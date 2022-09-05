USB4 2.0发布！USB-IF似乎又让命名复杂起来了

作者：惜

【天极网笔记本频道】USB推广组织USB-IF在9月1日公布，计划在11月举办的USB DecDays上发布USB4 2.0新规范，同时预告USB4 2.0的部分功能特性，包括带宽翻倍至80Gbps、更高的充电功率、更新的DisplayPort协议等。

速率的提升方面，USB4 2.0的带宽速率将从USB4(1.0)的40Gbps翻倍至80Gbps。USB4 2.0新标准还保留一贯出色的向下兼容性，能够完整的向下兼容USB4、雷电3、USB 3.x、USB 2.0乃至更早的协议。

得益于雷电3协议的整合，USB4标准已能够通过Type-C接口实现40Gbps的传输速率。虽然USB-IF通过整合雷电3协议，让USB4的命名简单很多，加上USB-IF强制制造商在线缆接口上标注传输速率，让用户能够更直观的看到线缆、接口的速率。

从USB 1.0、1.1(12Mbps)、USB 2.0 Full(12Mbps)、High Speed(480Mbps)、USB 3(最为混乱)到USB4(取消空格)，但USB4似乎依然无法摆脱命名混乱的问题，普通消费者也难以分辨代际之间的变化。而USB4 2.0直接让本来命名简单的USB4再次复杂起来。

更新后的USB4 2.0版规范让数据传输性能翻番，为USB Type-C生态系统提供更高性能的支持，新协议将支持更高性能的USB 3.2、DisplayPort(2.0)、PCI Express(PCIe)数据通道，并充分利用更高的可用带宽。可为高性能显示器(DP 2.0、USB4 2.0)、存储、集线器/扩展坞等设备提供更高的带宽速率。

由于采用全新物理层架构，USB4 2.0不仅能够支持80Gbps传输速率，同时还能让无源USB-C线缆支持40Gbps速率。协议同时更新数据与显示协议，更好地利用80Gbps的带宽，让USB 3.2数据通道超20Gbps，添加对最新DisplayPort(2.0)和PCIe(5.0)规范的支持。

编辑点评：USB4 2.0的协议规范是在USB4的基础上扩展而来，目的就是为了能够兼容即将到来的DisplayPort 2.0(80Gbps)，并加入对更高级别PCIe通道支持。只是USB-IF对协议的命名确实十分“迷”，简单的USB4加了2.0的后缀，让协议名称再次变长，让用户在此陷入混乱当中。