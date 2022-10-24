RTX 3060力压年度大作，次世代游戏首选华硕天选3锐龙版，双十一仅7499元！

【天极网笔记本频道】游戏界一年一度的TGA盛典还有一个多月就要正式举行，今年最佳游戏大作即将诞生。而想要完美运行它们，一台性能强劲的游戏本绝对是必不可少的。恰逢双十一年度大促，极大的优惠力度即使放眼全年也是入手游戏本的绝佳时间点。想要以超值的价格来购入一台性能足以hold住历年最佳游戏的游戏本，那么这篇文章你是看对了!

华硕天选3 锐龙版：内外兼修，带来最佳游戏体验!

到手价：7499元

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华硕近些年持续在游戏本领域发力，这次华硕天选系列便备受玩家用户们喜爱和追捧。《巫师3》在神仙打架的2015年力克《血源诅咒》、《合金装备5：幻痛》等一系列口碑大作，夺下当年的年度最佳游戏。这款经典之作将在12月份迎来次世代版本。

华硕天选3锐龙版搭载AMD锐龙7 6800H标压处理器，8核16线程的设计带来了突破以往的性能表现，同时满血140W RTX 3060的加持，以及对光追的支持，都让华硕天选3锐龙版能够完美呈现次世代版本《巫师3》中萧条的中世纪魔法世界。

此外，华硕天选3锐龙版采用一块15.6英寸FHD屏幕，高达144Hz的高刷新率可以让玩家在战斗过程中畅享丝般顺滑，并且能够在最短时间内反馈玩家的操作指令。同时100%的sRGB高色域，生动地还原了白狼寻女路途上破败真实的魔幻大陆景象，哪怕玩家沉浸其中无法自拔，DC调光特性也能极大缓解眼部疲劳。

华硕天选3锐龙版极具特色的外观常常能让人眼前一亮，尤其是满到溢出的二次元电竞属性，更加拉进了与游戏玩家的距离。华硕天选3还配备杜比全景声扬声器，能够带来震撼的视听效果，无论是身处白果园初次迎战“狮鹫”的紧张氛围，还是后来驾轻就熟对抗“狂猎”时的史诗感，它都能带来极富冲击力的临场体验。

次世代《巫师3》除了增加对光追的支持，还带来了更快的读取速度。而华硕天选3锐龙版则采用PCIe 4.0的固态硬盘+DDR5 4800MHz双通道的内存，保障了玩家能够在最短的时间内传送至全新的场景。从无主之地的荒芜到凯尔・莫罕的温存，切换仅在分秒之间。

作为游戏本中的佼佼者，华为天选3锐龙版以自身优秀素质带来最佳游戏体验，同时带领玩家攻克艰难险阻，去书写属于自己的魔幻史诗。目前该机双十一价格仅需7499，最佳游戏本遇上最佳游戏，你值得拥有!

ROG魔霸新锐2022：以ROG之名，助你成为艾尔登之王!

到手价：8699元

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作为FS社下最新魂系力作，同时也是首部开放世界魂系作品，《艾尔登法环》颠覆了众多玩家对于开放世界游戏的印象，同时凭借自身过硬的游戏素质，拿下了多个媒体的满分评价。

ROG一直秉承只为超越的精神，以玩家体验为根本。ROG魔霸新锐2022就是这样一款注定要伴随玩家从「褪色者」一路成长，直到成为最后的「艾尔登之王」的游戏本。它搭载AMD锐龙9 6900HX处理器，同时辅以暴力熊液金导热设计，能够将温度牢牢锁定在合适范围内，让处理器发挥出最大性能。

ROG魔霸新锐2022还搭载满血的RTX 3060显卡，DLSS和光追的支持也让玩家无需担心《艾尔登法环》的画面效果，而且最新消息显示这款游戏即将更新对光追的支持。此外ROG魔霸新锐2022采用了2.5K+165Hz+3ms响应的P3色域15.6英寸电竞屏，能够将交界地的萧瑟破败体现地淋漓致尽。

其他方面，ROG魔霸新锐2022拥有“双杜比”认证的Smart Amp双扬声器，让玩家在面对每一场Boss战时都能感受到极富史诗感的震撼音效，在极其考验操作的战斗中迎来“YOU DIED”。但是不用担心，得益于ROG魔霸新锐2022 PCIe 4.0固态硬盘+DDR5 4800MHz内存条的组合，玩家可以大幅减少重新载入的时间，再次开启下一趟受虐之旅。另外，还标配了100W的PD快充以及双USB3.2 Gen2 Type-C、HDMI2.0b、2.5G有线网口、WiFi6E高速无线网络等，游戏之外，同样有着毋庸置疑的实力。

ROG魔霸新锐2022就像是「褪色者」手中那把战至最后的武器，有着逆天般面板属性的同时，能够完美扛住游戏带来的强大压力，一步步带领玩家登上最后的“艾尔登王座”。时值双十一期间，玩家想要获得这柄利器仅需8699元，还在犹豫什么？褪色者，带上ROG魔霸新锐2022开启你的“艾尔登之王”时代吧!

联想拯救者R9000P：出色表现!

到手价：8699元

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如今，《守望先锋：归来》正式归来。联想拯救者R9000P搭载了一颗AMD锐龙7 6800H标压处理器，加上RTX 3060的组合可以流畅运行《守望先锋：归来》，不论是在占点还是机器人抢点，都不会因为画面的卡顿造成玩家遗漏转瞬即逝的战斗时机。

屏幕方面，联想拯救者R9000P配备了一块16英寸16:10的超窄边全面屏，分辨率达到了2.5K，拥有3ms的响应时间，能够让玩家看清战场上的每个敌人，并且精准地响应每一个操作。得益于硬件级防蓝光的加入，玩家即使上头长时间沉浸其中，也能减少屏幕对眼睛的损伤。

联想拯救者R9000P还采用了一块80Wh的大电池，支持135W的便捷快充，同时配备了USB-C、HDMI 2.1、USB 3.2 Gen 1等接口，带来了丰富的拓展性。此外，在霜刃Pro散热系统4.0的加持下，联想拯救者R9000P能够保障更加持久的性能输出，一鼓作气将运载目标送到目的地!目前联想拯救者R9000P双十一仅需8699元，即刻拥有，重新找回青春!

近些年优秀游戏频出，让无数玩家看到了作为第九艺术的游戏所承载着的文化底蕴以及恢宏史诗的世界观，也不断刷新着玩家对于最佳游戏的认知。而作为游戏本，华硕天选3锐龙版和ROG魔霸新锐2022凭借出众的颜值以及极致的性能表现，成为了能够完美还原第九艺术的最佳游戏本，双十一期间7499和8699的价格，还不赶紧下手？