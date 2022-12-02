显卡价格水涨船高却供不应求，用户群体早已悄然变化

【天极网笔记本频道】自从RTX 30系碰上虚拟币市场大热，显卡价格就一飞冲天。即使今年迎来矿难，显卡价格也没有迎来想象中那样暴跌称白菜价，尤其是刚刚发布的RTX 4080，价格比起前代甚至快翻了一倍。可即使如此，却依然不缺购买显卡的用户。

Steam作为PC上用户量最大的游戏平台，有着非常权威的硬件统计数据。根据Steam上的PC显卡占有率能够看出，占据前五的显卡型号还是GTX 1060、1050 Ti、1650、RTX 2060以及GTX 1050。

能够看出，这些型号基本都是各自时代里的中低端甜品级显卡。这也能反映出目前游戏玩家使用显卡的分布情况，大多数玩家还是更加倾向甜品级显卡，而中高端显卡往往才是涨价的重灾区，这部分游戏有用户的占比远没有想象中那么大多。

显卡长期与游戏用户深度绑定，因为游戏往往才是对于显卡性能要求最高的用途，所以一提起显卡，不少人还是主观的认为其最大用户群体是游戏用户。从某些角度来看，这样的说法确实没错，随着当年《守望先锋》、《PUBG》风靡市场，整个显卡市场也迎来一波牛市，就证明当时的大部分显卡用户还是游戏玩家。

但是这两年显卡用户群体发生明显变化，尤其是RTX 40系显卡的发布更加佐证了这一情况。如果按照迭代的做法，RTX 4080显然不可能会制定如此激进的涨价策略。最主要的还是，英伟达认为游戏用户群体之外，出现了新的用户群体。

近些年来，深度学习、AI算法领域的崛起，使得显卡在专业领域的需求不可同日而语。CUDA核心的能力是这些专业场景中不可或缺的，而英伟达的CUDA能力又要强于AMD，这才给了英伟达涨价的底气。

所以从根本上来看，RTX 4080或者说是目前的RTX 40系都是面向专业用户而生，只是强大的硬件基础带来了客观的游戏性能提升。但是相比RTX 30系，RTX 40系更加定位专业，而RTX 30系才是英伟达用来维持游戏用户这个基本盘的产品。

这也是为何RTX 4090已经涨价到了12999元，依然卖出超过13万张，甚至还要供不应求的根本原因。而对于游戏用户而言，高端显卡的需求一直存在，实力雄厚的游戏玩家压根不会考虑显卡价格，就像当年也有用户购买TITAN显卡用来玩游戏一样。

但对于大部分玩家来说，想要用最经济的方式获得最佳游戏体验，要么购买甜品级显卡，要么承受一定风险分购买矿卡。全球如此庞大的PC游戏用户，对于显卡的需求摆在这里，加上日益增长的专业领域用户，所以即使显卡涨价依然不缺用户。尤其是用于专业用途的用户，显卡就是吃饭家伙，是不可或缺的存在，所以高端显卡即使再贵，都会有人买单。