSeek-R1 70B µÈ´óÄ£ÐÍ£¬²¢¿ÉËÄ»ú¼¯Áª´¦ÀíÂúÑª°æ Deepseek 6710 ÒÚ²ÎÊý Q4 Ä£ÐÍ¡£ÊÊÓÃ³¡¾°º¸Ç¿ìËÙ AI ÍÆÀí¡¢±ßÔµ¼ÆËã¡¢¿ÆÑ§ÑÐ¾¿¡¢ÄÚÈÝ´´×÷µÈÇ°ÑØ¿ÆÑÐºÍ¹¤ÒµÁìÓò¡£Ïà±È´«Í³ÓÃÓÚ´óÄ£ÐÍÍÆÀíµÄ 5U RTX 5090 ·þÎñÆ÷£¬ÔÚÔËÐÐ Deepseek 6710 ÒÚ²ÎÊý Q4 Ä£ÐÍÊ±£¬MS-S1 MAX ËÄ»ú¼¯ÈºÔÚÌå»ýÉÏ¼õÉÙÔ¼ 65%£¬¹¦ºÄ½µµÍ 80%£¬ÕûÌå³É±¾½ÚÊ¡¿É´ï 77%¡£µ¥»úÂúÔØ¹¦ºÄ½ö 180W£¬ÕûÌ×¼¯ÈºÔËÐÐ¹¦ºÄ½ö 0.72 KW£¬Ô¶Ô¶ÉÙÓÚ5U RTX 5090 ·þÎñÆ÷ÂúÔØ¹¦ºÄ4-5KW£¬Îª±¾µØ³¬´ó´óÄ£ÐÍÍÆÀí´òÔìÁË¼«¸ßÐ§ÄÜÐ§±ÈºÍÐÔ¼Û±ÈµÄËãÁ¦·½°¸¡£
MS-S1 MaxËÄ»ú¼¯ÁªÕ¹Ê¾
AI NAS N5 Pro : ÊµÏÖ±¾µØ»¯´óÕZÑÔÄ£ÐÍ²¿ÊðµÄ´óÐÍ´æ´¢ÌåÑé
MINISFORUMÃú·² N5 Pro ´îÔØ AMD ÈñÁú AI 9 HX PRO 370 ´¦ÀíÆ÷(12 ºË¡¢×î¸ß 5.1GHz)¼°×î¸ß 80 TOPS ËãÁ¦£¬Îª¼ÒÍ¥ÓëÐ¡ÐÍÍÅ¶ÓÖØÐÂ¶¨Òå°²È«ÓëÖÇÄÜµÄ´æ´¢ÌåÑé¡£ÆäÖ§³Ö×î¸ß 144TB »ìºÏ´æ´¢(5 ¸ö HDD + 3 ¸ö SSD)¡¢×î¸ß 96GB DDR5 ECC ÄÚ´æ£¬²¢Í¨¹ýÔÉú PCIe x16 Óë OCuLink ½Ó¿ÚÌá¹©Ç¿´óÀ©Õ¹ÄÜÁ¦¡£N5 Pro ´îÔØ MinisCloud OS£¬¿ÉÖ§³Ö±¾µØ´óÄ£ÐÍ²¿Êð¡¢Ç¿»¯ÒþË½±£»¤£¬²¢ÊµÏÖ¶àÑù»¯µÄ AI Ó¦ÓÃ£¬°üÀ¨ÖÇÄÜÕÕÆ¬¿â¡¢°²È«Ã½ÌåÖÐÐÄ¡¢¹¤×÷Êý¾Ý±£ÏÕ¿â¡¢ÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÊý¾Ý¹ÜÀíµÈ¡£
AI NAS N5 PROÕ¹Ê¾
ÌåÑé»áÏÖ³¡ÉèÖÃÁË×¨ÊôÐÂÆ·ÌåÑéÇø£¬Åä±¸ 6 Ì¨ MS-S1 MAX(º¬ 1 Ì× 4 »ú¼¯ÈºÏµÍ³)Óë 2 Ì¨ N5 Pro Õæ»ú£¬´îÅä 5 ¸öÏÔÊ¾Éè±¸¼°È«Ì×ÍâÉè£¬ÓÉ MINISFORUM ²úÆ·×¨¼ÒÈ«³ÌÌá¹©½²½âÖ¸µ¼£¬ÈÃ²Î»áÕßÇ×Éí¸ÐÊÜ²úÆ·ÔÚ AI ÔËËã¡¢´æ´¢¹ÜÀíµÈ³¡¾°µÄÊµÕ½ÐÔÄÜ¡£
MINISFORUM Ãú·²Óë AMD ½«ÒÔ±¾´ÎÌåÑé»áÎªÆõ»ú£¬³ÖÐøÉî»¯ÔÚ AI Ó²¼þÁìÓòµÄºÏ×÷£¬¾Û½¹ÐÔÄÜÌáÉý¡¢³¡¾°ÊÊÅäÓëÉúÌ¬ÍêÉÆ£¬²»¶ÏÎªÆóÒµÓë¸öÈËÓÃ»§ÍÆ³ö¸ü¾ß´´ÐÂ¼ÛÖµµÄÖÇÄÜ¼ÆËã²úÆ·£¬¹²Í¬Ê÷Á¢ÐÐÒµÐÔÄÜ¡¢°²È«ÓëÁé»îÐÔµÄÈ«ÐÂ±ê¸Ë¡£
