ÌåÑéÎÞ¹öÂÖ¿ì¸Ð Î¢ÈíÍÆÈ«ÐÂSurface ArcÊó±ê

ÔðÈÎ±à¼
¡¡¡¡¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿×òÍí£¬Î¢Èí³ýÁË·¢²¼Ê×¿îWindows 10 S±Ê¼Ç±¾Surface LaptopÖ®Íâ£¬¶øÇÒ»¹ÍÆ³öÁËÈ«ÐÂµÄSurface ArcÊó±ê£¬¶ÔÓÚÎ¢ÈíÉúÌ¬µÄËÀÖÒ·ÛÀ´Ëµ£¬ÏÔÈ»ÕâÓÖÊÇÒ»¿î²»¿É´í¹ýµÄÍâÉè²úÆ·¡£
¡¡¡¡Surface Arc Mouse¿ÉÒÔÀí½âÎªÊÇArc MouseµÄ½ø»¯°æ£¬Ëü²¢Ã»ÓÐÌá¹©»¬ÂÖ£¬¶øÊÇ²ÉÓÃ´¥Ãþ°åÌæ´ú¹ö¶¯²Ù×÷£¬¶øÇÒÕâ¿î´¥Ãþ°å»¹Ö§³Ö×óÓÒµã»÷£¬¼òÖ±ÊÇ¼¯¾²ÒôºÍ±Æ¸ñÓÚÒ»Éí¡£Î¢Èí±íÊ¾£¬Surface Arc MouseÊó±êÊÇÓÃ»§ÂÃÐÐÊ±ºòµÄ×î¼ÑÅÄµµ£¬ËüÓëSurfaceÆ½°åÅäºÏÇ×ÃÜÎÞ¼ä¡£
¡¡¡¡¹æ¸ñ·½Ãæ£¬Surface Arc Êó±ê»úÉí³ß´çÎª 131.31mm *55.11mm*14.22mm£¬×ÜÁ¿Îª 82g¡£Íâ¹ÛÉÏ»ù±¾Î¬³ÖÁËÆä¼Ò×åÉè¼Æ·ç¸ñ£¬Í¬Ê±¾ß±¸ÍäÇúºÍÆ½ÕûµÄ±ä»¯ÄÜÁ¦¡£Ðøº½·½Ãæ£¬Ê¹ÓÃÁ½½Ú AAA µç³Ø£¬Ðøº½Ê±¼ä³¤´ï9¸öÔÂ¡£Í¨¹ýÀ¶ÑÀ 4.0 Á¬½Ó£¬ÊÊÓÃÓÚ Windows 8/8.1/10 ÏµÍ³Éè±¸¡£ÓÐ¶àÖÖÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬°üÀ¨îÜÀ¶£¬Ç³»ÒÉ«ºÍ×ÏºìÉ«¡£
¡¡¡¡Õâ¿îÊó±êÒÑ¾ÓÚ½ñÌì¿ªÊ¼½ÓÊÜÔ¤¶©£¬ÔÚÃÀ¹úµØÇøµÄÁãÊÛ¼Û¸ñÎª 79.99 ÃÀÔª£¬½«ÓÚ 6 ÔÂ 15 ÈÕ¿ªÊ¼·¢»õ¡£
- ÐÔÄÜ¹ÖÎï+ÓÅÑÅÉðÊ¿ Õâ¼¸¿î±¾ÖµµÃÑ¡¹º
- ÏëÒªÍæË¬»¹µÃÉÏi7 Ï¸ÊýÄÇÐ©´îÔØi7µÄÓÎÏ·±¾
- ÏÖÔÚÌåÑéÎ´À´ À×ÉñDino X5TaÓÎÏ·±¾¾©¶«ÈÈÏú
- ÎÒµÄìÅ¿áµç¾ºÉñÆ÷ ¸ßÑÕÖµÓÎÏ·±¾±à¼ÍÆ¼ö
- ³¬Õ±ß¿ò °ì¹«Ê×Ñ¡ º£¶û¼ò°®S14±Ê¼Ç±¾ÆÀ²â
- ´ó³ß´ç¸ü´ø¾¢ Î¢ÐÇÓÎÏ·±¾GE72¾©¶«ÈÈÏúÖÐ
- ³öÃÅ¾Ü¾ø¸ºÖØ Õâ¼¸¿î±Ê¼Ç±¾ÊÇÒµ½ç±ê¸Ë
- Ò»ÖÜÐÂÎÅ»ã:Î¢Èí·¢"¸£Àû"Æ»¹ûÀÏ±¾³ÉÀúÊ·
- Î´À´¿Æ¼¼+ 5ÔÂ13ÈÕÇãÌýÀ×ÉñÓëîÑ¶Èµ®Éú³õÐÄ
- ´óÆ·ÅÆ¹»×¨Òµ ´÷¶ûÁéÔ½ÓÎÏ·±¾¹ÙÍøÈÈÏúÖÐ
- Çá±¡ËæÉí ¼òÔ¼ÖÂÃÀ º£¶ûÁèÔ½S3±Ê¼Ç±¾ÆÀ²â
- Æ»¹û¶ÔÊÖ?Î¢Èí·¢²¼Surface Laptop±Ê¼Ç±¾
- ²»¸º´º¹â²»¸ºÖØ ÂòºÃ±¾¾ÍÉÏ´÷¶û¹ÙÍø
- ÊÓÏßÎÞ½ç ´÷¶ûÈ¼7000Î¢±ß¿ò±Ê¼Ç±¾ÈÈÏúÖÐ
- Ê®ÏµÏÔ¿¨²»ÊÇËæ±ã½ÐµÄ Õâ¼¸¿îÓÎÏ·±¾ÎªÖ¤
- È«½ðÊô¸ßÑÕÖµ³¬±¡±¾ ÀÖ·²S1ÊÛ¼Û4199Ôª
- À×Éñ911ÐþÎä°æ¸ßÐÔÄÜÅÜ³µÓÎÏ·±¾ ¾©¶«´ÙÏúÖÐ
- ±Ê¼Ç±¾ÖÐµÄ´óÉ±Æ÷ ÕâÐ©ÓÎÏ·±¾Äã²»¿É´í¹ý!