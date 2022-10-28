不仅是折叠屏 ThinkPad多款新品发布：支持5G，还有全新外观！

【天极网笔记本频道】10月28日，ThinkPad带来多款新品，不仅是备受关注的全新一代折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold 2022，还有支持5G的全互联便捷商旅本ThinkPad X13s、面向Z世代的全新Z系列笔记本等新品。

ThinkPad X13s

ThinkPad X13s是收款采用第三代骁龙8cx计算平台的笔记本，且支持5G/LTE可提供始终在线、始终连接的体验，配合薄至13.4mm、重量1.06kg的机身，满足随时随地办公需求。得益于骁龙计算平台的优势，ThinkPad X13s在性能、续航、AI、安全等方面都有出色表现。特别是混合办公常态下，ThinkPad X13s拥有每秒超过29万亿次运算的AI加速，以及噪音与回声消除技术，可以带来视频、音频通话及会议体验升级。

据介绍，ThinkPad X13s的续航时间可以达到26.2小时，差旅外出即使不携带充电器也不会有电量焦虑。同时针对商务用户重视的安全性，第三代骁龙8cx计算平台引入了全新标准，可提供从芯片到云的安全性。同时它还持续支持微软安全核心电脑，以及 Windows Hello 登录的摄像头安全架构，这些特性可帮助 ThinkPad X13s 的用户有效阻止外部入侵。

ThinkPad X13s已经登陆电商平台，售价7999元，对于注重便携性、持久续航、始终连接体验的商务人士而言，值得关注。

ThinkPad 全新Z系列笔记本Z13/Z16

在本次亮相的多款ThinkPad新品种，外观最具差异化的显然是折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold 2022，但是全新Z系列也可以说是ThinkPad一次重要突破，针对趋于年轻的商务用户，ThinkPad带来了很多思考。

全新Z系列的颜值更迎合年轻用户喜好，提供古铜黑、北极灰、皮革黑三种颜色，其中皮革黑采用100%人造皮革制成，观感质感很有特色。当然，Z系列也没有忽视低碳环保、可持续发展，全新ThinkPad Z16系列使用再生铝合金制造机身，Z系列产品包装则是由100%可回收和可堆肥的竹子和甘蔗原料制成，电源适配器使用再生塑料。

全新ThinkPad Z系列全新设计的TrackPoint小红点，在原有X/Y轴的感电陶瓷压力驱动基础上，被重新赋予了点击设计，快捷呼出交互菜单，实现快速调节与设定。如快速调整屏幕亮度、快速开启麦克风降噪模式等。同时交互方面，Z系列采用了融入C面的触控板设计，更大的触控面积操控更高效。

配置方面，ThinkPad Z13搭载了AMD锐龙7 PRO 6860Z处理器，并配备 Radeon 680M 核显，配合快速SSD和高速内存，提供更高效的日常办公、内容创作体验。ThinkPad Z16则搭载的是AMD 锐龙7 PRO 6850H标压处理器，拥有8核心16线程，最高加速时钟频率可达4.7GHz，搭配AMD Radeon RX 6500M独立显卡，图形运算性能大幅提升，流畅运行4K视频解码满足专业领域设计制作需求。

ThinkPad Z16配备了16:10长宽比，屏占比达到 92.3%的4K分辨率OLED面板，最高亮度400nit，支持杜比视界与低蓝光认证，对于内容创作者而言，配合出色的性能，进一步释放创作力。此外，屏幕上方的“反刘海”Communication bar，1.4微米的传感器像素面积为视频会议提供全天候的高画质，搭配支持电子ThinkShutter硬件防护的IR人脸识别摄像头，不仅可以秒速登录，更可以通过快捷键操作物理开启关闭摄像头，保障专属私密性。

全新ThinkPad Z13和Z16笔记本将于10月29日0点正式开启预售，其中ThinkPad Z13售价10999元，ThinkPad Z16售价13999元起。