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微软Surface Laptop体验:Win10 S好尴尬

天极网笔记本频道 2017. 07. 15 作者：高志伟 责编：高志伟
我要吐槽

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　　【天极网笔记本频道】作为微软首款传统形态笔记本Surface Laptop在做工上几乎无可挑剔，无论是观感还是质感都十分出色。极简风格塑造的一体式机身，彰显出精致、干练、时尚。

微软Surface Laptop体验:Win10 S好尴尬

　　亮铂金、深酒红、灰钴蓝和石墨金四种配色也可以满足用户追求个性的需求，纤薄的机身则让该机拥有出众的便携性，当然在接口方面多少还是有些“心有余而余额不足”的意思。Surface Laptop拥有USB 3.0接口、mini DP接口、3.5mm耳机接口以及Surface Connect充电和拓展坞连接端口。

　　Surface Laptop还有一个让人惊艳的设计就是Alcantara(欧缔兰)材质与金属机身的结合，让C面手感更加舒适，也更有层次感。Alcantara触感有点像翻毛皮，但表面顺滑，不会有毛绒翻起的感觉。键盘的手感不错，键程键距适中，使用起来不局促，确认感和反馈也很明显。键盘下方的触控板使用起来也很贴合流畅，多手势操作让交互更加方便，对于接口不足的轻薄型笔记本来说，算是个不错的“备胎。”

微软Surface Laptop体验:Win10 S好尴尬

　　看到这种C面搭配首先会沉浸于手感，随后关注的就是清洁问题。为此，C面经过了特殊处理，防泼溅、防污渍、防潮，可擦拭。在将水倒在C面上后，没有出现明显的渗透，用纸巾擦拭，也没有出现颜色的变化。也就是说日常使用中有水、饮料、咖啡等溅落在键盘上还是可以通过擦拭来处理干净的。

微软Surface Laptop体验:Win10 S好尴尬

微软Surface Laptop体验:Win10 S好尴尬

　　不过这种不同材质的结合并非没有缺点――维修!经过国外拆解团队ifixit实践，对于Surface Laptop拆就等于毁。

微软Surface Laptop体验:Win10 S好尴尬

　　除了以上这些，Surface Laptop配备了一块分辨率为2256*1504的13.5英寸PixelSense 触摸显示屏，虽然镜面屏会有一些反光，但并不容易留下指纹，触摸的交互感觉也还不错，可以满足轻度应用需求，比如观看视频时进行切换操作等等。

　　经过一段时间的体验，Surface Laptop的续航还是值得肯定的，在平衡模式下，一天“不插电办公(8小时)”没有太大压力。观看在线流媒体内容(最高亮度，音量适中)约6小时后，电量剩余18%，表现还是相当不错的。

　　另外，Surface Laptop用户免费获赠1年Office 365个人版订阅，也就是说这款笔记本满足日常轻度办公、娱乐及上网需求还是十分轻松的!硬件配置方面有两档可以选择：4GB+128GB8GB+256GB，售价分别为7688元和9888元，均采用第7代英特尔酷睿i5处理器。

微软Surface Laptop体验:Win10 S好尴尬

　　只不过，“纯血”Surface Laptop有一个很“尴尬”的优点――系统，Windows 10 S!对于这个系统微软有这样的表述“如果你把安心放在首位，那就坚守Windows 10 S”。在各种网络威胁面前，很多用户是需要一个安全的环境来放心使用，因此以安全为卖点的产品还是很受欢迎的，特别是对于商务以及某些行业用户来说。然而对于国内的消费者来说，Windows 10 S所提供的“安心”体验，代价还有有一点高的――除了从微软应用商店中下载软件外，Windows 10 S不支持安装其余任何应用(“安装并运行来自于未知和未经验证来源的应用”...不支持)。

微软Surface Laptop体验:Win10 S好尴尬

　　这就很痛苦了，比如笔者日常工作中需要用到一些插件、软件，在Windows 10 S系统下完全行不通，有时连正常的工作都无法完成。毕竟在应用商店中，常用办公软件的价格还有不低的。除此之外，某些习惯使用的软件，在应用商店中并不存在，这就需要花费一定的时间精力来搜寻一款替代应用。而且使用应用商店下载应用，对于国内部分用户而言，还是存在学习成本的，但这一切，都是为了更加安全。

　　在没有足够心里准备的情况下，笔者兴高采烈的扎进Surface Laptop的怀抱中，然后就被这个系统泼了一盆冷水，真的是“水土不服”。当然这点还是可以理解的，毕竟这款产品主要的针对教育行业和学生用户，提倡安全、安心体验。对于个人消费者在设备推荐上，显然Surface Pro是排在第一位的。但是二合一产品，对于很多习惯了传统笔记本的用户也需要一个时间来适应。

微软Surface Laptop体验:Win10 S好尴尬

　　当然，Surface Laptop绝非“鸡肋”，用户是可以进行系统免费升级的，从Windows 10 S升级为Windows 10专业版，以上的问题就将迎刃而解，同时还能享受这款产品出色的质感，没错，工业设计并不输MacBook，甚至更出色。

　　对于Surface Laptop，笔者认为，Windows 10 S值得体验，至少让你明白微软应用商店里还是有很多应用的，虽然多数存在阉割，比如微信不支持表情和截图等等。同时杜绝外来应用也确实更加安心，对于学校、单位使用也比较合适。对于个人消费者而言，在了解Windows 10 S之后，建议升级系统至专业版，可以免去很多“尴尬”。需要注意的是，免费升级服务截止2017年12月31日!

微软Surface Laptop体验:Win10 S好尴尬

微软Surface Laptop体验:Win10 S好尴尬

　　想要了解Surface Laptop更多详细内容，就请期待笔者接下来的详细评测吧!

作者：高志伟责任编辑：高志伟）
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微软Surface Laptop(i5/4GB/128GB)产品信息
Surface Laptop(i5/4GB/128GB)
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评测
  • 触控屏：是
  • 操作系统：预装Windows 10 S
  • 内存容量：4GB
  • 硬盘容量：128GB
  • 屏幕尺寸：13.5英寸
  • 屏幕分辨率：2256×1504
  • 显卡类型：核芯显卡
  • 显卡芯片：Intel GMA HD
  • 产品重量：1.25kg
  • 查看更多参数>>查看更多产品>>

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CPU
酷睿i7七代 酷睿i5七代 酷睿i3七代 酷睿i7六代 酷睿i5六代 酷睿i3六代 酷睿i7五代 酷睿i5五代 酷睿i3五代 酷睿i7四代 酷睿i5四代 酷睿i3四代 酷睿i7三代 酷睿i5三代 酷睿i3三代 酷睿M
厚度
15.0mm以下 15.0-15.9mm 16.0-16.9mm 17.0-17.9mm 18.0-18.9mm 19.0-19.9mm
重量
1.00-1.19kg 1.20-1.39kg 1.40-1.59kg 1.60-1.79kg 1.80-1.99kg
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