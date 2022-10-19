轻薄和性能不可兼得？颜值全能本ROG幻15双十一福利价仅需8969！

【天极网笔记本频道】谁说轻薄和性能不可兼得？高颜值全能本ROG幻15双十一福利价仅需8969!

还有半个月不到就要开启今年的双十一预热阶段，面对铺天盖地而来的促销活动，许多用户也早已做好准备趁此购入大件。作为游戏用户，衡量一款笔记本好坏的标准就是它的性能强劲与否，但对于更多普通用户而言，轻薄则是不可或缺的要素之一。

如今ROG幻系列-幻15以及幻16也在双十一期间开启了优惠活动，ROG幻15 2022款到手价仅需8969元，而幻16目前的价格也只要9999元。可以说这两款机型完美地诠释了什么叫做轻薄和性能，我全都要!

ROG幻15 2022：华丽却不失实力，最强之矛!

到手价：8969元

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作为一款主打颜值和性能的全能笔记本，ROG幻15 2022出色的外观设计赋予了其极高的辨识度，即使身处一众笔记本产品中，也能在第一时间就抓住用户眼球。同时整机重量仅为1.95kg，而厚度更是只有19.9mm，即使过年带回家或是外出办公也丝毫不会成为累赘。

最重要的是，近几年笔记本的轻薄与否决定了其性能是否强大，这样的固有印象也让轻薄成为了全能本的原罪。但ROG幻15 2022却在极致轻薄的机身中塞下了一颗AMD高端的锐龙7 6800HS处理器，并且还搭载了一块RTX 3060显卡，支持实时光追，能够做到120W超高性能释放!

ROG幻15 2022采用了一块15.6英寸2.5K高分辨率的窄边框屏幕，这块屏幕还做到了最高240Hz的刷新率以及低至3ms的极速响应速度。此外还获得了潘通专业色彩认证以及杜比视界的加持，100%的DCI-P3广色域不论是游戏还是办公，都堪称视觉享受。

在其他配置方面，ROG幻15 2022内置双风扇+四出风口+六热管的冰川散热架构2.0，还拥有暴力熊液态金属导热，杜比全景声6扬声器、100W PD充电、90Wh大容量电池、WiFi6E、最高支持4K 120Hz扩展的双USB3.2 Gen2 Type C接口也是一样不落。

面对游戏，ROG幻15 2022有着越级的性能释放，轻松应对所有高画质大作;面对工作，ROG幻15 2022无惧繁琐，丰富的接口加上优秀的硬件素质，堪称最强之矛，刺穿所有高压需求。这样一款又颜又有实力的全能本，谁又能不爱呢？8969的价格，赶紧出手!

ROG幻16 2022：颜值与性能的再升级，最坚之盾!

到手价：9999元

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作为ROG在全能本之上又一次的华丽升级，ROG幻16 2022完美体现了ROG对于全能本的理解。ROG幻16 2022延续了幻系列家族式的设计，抓人的外观处处散发着与众不同的气息。

ROG幻16 2022采用了一块16英寸的星云屏，并且拥有高达94%的屏占比。此外，2.5K的分辨率加上165Hz的高刷新率以及Adaptive Sync防撕裂技术、100% DCI-P3广色域、潘通专业色彩认证、杜比视界、德国莱茵低蓝光护眼认证等屏幕特性，让ROG幻16 2022可以更加真实地呈现娱乐和工作画面。

况且时值2022英雄联盟全球总决赛期间，不少用户在观赛之余往往难忍手痒，想要进入召唤师峡谷酣战一场。得益于ROG幻16 2022出色的屏幕素质，以及支持杜比全景声的6扬声器，让用户在观赛时不仅能够很好地捕捉选手的每一个操作细节，还能给用户带来极为震撼的临场声音表现，仿佛置身现场感受比赛所带来的魅力。

并且得益于PCIe 4.0固态硬盘以及DDR5 4800MHz内存的加入，让玩家即使在赛事间隙想要跟好友开黑过过手瘾，ROG幻16 2022也能保证玩家在最短的时间内进入峡谷，身藏性能利器，瞬间终结战斗，完全不会因为延迟卡顿等问题导致游戏体验的下降!

在性能表现上，ROG幻16 2022依然不负期待，采用了12代英特尔酷睿i7-12700H处理器+RTX3060显卡组合，即使是高强度的工作需求，也依然不在话下。无论是专业创作领域的高负载需求，还是游戏中的极限性能释放，ROG幻16 2022都能完美地Hold住，轻薄的“身躯”里始终迸发着难以置信的强劲能量。

ROG幻16 2022就像是一块坚实厚盾，无论任何需求，它都能快速响应并轻松应对，杜绝所有的卡顿和糟心。这样一款足以应付生活中所有场景的全能本，无时无刻都让人觉得心安可靠，如今9999元的价格，还等什么呢？

联想拯救者Y9000X 2022：轻薄，以全能之名

到手价：9799元

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联想拯救者Y9000X 2022采用了RTX3060显卡，加上i7-12700H的标压处理器，同样带来了不凡的性能。得益于12代酷睿的异构设计，用户在性能上完全不用担心。如此扎实的性能配置，即使是游戏办公都能给用户提供流畅的体验。

在屏幕方面联想拯救者Y9000X 2022配备了一块2.5K分辨率的HDR屏幕，最高亮度达到了500尼特，拥有10bit的原生色深以及100%的sRGB色域。同时硬件级别的防蓝光也让用户在长时间的娱乐办公中可以缓解眼部的压力，而且165Hz的高刷新率也为游戏提供了流畅的画面显示。

联想拯救者Y9000X 2022的整体外观十分简约却不失设计，散发着无处不在的凌冽感，不过整机重量达到了2.2Kg，这方面就仁者见仁了。在接口方面，联想拯救者Y9000X 2022也提供了丰富的选项，HDMI2.1、USB 3.2 Gen 2、雷电4、USB-C、SD卡读卡器等一应俱全，拥有良好的拓展性。

随着近些年笔记本的不断发展，全能本逐渐成为市场上的主流，强大的性能和出众的颜值不再是无法兼得的鱼和熊掌。ROG 幻15 2022和ROG 幻16 2022就是全能本中的佼佼者，如今8969元和9999元的价格正是入手这两款机型的绝佳时机。如果用户能够接受拯救者Y9000X 2.2Kg沉重的重量，那么9799元的价格也不是不能购买。