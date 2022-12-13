苹果将推出OLED版Mac，或于2024年正式上市，芯片受期待

【天极网笔记本频道】自从iPhone X之后，苹果就开始对OLED屏幕青睐有加，这也让一众LCD党转变观念，支持OLED屏幕。不过有消息表明，苹果将扩大OLED屏幕在苹果设备中的比重，将会推出OLED屏幕的MacBook Air以及iPad Pro。

目前，iPad Pro两个版本分别采用LCD屏幕和mini-LED屏幕，并没有采用OLED屏幕的版本，这也成为苹果想要将OLED带到iPad Pro的契机之一。无独有偶，目前MacBook系列产品中同样没有使用OLED作为屏幕材质的版本，高端的MacBook Pro同样使用mini-LED屏幕。

有分析师指出，苹果将会在2024年推出配备OLED屏幕的MacBook Air 13英寸、iPad Pro 11英寸和12.9英寸新机型。并且其还表示，这三款设备都将有“两层”OLED 显示屏，有两个红、绿、蓝发射层，以提高亮度和降低功耗。同时还将支持ProMotion，刷新率最高可达120Hz。

ProMotion目前仅在iPad以及Mac系列中的高端型号中标配，如果MacBook Air也标配此项技术，那么无疑会增加MacBook Air在市场中的竞争力。ProMotion不仅能够大幅降低设备的功耗，还能实现AOD息屏显示功能，这也意味着或许之后的MacBook Air能在锁屏界面提供更多花样。

此外，除去显示屏材质的影响，其实更多人关注的还是芯片。众所周知，iPad Pro系列采用和MacBook Air一样的M系列芯片，目前已经推出M2芯片。结合OLED版本具体的发布时间，或许到2024年，苹果将会推出M3甚至M4。

而在最近，也有人曝光了M2 Max的芯片跑分，这是苹果尚未发布的芯片，通常会搭载在配备风扇的MacBook Pro上，而MacBook Air则是采用发热更低，性能也相对妥协的M2芯片。但是当时间来到24年，或许苹果会为MacBook Air提供更强的带后缀型号。

目前搭载M2芯片的MacBook Air相较前代也有不小的提升，并且采用两个规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本，相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升35%。M2的整体能耗相比M1并没有提升，同样由同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。

此外相比M1最高仅支持16G内存，M2支持高达24G的内存，可以带来更加优秀的多任务体验，并且M2还支持ProRes编码，原生支持ProRes格式视频剪辑，极大提升了视频工作者的工作效率，可同时剪辑多达11条的4K视频流以及两条的8K视频流。

所以从M2的升级方向上，也许能够看出未来OLED版本MacBook Air所搭载的芯片，同样会以提升内存和核心为主，带来更好的专业体验。同时搭配OLED屏幕极高的对比度，能够为用户提供更加专业的使用体验。