拥有2.5K屏幕+RTX 3070的雷神ZERO简直不要太香

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】在毕业季、618期间，不少小伙伴都希望趁着优惠来换新自己的游戏装备。特别是游戏本。不过，现在正处于“新老交替”阶段，市场中既有搭载11代酷睿的游戏本，也有全新的12代酷睿游戏本，“经典难题”又一次摆在了用户面前――价格相差无几的情况下，拥有同尺寸2.5K屏幕，究竟是选择11代酷睿+RTX 3070还是12代酷睿+RTX 3060呢？

今天笔者就以雷神ZERO为例，给大家准备了一些购买建议，让你更容易找到适合自己的产品。

在购机之前除了摸摸钱包，还有一点很重要，那就是明确自己的需求，也就是购买游戏本主要是用来做什么。例如，你是一名纯粹的重度玩家，还是将游戏本作为高性能笔记本，除了游戏还有一些影像内容创作需求。

先说结论，如果你是一名纯粹的重度玩家，除了一些日常Office办公学习、社交和影音娱乐需求外，购买游戏本目的就是玩游戏，那么11代酷睿+RTX 3070的性价比更高。如果还有平面设计、影像内容创作等需求，且并不追求极致高画质，那么建议选择12代酷睿+RTX 3060的机型。

为什么这么说呢？看过实测结果你就明白了。

笔者通过搭载酷睿i7-11800H+RTX 3070的雷神ZERO 2021与搭载12代酷睿i7-12700H+RTX 3060的雷神ZERO 2022进行了对比测试，两款机型的详细规格如下，相似的外观设计与散热模组，除处理器、显卡外，内存及硬盘的容量也是一样的，并且显卡的功耗也都是140W。

测试场景包括游戏、生产力，下面分析一下实测结果。

首先我们来看在1920x1200分辨率，最高画质下游戏对比成绩。可以看到，搭载RTX 3070的雷神ZERO 2021全面领先，如《赛博朋克2077》在开启光追后帧数相比RTX 3060提升可以达到40%，在《CS:GO》中也有13%的优势。

也许有小伙伴会说，平时玩游戏为了更高的帧数不会设定为最高画质，那么还是1920x1200分辨率，调整为中画质设定，两款机型的游戏测试结果如下。

仍旧是搭载RTX 3070的雷神ZERO表现更出色，12项测试中只有一项落后RTX 3060约1%，其余全面领先，《赛博朋克2077》等3A大作的帧数优势可以达到10%以上。

看到这里是不是已经闻到RTX 3070的香味了？

虽然都是全新AMPERE架构，拥有第二代光追核心、DLSS 2.0，但8GB GDDR6(256bit)显存、5120个CUDA流处理器的RTX 3070对比6GB GDDR6(192bit)显存、3840个CUDA流处理器的RTX 3060的优势仍旧很明显，特别是在需要更强大图形性能的高画质下，相比处理器，显卡才是决定游戏本性能上线的“瓶颈”。

通过3DMark进行测试，在显卡成绩中搭载RTX 3070的雷神ZERO可以领先RTX 3060超过30%，为玩家在游戏中提供“安全感”。

接下来再看看生产力。12代酷睿带来了全新高性能混合架构、英特尔硬件线程调度器、DDR5内存等新特性，多线程性能较上代大幅升级，所以对于日常多任务场景或者3D渲染等内容创作，12代酷睿的表现更出色。

通过Office、Adobe、Blender等生产力软件进行测试，结果如下。

可以看到搭载RTX 3070的雷神ZERO在Office办公、网页浏览等方面的表现并未被拉开差距，但是在Adobe全家桶的内容测试中，较12代酷睿+RTX 3060的机型有所落后，在Blender BenchMark中CPU渲染成绩也是低了16%，不过GPU领先了近30%。

所以综合来看，如果不追求极高画质下游戏体验，日常还有较多使用PS、PR、AE等软件进行内容创作的用户，选择12代酷睿+RTX 3060的机器更合适一些。

当然这还不是全部，不要忘了雷神ZERO配备了2.5K分辨率的屏幕。

One more thing

在窄边框等设计趋势的带动下，游戏本更加轻薄便携的同时，屏幕尺寸也在增大，分辨率也在提升。2.5K分辨率的16英寸屏幕已经成为中高端游戏本“标配”，而且雷神也是最早采用16英寸屏幕的厂商。

如果你手中的游戏本已经拥有3年或者更长时间，那么趁着此次换新不妨就一部到位升级一块更大的2.5K+高刷屏，体验真的很不一样。

为什么要选择2.5K高分辨率？下面分别为2.5K和1080P+同画质下游戏截图，在局部放大后可以看到，2.5K画质下图像界限还是比较清晰的，而1080P+画质下则有明显的涂抹感，所以在游戏体验中在一些场景下会感觉锐度不够，画面不够清晰，特别是3A大作中一些游戏画面的亮点很难展现出来。如《赛博朋克2077》、《生化危机8》、《极限竞速：地平线5》等游戏环境及场景本身就是一道风景线，在2.5K+高画质设定下，票价更值。



1080P+



2.5K

当然在高分辨率下，带给游戏本性能的压力也更高了。换做几年前，2K或许还是台式机的专属，如今在RTX 30系显卡的带动下，不仅是电竞网游，3A大作也能以2K级别高画质顺畅运行。即使不进行对比，很多玩家也能猜到，胜者显然是RTX 3070版的雷神ZERO。

在2560x1600分辨率、中画质设定下进行游戏测试，酷睿i7-11800H+RTX 3070的雷神ZERO全面领先于RTX 3060，帧数优势最高27%。

想要提升游戏沉浸感，欣赏3A大作中精美画面或在游戏中开启“旅行模式”，2.5K屏幕+RTX 3070等于真香。

另外，RTX 3070更出色的性能甚至可以让玩家减少对DLSS技术的“依赖”，或者说将DLSS设置的主动权掌握在自己手里。在2.5K同画质下，开启光追在《赛博朋克2077》中进行测试，对比自动DLSS、性能DLSS、关闭DLSS三挡设定下的画面细节。



自动DLSS



性能DLSS



关闭DLSS

可以看到关闭DLSS时画面最精致，光线反射等效果十分逼真，展现了车辆金属、水渍的质感。自动DLSS下部分细节则有了一些模糊的感觉，如果是提升至性能或超级性能模式，画面的涂抹感会更强，甚至一些光线反射的细节几乎消失了。虽然可以换来更高的帧数，但对于追求极致画面的玩家而言，这并不是理想状态。

正因如此，对于重度玩家，特别是想要解锁更真实画面的玩家们，笔者更推荐RTX 3070的雷神ZERO，能够让你尽可能的触摸游戏本画质的天花板。下面是雷神ZERO在2.5K(2560x1600)分辨率和最高画质设定下的游戏实测结果。

可以看到对比RTX 3060的机型优势较中画质更加明显，在《赛博朋克2077》、《古墓丽影：暗影》、《F1 2018》等测试中，RTX 3070的雷神ZERO优势超过了30%，特别是在开启光追后领先甚至可以接近40%。

还有一点值得关注，在2.5K+高画质的设定中，RTX 3070带给雷神ZERO的领先甚至一定程度上决定了游戏本能否在该档画质下获得“及格”的游戏体验。比如在2.5K+超级光追+自动DLSS画质的《赛博朋克2077》测试中，雷神ZERO RTX 3070的屏幕帧数是39，而RTX 3060机型是29。前者整体运行较为流畅，即使在灯光繁杂的室内等场所也很少卡顿，而后者的压力大了很多，部分场景下的卡顿感还是比较明显的，想要流畅运行或许就智能降低画质，或者提升DLSS性能。

总而言之，对于追求画面感的纯粹游戏玩家而言，选择11代酷睿+RTX 3070的雷神ZERO拥有更高的性价比，能够以2.5K高分辨率、高画质在电竞网游、3A大作中以更流畅的帧数感受真实、有代入感的游戏体验。

附录：对比测试结果