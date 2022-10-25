NVIDIA Studio加持 华硕无畏Pro15 2022锐龙版释放轻薄高能

【天极网笔记本频道】为什么NVIDIA显卡在当下的高性能笔记本市场如此受欢迎？其中一个非常重要的原因就在于GeForce RTX30系列笔记本电脑GPU在为笔记本设备提供更强大图形性能的同时，还专为创作者打造了NVIDIA Studio平台，借助GPU的强劲性能实现创意加速。NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 笔记本电脑GPU助力强者致胜。

上市之后，NVIDIA® GeForce RTX™ 30系列笔记本电脑GPU备受玩家和创作者青睐，采用NVIDIA Ampere架构，能够为用户带来尤为逼真的光线追踪效果和NVIDIA DLSS等先进的AI功能。NVIDIA Max-Q技术通过AI赋能的系统优化技术集合，也能保证笔记本电脑在保证轻薄的同时释放更强大的性能。

此外，NVIDIA GPU能够提升设备对图形任务的处理效率，带来更快的渲染速度、更清晰的直播画面，同时提升视频编辑时的效果与效率。NVIDIA RTX 30系列显卡能为笔记本带来光线追踪、VR以及基于AI的8K视频编辑特性，加速各类工作流程。不仅如此，在免费的独家Studio驱动程序的支持下，创意应用得以发挥优异性能。目前已有超过110款创作应用支持RTX加速，专业让工作更简单。

那么今天我就来为大家推荐一款搭载NVIDIA® GeForce RTX™ 3060笔记本电脑GPU的高性能笔记本――无畏Pro15 2022锐龙版。此次无畏Pro15 2022锐龙版搭载AMD R7 6800H处理器，加持专为创意设计用户打造的NVIDIA Studio平台的NVIDIA® GeForce RTX™ 3060笔记本平台GPU，拥有16GB内存+512GB PCIe 4.0 NVMe SSD存储组合，为消费者带来了十分贴心的选择。

无畏Pro15 2022锐龙版搭载的GeForce RTX 3060笔记本电脑GPU拥有6GB GDDR6显存，120W满功耗，性能直接拉满，为用户带来移动端的强大图形性能支持。而AMD锐龙7 6800H处理器则一如以往展现出AMD的特征，“Zen3+”架构提升明显，8核心16线程能够为用户提供更强的多线程任务支持，最大加速频率4.7GHz，无论是用户玩游戏，或者是进行创作、办公时，保证性能的同时也能保证很高的能效比。

我们对一块好屏幕的要求逐渐提高，而在看了无畏Pro15 2022锐龙版的屏幕之后，我认为这就是在同级别产品中所能够达到我要求的高素质屏幕。创意设计用户在工作时往往需要屏幕拥有更广的色域与更精准的色彩，同时需要屏幕拥有良好的色彩过渡与丝滑的刷新。而无畏Pro15 2022锐龙版屏幕搭载的2.8K OLED屏，拥有120Hz高刷新率，支持100%P3广色域，还通过了PANTONE色彩认证，对于设计师群体十分友好。

值得一提的是华硕还对屏幕进行了出厂逐台校色，能够保证屏幕色彩的精准。在具体的使用过程中，用户可以按照自己的需要切换4种专业色域模式。此外，无畏Pro15 2022锐龙版屏幕支持DC调光，通过了TUV莱茵低蓝光认证以及SGS Eye Care护眼认证，保证用户长时间使用时的用眼健康。

有了高素质的屏幕与画面，音频方面同样不能“偏科”。无畏Pro15 2022锐龙版还支持杜比全景声Smart AMP音频系统，配合Harman Kardomn认证的音响实现更广的音域和更低的失真，娱乐观影更具沉浸感。

为了照顾到用户在混合办公场景下的视频会议需要，无畏Pro15 2022锐龙版还升级了1080p摄像头，支持3DNR视频降噪，提升弱光环境下的画面纯净度;无畏Pro15 2022锐龙版还在顶盖多加了一个麦克风，形成“2+1”的360°全向收音，多人会议中体验更突出，用户还可以在MyASUS管理软件开启华硕AI双向语音降噪，游戏语音、会议语音都能获得很好的效果。

出色的性能释放需要强力的散热系统来支撑。无畏Pro15 2022锐龙版搭载华硕冰川Pro散热架构。6热管2风扇规格，4出风口加持高密度散热鳍片，整机性能释放高达140W。用户还可通过Fn+F快捷按键切换耳语、均衡、高能三种模式，根据不同场景随意切换。

接口方面，无畏Pro15 2022锐龙版拥有1个HDMI 2.1接口，1个USB4 40Gbps Type-C接口(支持DP显示输出、PD充电)。1个USB-A 3.2Gen 2接口，1个全功能USB-C 3.2 Gen2接口，1个USB-A 3.2Gen1接口，1个MicroSD读卡器接口、1个3.5mm耳机接口和240W的DC充电口，还有1个2.5GbE RJ45有线网口，足够用户进行各种扩展。

整体来说，无畏Pro15 2022锐龙版拥有优秀的整机性能释放，加持满功耗NVIDIA® GeForce RTX™ 3060笔记本电脑GPU带来出色的图形性能，完美满足用户在工作和娱乐中的需要;优秀的屏幕素质、丰富的接口为这台全能本加分不少，包括提升了视频会议、通话任务中的画面与音频质量，这些都能成为用户选择它的理由。无畏Pro15 2022锐龙版是一款十分值得入手的新锐产品。

无畏Pro15 2022锐龙版 天猫链接：

https://detail.tmall.com/item.htm?id=683235073690