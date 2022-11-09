LG Display开发出全球首款高分辨率可拉伸显示器

【天极网笔记本频道】11月9日消息，LG Display周二宣布，公司已经开发出世界上第一款可拉伸20%的高分辨率显示器，这是一项具有众多潜在工业用途的技术突破。

LG Display表示这款可拉伸的显示器原型屏幕尺寸为12 英寸，可延伸至14英寸。该显示器可以自由变形，例如拉伸、折叠和扭曲。这款屏幕像素密度为100 PPI，使用小于40 微米 (um) 的微型发光二极管 (LED)作为发光源。在保证更高灵活性的前提下，这款屏幕的分辨率保持在了市面主流的水准。

LG Display指出，新产品已经大大提高了可拉伸显示器的整体灵活性、耐用性和可靠性，而这三个因素仍然是未来影响显示器商业化的关键点。

为了最大限度地提高灵活性，LG Display表示，这款可伸展屏幕使用了专用于隐形眼镜的特殊硅材料制成的薄膜型基板，拥有良好的弹性和柔韧性;使用小于40微米的微型LED作为光源可有效抵御外部冲击。电路布线结构也经过重新设计，由现有的直线型改为S型弹簧形式，即使反复弯曲或折叠也能保持性能。

LG Display介绍称，这款纤薄轻巧的显示屏可以附着在人体皮肤、衣服和家具等不平坦的表面上，这也拓宽了可拉伸屏幕的使用场景，未来可广泛应用于可穿戴设备、移动设备、智能设备、游戏和时尚等多个领域。例如可以附着在暴露于极端条件下的消防员或救援人员的制服上。

LG Display是2020年“电子设备和智能设备用可伸缩显示器开发国家项目”的主办公司，并且与韩国20家产学研机构进行了研发。LG Display计划到2024年开发出具有20%伸长率技术的可拉伸显示产品。