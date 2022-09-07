微软即将发布Surface Laptop 5，定制AMD处理器！

作者：骷

【天极网笔记本频道】近日，有消息称微软在发布Surface Pro9的同时，还将发布Surface Laptop 5，在屏幕尺寸方面将与上代保持一致，同样提供13英寸以及15英寸屏幕。

去年微软推出了 Surface Laptop 4，外观与上代相同，搭载 11 代酷睿和锐龙 4000 Surface Edition 系列处理器。屏幕方面，Surface Laptop 4 13.5 英寸屏幕分辨率 2256 x 1504，15 英寸分辨率 2496 x 1664。

根据此前的爆料，Surface Laptop 5将第三次定制AMD锐龙处理器。Surface Laptop 5拥有13.5英寸与15英寸两种版本，其中15英寸的可选Intel 12代酷睿i7-1280P与AMD锐龙7 6980U，13.5英寸的则可选i7-1280P、i5-1240P与锐龙5 6680U。

处理器细节方面，Intel处理器是标准型号，而AMD方面为定制版本，采用最新的锐龙6000U系列处理器，或将是锐龙7 6800U与锐龙5 6600U的定制版。内存部分拥有8G/16G/32G三种，是LPDDR4X，不过锐龙6000H/U系列仅支持DDR5与LPDDR5，不知这里是标错了还是内存方面也定制了。硬盘为256GB、512GB与1TB三种。标称电池容量为58WH，最小容量为56.3WH。

M1 MacBook Air问世之后，强劲的续航表现令人眼前一亮。Surface Laptop 5作为M1 MacBook Air的直接竞争对手，微软在无法控制芯片功耗的情况下，提升电池容量无疑能有效和MacBook Air竞争。

接口方面，Surface Laptop 5升级到2个USB-C接口，带有USB 4.0/雷电4功能，是比较满血的USB-C接口。如今，越来越多的设备升级到C口，一个口已经完全不够用了。

此外，同时发布的Surface Pro 9中将至少出现x86和ARM两套处理器平台，这也意味着微软或会把搭载英特尔处理器的Surface Pro和搭载ARM处理器的Surface Pro X整合成一个系列，其实这并非微软首次在一个系列中推出拥有两个不同平台处理器的产品。

知情人士表示，微软计划今年秋天将 Surface Pro X 合并到 Surface Pro 主线下，这意味着 Surface Pro 9 将首次同时提供英特尔和 ARM 两种版本。如果消息属实，那么说明 Windows on ARM 将迎来重要里程碑，Surface Pro X 体验已经足够并入到 Surface Pro 主系列中。

在系统搭载上，Surface Pro 9 毋庸置疑也会使用两套系统，一套基于X86的Win11，一套基于ARM版本的Win11，特别是Win11在升级之初就主打内置安卓虚拟机，这次基于ARM平台的版本想必会在针对安卓应用的体验上会更上一层楼。

近日，微软宣布 ARM64EC 现已完全支持 Windows 11 ARM，开发者可以为 Windows 11 ARM 构建完全支持的 Arm64EC 应用。有了这个工具，开发者不必将自己的应用在 ARM 平台重新开发构建，而是先构建一部分 ARM 原生功能，另一部分功能使用 ARM64EC 兼容 x64，然后慢慢将所有功能迁移到原生 ARM。

这次微软将带来多款新品，相信也是做好的充足的准备，微软一年一度的 Ignite 大会将于 10 月 12 日至 14 日在线下召开，有想法的用户可以期待一波了。