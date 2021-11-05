习惯成自然：苹果正在将刘海变成标志

作者：夏初

【天极网笔记本频道】你觉得苹果产品上的标志性设计是什么？今年的MacBook Pro发布的那一刻，我心中愈加确信，苹果已经将刘海作为了自己的标志。

时间回到2017年，刚刚落成的乔布斯剧院迎来了苹果秋季新品发布会，代表着苹果为十周年的献礼，iPhone X吸引了全球的目光。毫无疑问，iPhone X是一款在各个层面上都可以说是开启新时代的机型。苹果为我们展示了一个实现全面屏的新方案――刘海屏。像苹果此前所做出的任何惊世骇俗的创新或者改变那样，例如Touch ID、或者是取消3.5mm耳机接口，刘海给了当时的消费者们同等程度的震撼，而采用刘海的原因正是由于Face ID。

至少到目前为止，苹果仍然认为Face ID是目前最为安全的生物识别方式，它也是3D结构光的唯一玩家。原理很好理解，简单来说，当用户解锁手机时，Face ID的点阵投影器会投射出3万多个肉眼不可见的红外点光源，然后由红外摄像头拍摄一张红外照片，以此分析出被探测物的景深信息并合成相应的 3D 模型进行比对。

如果说苹果保留iPhone上的刘海是对隐私安全的最后妥协，那么开启MacBook上的刘海先河就属实令人看不懂。苹果不仅为新款MacBook Pro带来了领先行业的M1 Pro和M1 Max芯片，同时也有这个令人一言难尽的刘海。

从目前的情况来看，苹果不在MacBook Pro上搭载Face ID的主要原因还是屏幕厚度不支持。2021年款 MacBook Pro的屏幕太薄，而Face ID模组需要一定的厚度。所以在这个没有Face ID加入的刘海中，苹果保留了什么呢？摄像头模组。

苹果官方表示，我们将摄像头升级了，摄像头分辨率升级成1080P，我们采用光圈更大的镜头来增加进光量，同时增大了感光元件的尺寸，有效像素也更多了。MacBook Pro的顶部边框缩窄了60%，而刘海两侧的面积“刚好”被菜单栏利用，“为你提供更多的屏幕空间”。如果你觉得还是难以接受，那你可以切换成深色模式，在深色模式下屏幕效果“更加”惊艳，深受专业用户喜爱。你们看到的只是刘海，而我们确实将边框做窄、屏幕扩大，只是在摄像头模组的部分做出了妥协啊!精彩，精彩。

我知道一定有用户会为那个1080p分辨率的摄像头欢呼雀跃，但是我更相信，更多的用户宁愿苹果把那个令人智熄的刘海去掉而不是升级摄像头。通常来说，MacBook Pro大都是专业用户，在一些专业软件，如Pr、达芬奇等菜单栏很多的软件界面，由于刘海的存在，有的菜单选项需要跳过这个缺口显示在后面，这就很难受了;而当你在某些情况下全屏浏览视频时，顶部的菜单栏连同刘海也会一同显现，这属实令强迫症无所适从。如果你恰好喜欢在菜单栏上放多个小插件，那么新 MacBook Pro 可能会让你患上选择困难症，放哪个插件令人纠结。

那么苹果到底在为了什么保留刘海，除了Face ID，现在连摄像头模组也能成为刘海存在的理由了。所以设计是真的会为功能让路的，对吧。或者说，苹果在这些设备上保留刘海除了“妥协”，似乎多了些有意为之的味道。甚至于外媒的网站读者调查显示，很多人认为“刘海”已经成为 iPhone 的一个标志，甚至表示苹果在刻意保留这个特性，以彰显独特性。苹果不会真的想把刘海做成家族设计语言吧!

如果真是这样，请至少加上Face ID，好吗？