戴尔ALIENWARE曲面QD-OLED电竞显示器领衔，持续创新推动设计和性能冲向新高度

作者：景博健

【天极网笔记本频道】4月7日下午，戴尔在北京召开媒体见面会，此前在年初CES2022上推出的ALIENWARE 34曲面量子点OLED电竞显示器、戴尔32 4K UHD游戏显示器以及全新ALIENWARE x14游戏本正式在国内亮相，戴尔中国消费及中小企业事业部显示器高级产品经理王彬和戴尔中国消费及小企业事业部ALIENWARE高级产品经理于杰在活动现场进行了分享和讲解。

戴尔中国消费及中小企业事业部显示器高级产品经理王彬

戴尔在显示器领域一直领跑，根据IDC全球PC显示器市场出货量报告显示：从2013年第二季度开始到2021年第三季度戴尔连续8年保持全球显示器出货量领先。戴尔之所以能够保持显示器市场出货量领先，与其为客户提供全面和创新的产品、技术、解决方案及服务组合密切相关。

ALIENWARE 34曲面量子点OLED电竞显示器AW3423DW具有惊人的色彩表现、高亮度以及超高清视觉效果，能够爱为玩家带来身临其境的游戏体验，凭借出众的表现成功摘得CES 2022 创新奖。它所使用的QD-OLED面板将量子点技术和OLED面板完美结合，仅需要三层色彩转换即蓝色自发光源、量子层和TFT背板，相较于传统液晶显示器的背光模组和多层转化，大幅度减少光损耗，图像显示前所未见的细腻逼真。

它拥有着高达1000000：1的对比度，支持VESA DisplayHDR真黑400认证，可以让屏幕中的画面特别是黑暗环境得以精确还原。亮度可从0.0005-1000尼特，最低和最高亮度都完胜传统液晶显示器，显示明艳的色彩也能显示接近无限的黑色，还配备了环境光传感器，根据环境光强弱，自动调整屏幕亮度。并且还有着490万像素自调光技术相比传统液晶显示器的局部调光方式，可以真正杜绝“光晕”现象。

其分辨率达到了3440x1440，1800R的曲率在1.8米范围内有着最佳的观看体验和视觉包裹感，屏幕覆盖99.3%DCI-P3及149%sRGB的超高色域，而且可以在DCI-P3色域和sRGB色彩空间之间进行灵活切换并调整伽马曲线，满足需要高色彩精准度的内容制作者和游戏开发者的需求。屏幕还通过TüV认证的硬件低蓝光技术，在不影响显示色彩的同时，降低蓝光，保护用户的双眼，更加适合长时间的使用。

这款显示器的灰阶响应时间仅为0.1ms，相较于传统显示器快上10倍，让玩家不会感受到延迟和拖影，175Hz高刷新率加上NVIDIA G-SYNC ULTIMATE认证，可以让显示器和显卡渲染速度保持同步，有效避免画面撕裂、卡顿以及花屏问题的出现，保障玩家的游戏体验。

ALIENWARE 34曲面量子点OLED电竞显示器凭借着超高的屏幕素质，可以充分满足硬核游戏玩家和内容制作者、游戏开发者等用户的使用需求。

戴尔 32 USB-C游戏显示器G3223Q则为主流玩家所设计，它采用三面窄边框设计，为玩家带来更广视界，配备一块32英寸UHD (3840* 2160)分辨率屏幕，显示效果清晰细腻，并且有着144Hz的刷新率,1ms GTG响应时间，搭配上AMD FreeSync Premium Pro 技术，避免画面撕裂和卡顿。

它覆盖了95%DCI-P3色域，并且出厂时经预校准，Delta E少于2，色彩丰富,颜色精准不失真，并且采用了VESA DisplayHDR600技术，能够很好的捕捉过曝、过暗细节，为玩家提供十分生动逼真的视觉效果。这款显示器也通过德国TOV Rheinland认证硬件，配合ComfortView Plus 功能和无闪烁技术，防蓝光的同时保证不偏黄、不偏色，让色彩时刻保持高水平状态。

另外，显示器可以通过摇杆快速切换4种预设游戏模式，为多风格游戏一键适配画面效果;还支持画中画(PIP)和画旁画(PBP)两种分屏模式，满足不同使用需求，可在DCI-P3(原生)和sRGB色彩空间之间顺畅切换，或自如调整gamma设置。

全新的ALIENWARE x14则是外星人迄今为止最薄的游戏笔记本电脑，兼顾出色的性能和轻薄的机身。通过创新的铰链式设计进一步压缩内部空间，机身厚度仅为14.5mm，重量也仅为1.84kg，堪比一台轻薄本，搭配130W Type-C小型适配器，外出携带无负担。并且在轻薄的同时，还有着三个USB Type-C(2*Thunderbolt 4, 1*USB 3.2 Gen 2)及HDMI和第一代 USB 3.2 Type-A等丰富接口，满足玩家的外接和数据传输需求。

戴尔中国消费及小企业事业部ALIENWARE高级产品经理于杰

机身采用了CNC切割铝合金材质打造，AED阳极电泳喷漆工艺处理表层，手感细腻质感出众，标志性的外星人LOGO搭配上AlienFX 游戏定制光效，充分彰显个性。它配备了一块14英寸窄边框FHD显示屏，144Hz刷新率，100%DCI-P3色域，兼具高刷和高色域，并且通过德国莱茵TüV防蓝光认证。

ALIENWARE x14搭载全新第12代酷睿i7-12700H处理器，6个性能核心+8个能效核心，共14核20线程，最高可睿频至4.7GHz，显卡方面最高可选RTX 3060光追显卡，保证画质的同时提升使用流畅度，Dynamic Boost 2.0技术能够自动平衡GPU、GPU显存和CPU之间的功耗并提供所需的动力。同时，它还搭载了LPDDR5内存和PCIe SSD，满足各种应用场景的内容创作或游戏运行需求。散热方面使用了Cryo-Tech超级散热架构，配备四个铜复合热管，专利智能高压驱动风扇，并采用镓硅液金化合物31号元素导热层，提高散热效率，可通过AWCC调节系统温度和风扇速度，为性能实力保驾护航。

ALIENWARE 34曲面量子点OLED电竞显示器AW3423DW、戴尔 32 4K UHD游戏显示器G3223Q以及ALIENWARE x14三款新品都体现了戴尔和ALIENWARE品牌的顶级质量和创新精神，通过积极倾听市场和用户的各类不同的需求，打造出拥有别出心裁的工业设计，强悍的硬件性能，创新的功能体验的新品，充分满足狂热的硬核游戏玩家和职业游戏玩家对极致游戏体验的追求。目前三款新品都已经在国内上市，感兴趣的小伙伴可以关注下。