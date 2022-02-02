mini-LED iMac Pro延期至2022年中发布，苹果在印测试三款新设备

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】2月2日消息，爆料者Ross Young近日在Twitter上提到，传说中的iMac Pro要延迟到今年夏季、而不是春季发布。

倘若显示面板从6月开始出货，那iMac Pro很可能在8、9月份正式发布。不过去年12月，这位知名爆料人曾透露采用mini-LED屏的2022款iMac Pro会在今春推出，且彭博社的Mark Gurman预计上市日期为3、4月。

据Mark Gurman所述，苹果2022春季发布会将着重于具有5G连接性的第三代iPhone SE、采用新一代A系列芯片的iPad Air、以及一台新款Apple Silicon Mac 。

至于新款mini-LED iMac Pro或Mac mini哪个先到来，目前暂不得而知。不过Ross Young的新消息是，Mac mini应该会抢在2022款iMac Pro之前发布。

传闻称苹果正在开发一款27英寸的“iMac”一体机，并且会与24英寸机型一同销售。作为区分，前者还会沿用“iMac Pro”的命名。

Ross Young补充道，与iPad Pro、MacBook Pro相比，iMac Pro的mini-LED区块会更少。

不过处理器方面还是沿用相同的M1 Pro、M1 Max处理器，辅以更薄的黑色边框和更多的颜色选项。

说回3月的春季发布会，根据91mobiles援引业内人士的消息称，印度已经从苹果进口了三款iPhone SE，型号分别为A2595、A2783和A2784。据称收集到的有关进口的数据显示，该机型的价格为23000卢比左右(折合307.55美元)。

同一消息来源提到iPad也在名单里，A2588和A2589被认为是新版iPad Air。同样的进口数据指出，价格在500美元到700美元之间。

最后，一款经济型iPad显然也在测试名单中，其型号为A2757和A2761，价格在300美元左右。

苹果将新机型进口到印度进行发布前的测试是合理的，特别是考虑到苹果努力扩大在印度的生产。这些型号也是可信的，因为它们都曾经出现在欧亚经济委员会1月份的数据库文件中。

目前一切的相关消息显示，新款iPhone SE在获得5G连接的同时，还将得到预期的规格提升，但不会对设备的外形设计进行大改。

新款iPad Air预计将与上一代iPad Air(2020款)共享相同的外观，传言暗示有可能采用OLED显示屏。作为规格提升的一部分，它同样支持5G连接，以及一个后置闪光灯。

目前可以推断的是，今年苹果将会推出多款硬件新品，单品数量甚至在15款左右。

虽然目前看春季发布会上出现的这些新品并没有过多的惊喜与关注，但都是走量的性价比产品，无论是iPhone SE还是iPad、iPad Air甚至是可能出现的新款Mac mini，都是过去几年中看似不被关注，但好用且价格实惠的单品。

从另一个层面来讲，在今年的WWDC和秋季发布会上，我们才可能看到苹果拿出新东西亮相的时机，无论是M2芯片，全新设计的MacBook Air还是上文提到的iMac Pro，它们虽然都是老产品，但都会在今年经历一个“换新”周期，为接下来几年的产品方向做定位。