AMD R9 7945HX3D´¦ÀíÆ÷ÏÖÉíGeekbench£¬ROGÓÎÏ·±¾¶ÀÕ¼Ê×·¢

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ROGÄ§°Ô7 Plus³¬ÄÜ°æÓÎÏ·±¾½«¶À¼Ò²ÉÓÃ Õâ¿îAMD R9 7945HX3D´¦ÀíÆ÷£¬»¹Åä±¸ÓÐ NVIDIA GeForce RTX 4090 ÒÆ¶¯°æGPU£¬±êÅä 2¡Á16GB DDR5ÄÚ´æ¼° 1TB PCIe4.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬´îÔØ17.3 Ó¢´ç240Hz¸ßË¢ÐÂÂÊÆÁ¡¢±ù´¨É¢ÈÈ¼Ü¹¹ 2.0 ÔöÇ¿°æ£¬Ö§³Ö100W PD¿ìËÙ³äµç¡£¶¨Î»Æì½¢¼¶ÓÎÏ·±¾£¬Ä¿Ç°¹úÄÚµÄÊÛ¼ÛÎ´Öª£¬½«ÓÚÕâÖÜ·¢²¼¡£
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