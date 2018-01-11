ÔðÈÎ±à¼
¡¡¡¡¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿½üÁ½ÄêµÄÊÐ³¡¶ÔÇá±¡±Ê¼Ç±¾ÐèÇóÈÕÒæÔö³¤£¬±Ï¾¹ÔÚÎÒÃÇ³ö²îµÄÊ±ºòÃâ²»ÁËÒª´¦ÀíÒ»Ð©¹¤×÷ËùÐè¡£ÔÚ½ñÄêµÄCESÕ¹»áÉÏ£¬LG¾ÍÒ»¿ÚÆøÕ¹Ê¾ÁË¸Õ¸Õ·¢²¼µÄÈý¿îgram³¬±¡±Ê¼Ç±¾¡£
¡¡¡¡ÕâÈý¿î±Ê¼Ç±¾µÄ´óÐ¡·Ö±ðÊÇ13.3Ó¢´ç(13Z980)¡¢14Ó¢´ç(14Z980)¡¢15.6Ó¢´ç(15Z980)¡£ÆäÖÐ£¬13.3Ó¢´ç¡¢14Ó¢´ç¡¢15.6Ó¢´ç°æ±¾µÄÖØÁ¿·Ö±ðÎª965g¡¢995gºÍ1095g£¬½ÏÊÐÃæÉÏµÄÍ¬ÀàÐÍ²úÆ·ÓÐ×ÅÃ÷ÏÔµÄÓÅÊÆ£¬¶øÇÒÇá±¡ºÁÎÞËõË®£¬²»½öÐÔÄÜ±£³ÖÖ÷Á÷£¬¶øÇÒÔÚµç³Ø·½ÃæµÄ±íÏÖ½ÏÇ°´ú·ÁËÒ»±¶£¬×î³¤Ðøº½Ê±¼ä·Ö±ðÎª22.5Ð¡Ê±¡¢21.5Ð¡Ê±¡¢19Ð¡Ê±¡£
Èý¿îLG gram³¬±¡±Ê¼Ç±¾ÁÁÏàCES:Ð¡Éí²ÄÒ²¿É´ïÃÀ¹ú¾ü¹æ±ê×¼
¡¡¡¡ÅäÖÃÉÏ£¬¸ÃÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾²ÉÓÃµÄÊÇ×Ô¼ÒµÄIPS InCellÃæ°å£¬¸ÃÃæ°åµÄ·Ö±æÂÊÔòÎª1920¡Á1080£¬Åä±¸µÄÔòÊÇ72WhµÄµç³Ø¡£ÖÁÓÚºËÐÄµÄ´¦ÀíÆ÷£¬¸ÃÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾´îÔØµÄÊÇµÚ°Ë´úÓ¢ÌØ¶ûCore i´¦ÀíÆ÷¡£
Èý¿îLG gram³¬±¡±Ê¼Ç±¾ÁÁÏàCES:Ð¡Éí²ÄÒ²¿É´ïÃÀ¹ú¾ü¹æ±ê×¼
¡¡¡¡ÆäËû·½Ãæ£¬Õâ¼¸¿î±Ê¼Ç±¾µçÄÔ»¹Ö§³ÖÖ¸ÎÆ±æÊ¶Æ÷¡¢Thunderbolt3µÈ½ÏÎªÖ÷Á÷µÄÅäÖÃ¡£¶øÒÔÍùÇá±¡±¾ÖÐ³£³£±»Ëõ¼õµÄUSB-A¶Ë¿ÚÈ´Ã»ÓÐÈ±Ê§£¬¸ü·½±ãÈËÃÇÁ¬½ÓÊó±ê¡¢ÒÆ¶¯Ó²ÅÌµÈÍâÉèµÄÊ¹ÓÃ¡£
Èý¿îLG gram³¬±¡±Ê¼Ç±¾ÁÁÏàCES:Ð¡Éí²ÄÒ²¿É´ïÃÀ¹ú¾ü¹æ±ê×¼
¡¡¡¡ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¸ÃÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾ÖØÐÂÉè¼ÆÁËÄÚ²¿½á¹¹£¬»úÉí²ÄÖÊÉý¼¶ÎªÐÂµÄÌ¼Ã¾ºÏ½ð£¬ÉõÖÁÍ¨¹ýÁËMIL-STD 810GÃÀ¹ú¾ü¹æ±ê×¼¡£
¡¡¡¡2018ÄêµÚ51½ì¹ú¼ÊÏû·ÑÀàµç×Ó²úÆ·Õ¹ÀÀ»á(¼ò³ÆCES)¼´½«ÓÚÃÀ¹úÊ±¼ä1ÔÂ9ÈÕ-12ÈÕÔÚÀË¹Î¬¼ÓË¹ÕÙ¿ª¡£CESÊÇÊÀ½çÉÏ×î´ó¡¢Ó°Ïì×îÎª¹ã·ºµÄÏû·ÑÀàµç×Ó¼¼ÊõÄêÕ¹£¬Ò²ÊÇÈ«Çò×î´óµÄÏû·Ñ¼¼ÊõÊ¢»á¡£±¾½ìÕ¹»áÌì¼«Íø±¨µÀÍÅ¶ÓÒÑ¾ÓÚ1ÔÂ³õ³ö·¢£¬½ìÊ±½«Îª´ó¼Ò´øÀ´CESÕ¹»áÆÚ¼äµÄµÚÒ»ÊÖ×ÊÑ¶£¬¹Ø×¢¸ü¶àCESÏà¹Ø×ÊÑ¶¿Éµã»÷ÏÂ·½×¨Ìâ½øÐÐÁË½â¡£
¡¡¡¡¡·µã»÷½øÈëÌì¼«Íø2018CES¹ú¼ÊÏû·Ñµç×ÓÕ¹±¨µÀ×¨Ìâ
- ÁªÏë·¢²¼æçÁú835±ÊµçMiix 630:Ðøº½20Ð¡Ê± ÉñËÆSurface Pro
- ´÷¶ûXPS 13ÐÂÆ·ÉÏÊÐ »ò½«ÁÁÏàCES 2018
- Intel¸ß¹Ü:10nm¹¤ÒÕ2018ÄêÏò¿Í»§³ö»õ Ã÷Äê½øÈë´ó¹æÄ£Á¿²ú
- Î¢ÈíÇÄÈ»ÐÞ¸ÄWindows 10Ãâ·ÑÉý¼¶Ê±¼ä:ÑÓ³¤ÖÁ1ÔÂ16ÈÕ
- »ÝÆÕ·¢²¼ÐÂ¿îSpectre x360 15±äÐÎ±¾ºÍENVY x2Æ½°å 8899ÔªÆð
- ofoÃÀ¹ú°æ¹²Ïíµ¥³µ"ÊÔ¼Ý" ÕâÐ©Éè¼Æ¹úÄÚÒ²²ÉÓÃ¾ÍºÃÁË
- CES 2018ÐÂ¿Æ¼¼×ÊÑ¶:vivo½«·¢²¼ÆÁÏÂÖ¸ÎÆ½âËøÐÂÆ·
- ºê³žÐû²¼ÐÂ¿îÈëÃÅ¼¶Chromebook±Ê¼Ç±¾ ÖÕÓÚÖ§³ÖUSB-C½Ó¿Ú
- CESÖ®Å¼ÓöUber×Ô¶¯¼ÝÊ»Æû³µ ×øÉÏÈ¥Ê²Ã´¸Ð¾õ?
- º®¼Ù¸£Àû!ÕâÐ©¸ßÐÔ¼Û±ÈÓÎÏ·±¾ÈÃÑ§Éúµ³ÇáËÉ³Ô¼¦!
- Ò»ÆªÁíÀà"³Ô¼¦"ºáÆÀ »¢ÑÀ/¶·Óã/YY/ÐÜÃ¨ËÄ´óÆ½Ì¨ËÊÇÕæÀ¶¹â»ÖÊ?
- »ÝÆÕSpectre x360 15±äÐÎ±¾½«ÁÁÏàCES2018
- ËËµÇóÑ©Ê§°Ü?Î¢ÐÇÓÎÏ·±¾ÌìÃ¨Æì½¢µê±ùÑ©½ÚÊ¢´ó¿ªÆô
- ´ÓÓÎÏ·µ½°ì¹«µÄ×ª±ä ºê³žA615-51G-536XÆÀ²â
- ÄãÒâÏÂÈçºÎ?ËüµÄµÇ³¡ÁÁÏàÈÃ²»ÉÙ±Ê¼Ç±¾ÓÃ»§Ö±ÑÔ¶çÊÖÏë»»
- ÉÌÎñÐÔÄÜÒ»Ìå»ú ÉñÖÛÕâ¿î±Ê¼Ç±¾ÊÇ±êÅä
- Ç§Íò±ðÂ©ÁËÕâ¿î±Ê¼Ç±¾ Ô¸ÓÎÏ·Íæ¼Ò¼ÌÐøÔÚµç¾ºµÀÂ·Ô½Õ½Ô½ÓÂ
- ÄÚÍâ¼æÐÞ ÉñÖÛ¾«¶ÜT97µÃµ½¹ã´óÓÃ»§ÈÏ¿É