高通ARM架构处理器或明年上市：对标苹果M1

作者：夏初

【天极网笔记本频道】去年11月，高通宣布计划为PC市场构建下一代基于ARM架构的系统级芯片 (SoC)，由 Nuvia团队开发，旨在与苹果的M系列芯片竞争。高通对这批芯片期望甚高，期望它能“为Windows PC设定性能基准”。高通表示，它将直接与苹果的M系列芯片竞争，包括M1、M1 Pro和M1 Max，并希望在“持续的性能和电池寿命”方面引领行业。

最近，高通公司发布了最新的一组财务数据(2022财年第二季度业绩)，在本周早些时候的公司财报电话会议上，高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安・阿蒙(Christian Amon)提供了有关Nuvia团队整合的最新信息以及他们开发ARM处理器的进展。阿蒙表示，Nuvia团队正在朝着实现ARM处理器重大飞跃的目标前进。他还补充说，Nuvia设计的第一款处理器将“追求性能”，由Nuvia处理器驱动的Windows笔记本电脑有望在2023年底前向客户提供。

在回答IT行业分析师关于笔记本电脑市场和高通芯片的问题时，阿蒙表示他对基于最新Snapdragon 8CX 第三代的Windows 11系统的商业和企业设计感到满意。然后他提出了 Nuvia 设计的处理器，他声称它将“追求性能层......开发正在走上正轨，我们预计将在2023 年末实现”。

与高通去年最初设定的2023年的时间框架相比，这一时间似乎略有延迟。该公司此前曾表示，Nuvia芯片样品将在2022年8月之前提供给设备制造商，但现在这一预期已扩大到2022 年下半年，并且首款消费级Nuvia设备的推出时间被特别强调会在2023年末。

高通公司于2021年1月以14亿美元收购了由前苹果芯片设计师创立的芯片初创公司Nuvia。该前苹果工程师希望专门为服务器创建基于ARM的SoC，并以始终连接的PC (ACPC) 市场为目标。不过值得一提是，到2023年底苹果估计已经全面铺开M2系列芯片了，甚至可以期待在第一批 Nuvia 芯片上市时，苹果甚至可能已经推出了第一批M3芯片。